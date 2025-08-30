УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 055 11

Європейські посадовці шоковані вбивством Парубія

Європейські посадовці про вбивство Парубія

Європейські посадовці висловлюють співчуття у зв'язку з убивством ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський написав у соцмережі Х, що шокований новиною про вбивство народного депутата Андрія Парубія, а також висловив співчуття його близьким і всій українській нації.

"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році. Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського аншлюсу. Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убито державника, патріота, борця за Незалежність України, за захист української мови й культури, - в Україні відреагували на загибель Парубія

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова написала: "Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям".

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила: "Глибоко шокована жахливим вбивством колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові. Мої щирі співчуття його родині та друзям".

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс написав: "Шокований жахливим вбивством у Львові Андрія Парубія, справжнього символу Майдану. Комендант табору на Майдані у 2013-2014 роках, пізніше секретар Ради національної безпеки, спікер Ради був убитий серед білого дня стрільцем, переодягненим у кур'єра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові застрелили Андрія Парубія: момент вбивства. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Автор: 

Топ коментарі
+1
трішки спогадів...

показати весь коментар
30.08.2025 17:02 Відповісти
трішки спогадів...

показати весь коментар
30.08.2025 17:02 Відповісти
Баширов з Петровим, прибули в Україну ???
показати весь коментар
30.08.2025 17:02 Відповісти
Всі порядні та цивілізовані люди шоковані.
Вбивство викликає сум. Аде одночасно і лють до ворогів.
показати весь коментар
30.08.2025 17:04 Відповісти
всі, *****, шоковані крім зеленої наволочі
показати весь коментар
30.08.2025 17:04 Відповісти
за що?
які мотиви?
бізнес?
попередження?
кому?
від кого?
чому парубій? він взагалі не самий відомий!
малюк, ****** чмо????!!!
показати весь коментар
30.08.2025 17:06 Відповісти
запитайте всіх палікмахтерок-депутаткинь-слугинь у верховній раді хто такий Андрій Парубій?
та вони не по цих ділах...
та вони не по цих ділах...
показати весь коментар
30.08.2025 17:09 Відповісти
Особисто не мав честі бути знайомим. Бачив здаля в 2013-2014 на сцені Майдану.
Але хто знав - кажуть, що Андрій Парубій був тим ще бійцем.
І бойовий, і грамотний - він був нашою Людиною.
Сподіваюся, що Служба Божа України теж щось учудить.
Причому, не якогось "царьова" в цей раз.
Бо дебіл.
Дугіна (жива ж ще гнида)
Або Суркова.
показати весь коментар
30.08.2025 17:10 Відповісти
За Парубія - *****.
показати весь коментар
30.08.2025 17:14 Відповісти
Сікорський"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році.ttps://censor.net/ua/n3447364

"А Татаров де?": У найбільшій справі Майдану судитимуть Януковича та керівництво силового блоку тих часів, крім Татарова. ВIДЕО

Слідчі завершили розслідування справи щодо організації розгону та розстрілів учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014.Джерело: https://censor.net/ua/n3447364

Де-де - В ОПУЗАЖОПУ рулить младорегіоналами , темними справами судів та СПЕЦспецури Єрмакомародерату
показати весь коментар
30.08.2025 17:13 Відповісти
тільки не под особистий бубін контроль, бо це пісда і йолки - буде похоронено...
показати весь коментар
30.08.2025 17:14 Відповісти
Ну в рф не раз заявляли, що помстяться за Майдан..
показати весь коментар
30.08.2025 17:22 Відповісти
 
 