Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція
Справа щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія наразі перебуває на контролі у голови Нацполіції України Івана Вигівського та голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Про це під час брифінгу сказав керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цей злочин викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі голови Національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль, щоб особу, яка вчинила цей злочин, притягнути до відповідальності", - заявив Шляховський.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Якщо в них на контролі!!!
А може й ні!
Бо Парубія вбили за Україну і Українську мову а ******* влада прийшла на гаслах "какаяразніца"
розслідуваннябуло не гірше ніж в НАБУ.
Татаров, з помічниками ригоАНАЛІВ в опу і ВРУ, мовчать, витріщивши очі?????
Око за око, зуб за зуб!!
Посіяли, московські гниди в Україні вітер, пожнете і бурю!!
Парубію, колишньому голові парламенту України, не надали охорону.
"Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову».
Про таке в етері КИЇВ24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».