Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - Ар’єв
Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.
Про це в ефірі КИЇВ24 розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", - сказав парламентар.
Він наголосив, що будуть підняті всі документи, пов’язані з цим питанням, і що замовники злочину мають понести відповідальність.
"Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках", - сказав Ар'єв.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не вірю, що Малюк однією рукою павутину плете ядерну тріаду рашки знищувати проріжувати, а другою напад на політичних опонентів мародерні замах готує.
Чому він зараз не виходить й не заявляє, що це все КНСТІТУЦІЙНО?
Викликом Козира до Віткофа за забаганкою хйла Трамп просто зізнався у цьому остаточно! А ночі до цього просто вбивав столицю України , а ТРМПОН МОВЧАВ .Жлдним паскудним ротом свого оточення у владі ні слова!!!
Горіти вам в пеклі !
.
4. Управління державної охорони України разом з органами Служби безпеки України та Національної поліції (в межах їх повноважень) забезпечує безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї у порядку, встановленому законом.
Але у вищеказаному Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" для нардепів охорона не передбачена (тільки для діючих спікера, першого віце-спікера і віцеспікера та протягом 1 року після залишення ними цих посад - по Парубію 1 рік після посади Голови ВР вже минув).
Є ще закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text Про забезпечення безпеки ос... | від 23.12.1993 № 3782-XII
але він поширюється на випадки, коли особа є учасником кримінального провадження (типу наш аналог американської програми захисту свідків).
Тому щодо заяви Парубія про надання йому державної охорони, з юридичної точки зору, все залежить від того, чи було заведено кримінальне провадження по погрозам йому (у зв'язку з поданням ним заяви про надання охорони), якщо було, то чи було воно закрите станом на сьогодні. Бо якщо провадження не було чи було закрите, то підстав для охорони не було (рішення про охорону в рамках кримінальних проваджень приймається органами досудового розслідування, прокурором, слідчими суддями ).
Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб
Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України.
От приходить до силовиків людина, розповідає, що за нею стежать і просить надати охорону. Але замість перевірки факту стеження, якийсь Баканов (друг дитинства Зє) чи щось схоже на нього, каже "Я оцінив ризики, це все вигадки! От коли вас в'бють, тоді і приходьте!".
думаю, має місце трактування, що народний депутат не вважається посадовою особою в розумінні цього закону, якщо він не обіймає посаду Голови, першого заступника Голови, заступника Голови Верховної Ради.
Ну і + для рішення Президента треба було подання спікера парламенту або керівника УДО. Якщо Парубій звертався просто в правоохоронні органи, то там могли надавати охорону лише в рамках кримінальних проваджень, то "інша єпархія" . . .
Але сумно у будь-якому разі. Враховуючи суспільний резонанс (все-таки колишній спікер парламенту, доволі знакова особа), це той випадок, коли СБУ пропустила удар від своїх "колег" з росії. Тепер справа честі правоохоронців якісно розслідувати вбивство і дістати винних осіб + дати "отвєтку" росіянам на аналогічному рівні - там знакових персон теж вистачає.
1. Людина звертається до поліції або СБУ, або упр. держохорони зі зверненням про загрозу її життю, описує обставини і просить ці організації виконати статтю 27 Конституції України
Стаття 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
А у разі відмови - стаття 19 Закону України "Про звернення громадян" гарантує право отримати письмову відповідь щодо результатів розгляду вашої заяви або скарги.
.
.
Так реагувати на таку страшну подію можуть ТІЛЬКИ вороги України, тільки спорідненні з отим кацапами - ви і є для них отой "адіннарот".
Повилазили опариші з усіх куч гівна.
Загубили заяву діючого народного депутата, екс голови Верховної Ради? Чи ще якийсь подібний маразм?
Колишнім спікерам чи секретарям РНБО після відставки охорону надають за окремим рішенням.
А дали б Парубію охорону - який би гвалт стояв! Країна воює.
Українофобу Портнову поліція Зеленського надала охорону аж бігом, як тільки він повернувся в Україну після перемоги Зеленського на виборах.
Ненадання йому охорони - злочин.