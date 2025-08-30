УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

парубій

Справа щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія наразі перебуває на контролі у голови Нацполіції України Івана Вигівського та голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це під час брифінгу сказав керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей злочин викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі голови Національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль, щоб особу, яка вчинила цей злочин, притягнути до відповідальності", - заявив Шляховський.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

+10
на особистому контролі - значить найдуть студента який буде бемебе.

Бо Парубія вбили за Україну і Українську мову а ******* влада прийшла на гаслах "какаяразніца"
30.08.2025 19:14 Відповісти
+10
А життя сержанта Журавля, було «на контролі» у чотириразового, як і життя цілої України!!??
30.08.2025 19:17 Відповісти
+5
Все це встряхування повітря, як завжди не знайдуть, може тільки призначать цапа відбувайла одинака, як у випадку з Фаріон
30.08.2025 19:23 Відповісти
Знайдуть...,,,
Якщо в них на контролі!!!
А може й ні!
30.08.2025 19:13 Відповісти
30.08.2025 19:14 Відповісти
Біба та Боба все вирішать
30.08.2025 19:15 Відповісти
30.08.2025 19:17 Відповісти
А слона ці пикаті і не замєтілі! Мусора і СБУ зайняті більш важливими справами, вони допомогають замість себе запакувати як можна більше людей, а свої дійсні обов'язки, а навіщо, так?!?!
30.08.2025 19:21 Відповісти
"когда дєло в руках виговського малюка - йа спокойєн!" - зєліній мао.
30.08.2025 19:21 Відповісти
а шо вони раніше робили ?!
30.08.2025 19:22 Відповісти
30.08.2025 19:23 Відповісти
ДБР не забудьте запросити. Щоб розслідування було не гірше ніж в НАБУ.
30.08.2025 19:23 Відповісти
Перекладаю- справу закрито...
30.08.2025 19:24 Відповісти
зарито
30.08.2025 19:24 Відповісти
Клюєві, льовочкині, якунОвощ, сівкович, деркач, бойко, шуфрич, та інші ригоАНАЛИ, продовжують убивати Патріотів України, як і Небесну Сотню!?!?
Татаров, з помічниками ригоАНАЛІВ в опу і ВРУ, мовчать, витріщивши очі?????
Око за око, зуб за зуб!!
Посіяли, московські гниди в Україні вітер, пожнете і бурю!!
30.08.2025 19:26 Відповісти
Там вуха "козиря" стирчать...😡
30.08.2025 19:33 Відповісти
Выговский или Вышинский? Где-то я уже это слышал...
30.08.2025 19:39 Відповісти
Дмитро Тимчук, Ірина Фаріон а тепер Андрій Парубій, невже народ не здогадується, кому потрібні ці смерти?
30.08.2025 19:41 Відповісти
Отож.
30.08.2025 20:25 Відповісти
Ага,все що зможуть це дві обойми вистріляють.
30.08.2025 19:44 Відповісти
Мерзотники. Цілими табуном, за рахунок платників податків України охороняли ворога України Портнова.
Парубію, колишньому голові парламенту України, не надали охорону.

"Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову».

Про таке в етері КИЇВ24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція «Європейська солідарність».
30.08.2025 19:50 Відповісти
СБУ займається цілодобовою сліжкою за опозицією, та їхніми родинами. Їм ніколи. Зате розповідали про те, що ярий прокацап Гордон самий злісний ворог Кацапії, і замахи планувались і плануються тільки на нього.
30.08.2025 20:26 Відповісти
Золотий унітаз Міндіча і заборона протестів може перебувати лише на контролі Малюка, а не вбивство Парубія.
30.08.2025 20:26 Відповісти
Значить, точно не зайдуть.
30.08.2025 20:28 Відповісти
 
 