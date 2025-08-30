Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - Ар’єв

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", - сказав парламентар.

Він наголосив, що будуть підняті всі документи, пов’язані з цим питанням, і що замовники злочину мають понести відповідальність.

"Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках", - сказав Ар'єв.

Читайте також: Вбивство Андрія Парубія не є випадковим злочином, а має ознаки політичного терору, спрямованого проти української державності, - заява "Європейської Солідарності"

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція