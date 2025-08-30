Європейські посадовці шоковані вбивством Парубія
Європейські посадовці висловлюють співчуття у зв'язку з убивством ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський написав у соцмережі Х, що шокований новиною про вбивство народного депутата Андрія Парубія, а також висловив співчуття його близьким і всій українській нації.
"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення вбивств у 2014 році. Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського аншлюсу. Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", - написав він.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова написала: "Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям".
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила: "Глибоко шокована жахливим вбивством колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія у Львові. Мої щирі співчуття його родині та друзям".
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс написав: "Шокований жахливим вбивством у Львові Андрія Парубія, справжнього символу Майдану. Комендант табору на Майдані у 2013-2014 роках, пізніше секретар Ради національної безпеки, спікер Ради був убитий серед білого дня стрільцем, переодягненим у кур'єра".
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
