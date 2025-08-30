УКР
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - Ар’єв

Парубій

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", - сказав парламентар.

Він наголосив, що будуть підняті всі документи, пов’язані з цим питанням, і що замовники злочину мають понести відповідальність.

"Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках", - сказав Ар'єв.

Читайте також: Вбивство Андрія Парубія не є випадковим злочином, а має ознаки політичного терору, спрямованого проти української державності, - заява "Європейської Солідарності"

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

Топ коментарі
+22
Такої ницої гнидосної лицемірної влади в Україні ще не було.
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
+12
А тому, хто відмовив в охороні - пожиттєвий тюремний строк за колабораціонізм.
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
+10
Якби Стерненка хотіли вбити, то там би був нормальний кіллер, а не якась баба, яка і стріляти навряд чи вміла... І ніяка охорона на допомогла б.
показати весь коментар
30.08.2025 22:31 Відповісти
Такої ницої гнидосної лицемірної влади в Україні ще не було.
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
Ти хто відмовили -ті й планували - спецура особисто Татарова, а під погонами кого ? АААА проста доставка їжі... Але звертався ж за охороною до СБУ, я думаю -тоооооо....
не вірю, що Малюк однією рукою павутину плете ядерну тріаду рашки знищувати проріжувати, а другою напад на політичних опонентів мародерні замах готує.
Чому він зараз не виходить й не заявляє, що це все КНСТІТУЦІЙНО?
показати весь коментар
30.08.2025 22:25 Відповісти
Ну да, при янику зовсім казка була, а не життя. Для декого звичайно, а не для всіх. Ну так і продовжуємо далі жити, як при папєрєдніках. Нічого ж особливо не змінилось - як була корупція, так і залишилась.
показати весь коментар
30.08.2025 22:25 Відповісти
Читайте уважніше - я писав про лицемірство. Регіонали не прикидалися демократами, відверто показували, що вони гопники з москальської жопи.
показати весь коментар
30.08.2025 23:00 Відповісти
такого ще не було , тому що ставки збільшилися. за Януковича вони ще мали плани Буратіною зіграти ... Пралельно ж рік у рік шоуменили мізки Трампа , готуючи його до виборів ... Козрем підсіла у 2012 дововки на ІНТЕРІ . Амерканців шоу на Fox розкрутили великого економіста бізнесмена Трампа. Не даремно ж вся блювотна такеркарлсонщина пішла до Кремля з FOX news. Абсолютно дві паралель ні спецоперації - захопити Україну й знищити вплив потужність США.
Викликом Козира до Віткофа за забаганкою хйла Трамп просто зізнався у цьому остаточно! А ночі до цього просто вбивав столицю України , а ТРМПОН МОВЧАВ .Жлдним паскудним ротом свого оточення у владі ні слова!!!
показати весь коментар
30.08.2025 22:33 Відповісти
ЗЄліна мразота !

Горіти вам в пеклі !

.
показати весь коментар
30.08.2025 22:59 Відповісти
А тому, хто відмовив в охороні - пожиттєвий тюремний строк за колабораціонізм.
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
А якою нормою Закону передбачено, що колишні державні посадовці повинні охоронятися державою, не підкажете?
показати весь коментар
30.08.2025 22:26 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80#Text Про державну охорону орган... | від 04.03.1998 № 160/98-ВР
показати весь коментар
30.08.2025 22:30 Відповісти
по народним депутатам є ще норма у ст. 28 Закону України "Про статус народного депутата України" :

4. Управління державної охорони України разом з органами Служби безпеки України та Національної поліції (в межах їх повноважень) забезпечує безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї у порядку, встановленому законом.

Але у вищеказаному Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" для нардепів охорона не передбачена (тільки для діючих спікера, першого віце-спікера і віцеспікера та протягом 1 року після залишення ними цих посад - по Парубію 1 рік після посади Голови ВР вже минув).

Є ще закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text Про забезпечення безпеки ос... | від 23.12.1993 № 3782-XII
але він поширюється на випадки, коли особа є учасником кримінального провадження (типу наш аналог американської програми захисту свідків).

Тому щодо заяви Парубія про надання йому державної охорони, з юридичної точки зору, все залежить від того, чи було заведено кримінальне провадження по погрозам йому (у зв'язку з поданням ним заяви про надання охорони), якщо було, то чи було воно закрите станом на сьогодні. Бо якщо провадження не було чи було закрите, то підстав для охорони не було (рішення про охорону в рамках кримінальних проваджень приймається органами досудового розслідування, прокурором, слідчими суддями ).
показати весь коментар
30.08.2025 22:43 Відповісти
Боже, які ж ви, ЗЕблуди, тупі і...схожі на кацапів! Так реагувати можуть тільки руЗьге. Немає у вас ЖОДНОГО людського співчуття - зовсім, як і в отих "адінНарот".
показати весь коментар
30.08.2025 22:34 Відповісти
Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб
Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб

Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо інших посадових осіб за рішенням Президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів, або за поданням начальника Управління державної охорони України.

От приходить до силовиків людина, розповідає, що за нею стежать і просить надати охорону. Але замість перевірки факту стеження, якийсь Баканов (друг дитинства Зє) чи щось схоже на нього, каже "Я оцінив ризики, це все вигадки! От коли вас в'бють, тоді і приходьте!".
показати весь коментар
30.08.2025 22:37 Відповісти
інших ПОСАДОВИХ ОСІБ

думаю, має місце трактування, що народний депутат не вважається посадовою особою в розумінні цього закону, якщо він не обіймає посаду Голови, першого заступника Голови, заступника Голови Верховної Ради.

Ну і + для рішення Президента треба було подання спікера парламенту або керівника УДО. Якщо Парубій звертався просто в правоохоронні органи, то там могли надавати охорону лише в рамках кримінальних проваджень, то "інша єпархія" . . .

Але сумно у будь-якому разі. Враховуючи суспільний резонанс (все-таки колишній спікер парламенту, доволі знакова особа), це той випадок, коли СБУ пропустила удар від своїх "колег" з росії. Тепер справа честі правоохоронців якісно розслідувати вбивство і дістати винних осіб + дати "отвєтку" росіянам на аналогічному рівні - там знакових персон теж вистачає.
показати весь коментар
30.08.2025 22:50 Відповісти
Непогано Ви захищаєте зелених пофігістів до чужого життя. А якщо так

1. Людина звертається до поліції або СБУ, або упр. держохорони зі зверненням про загрозу її життю, описує обставини і просить ці організації виконати статтю 27 Конституції України

Стаття 27 Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

А у разі відмови - стаття 19 Закону України "Про звернення громадян" гарантує право отримати письмову відповідь щодо результатів розгляду вашої заяви або скарги.
показати весь коментар
30.08.2025 23:12 Відповісти
Іванов, при зверненні Громадянина України про загрозу життю в поліцію, остання має прийняти відповідні заходи

.
показати весь коментар
30.08.2025 23:04 Відповісти
ЗЄлєнського в тюрму... ?

.
показати весь коментар
30.08.2025 23:00 Відповісти
Наступить день коли зеленим відмовлять в держохороні...
показати весь коментар
30.08.2025 22:19 Відповісти
А я щиро надіюся, що цього не станеться і державна охорона у зелених владоможців буде і після їх відходу від влади. Тільки охоронців УДО змінять охоронці Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСКУ) у відповідних державних закладах.
показати весь коментар
30.08.2025 22:33 Відповісти
Зелені падлюки..
показати весь коментар
30.08.2025 22:20 Відповісти
Тут і гадати не треба що за вбивством стоять зелена влада..
показати весь коментар
30.08.2025 22:22 Відповісти
А в стерненка була охорона, бо він корисний блохєр
показати весь коментар
30.08.2025 22:24 Відповісти
В Стерненка бабок порядків на десять вище. Навіть броньоване авто може собі дозволити.
показати весь коментар
30.08.2025 22:27 Відповісти
Якби Стерненка хотіли вбити, то там би був нормальний кіллер, а не якась баба, яка і стріляти навряд чи вміла... І ніяка охорона на допомогла б.
показати весь коментар
30.08.2025 22:31 Відповісти
навряд що той підор якій вбив сьогодня відомого всій Україні патріота був профі, це падло з 2х метрів в спину випустила з "макарова" всю обойму, а влучила лише чотире рази.. де тут "нормальний кіллер"?
показати весь коментар
30.08.2025 23:10 Відповісти
То чого ти Володя мовчав пів року тому?
показати весь коментар
30.08.2025 22:27 Відповісти
Бо ви, ******, не там і не тих слухали.
Так реагувати на таку страшну подію можуть ТІЛЬКИ вороги України, тільки спорідненні з отим кацапами - ви і є для них отой "адіннарот".
Повилазили опариші з усіх куч гівна.
показати весь коментар
30.08.2025 22:38 Відповісти
ЗЕлупиші нічого і нікому не хочуть і не будуть робити доброго. Це страшні тіпочки, які(я впевнений на 100%!!!) зараз ще й неприховано будуть радіти з того, що трапилось! Це не просто пліснява в нашій державі, це продукт гниття всього суспільства, це страшніше за відвертого кацапського ворога-вбивці, бо вбивають з середини, вприскують свою отруту анти-українську всюди, де б вони не були. Це гірше за гангрену - вони знищують нашу Україну кожну хвилину свого нікчемного життя. І це буде продовжуватись до тої пори, поки останнього не посядять в буцигарню.
показати весь коментар
30.08.2025 22:30 Відповісти
Не тиждень тому, не місяць. А ПІВ РОКУ тому. Яку відмазку придумають бультер'єри ОПи в МВС?
Загубили заяву діючого народного депутата, екс голови Верховної Ради? Чи ще якийсь подібний маразм?
показати весь коментар
30.08.2025 22:31 Відповісти
Яку відмазку придумають бультер'єри ОПи в МВС?-Скажуть не все так однозначно
показати весь коментар
30.08.2025 22:39 Відповісти
Це спадок від совка: - От коли вас вб'ють, тоді і пишіть скаргу за бездіяльність правоохоронних органів.
показати весь коментар
30.08.2025 22:32 Відповісти
Hа відміну від колишніх президентів, які мають право на держохорону довічно.
Колишнім спікерам чи секретарям РНБО після відставки охорону надають за окремим рішенням.

А дали б Парубію охорону - який би гвалт стояв! Країна воює.
показати весь коментар
30.08.2025 22:32 Відповісти
Він пів року тому подавав заяву з проханням надати йому охорону. Чомусь не раніше, в саме тоді. Значить, в нього були на те причини. І, напевно, він виклав їх в своїй заяві до поліції.
Українофобу Портнову поліція Зеленського надала охорону аж бігом, як тільки він повернувся в Україну після перемоги Зеленського на виборах.
показати весь коментар
30.08.2025 22:43 Відповісти
Друзям - усе, ворогам закон.
показати весь коментар
30.08.2025 22:51 Відповісти
Згідно закону Парубію мали надати охорону.
Ненадання йому охорони - злочин.
показати весь коментар
30.08.2025 23:07 Відповісти
Закон - це у кращому випадку.
показати весь коментар
30.08.2025 23:09 Відповісти
ЗАТО є У НЕДОБЛОГЕРІВ
показати весь коментар
30.08.2025 22:35 Відповісти
Дупу Стерненка треба було охороняти... від фейкових замахів, всі сили СБУ туди кинуло. А охороняти політичних опонентів найвеличнішого лідора то нє по квартальним понятіям.
показати весь коментар
30.08.2025 22:39 Відповісти
Якщо вимірювати шкоду , паскудство яке зроблено для України і українців , то одно зелене нещастя дорівнює двом йухлам.
показати весь коментар
30.08.2025 22:48 Відповісти
для мене вбивство Парубія почалось у 2019 році. вбивці це ті хто голосував за зелену гниду. треба берегти Порошенко П.О.
показати весь коментар
30.08.2025 22:49 Відповісти
добре б цьому пану свою балаканину підтвердити фактами!
показати весь коментар
30.08.2025 23:01 Відповісти
йОГО ВБИЛИ НЕ РОСІЯНИ - ЙОГО ВБИЛА ЗЕЛЕНА ПІДАРСКА ВЛАДА, МОЖЛИВО ЗА ВКАЗІВКОЮ РОСІЯН!
показати весь коментар
30.08.2025 23:02 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 23:13 Відповісти
Татаров і Єрмак гарно спланували! А зелений чорт просто не надав охорону!
показати весь коментар
30.08.2025 23:14 Відповісти
Мда... Стерненка, який вилизує зелену сраку, охороняли. Парубія, який не вилизував - не охороняли...
показати весь коментар
30.08.2025 23:19 Відповісти
Влада кончена добре. Порошенко знаючи що Парубій потребує охорони не зміг допомогти "боєвому товаришу" і знайти приватного охоронця? Лицеміри.
показати весь коментар
30.08.2025 23:22 Відповісти
 
 