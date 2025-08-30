РУС
Данных о связи убийств Фарион и Парубия нет, рассматриваются различные версии, в том числе, и российский след, - прокуратура

Убийство Парубия и Фарион

Сейчас не обнаружено данных о связи убийства Андрея Парубия и Ирины Фарион.

Об этом сказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу убийства Ирины Фарион - у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это пока то, что нам известно", - сказал он.

Он отметил, что рассматриваются различные версии, в том числе, и российский след.

Также Мерет отметил, что дело находится на постоянном контроле Генерального прокурора, которому он каждый час докладывает о выполненных следственных действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские чиновники шокированы убийством Парубия (обновлено)

Ранее сообщалось, что дело об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия сейчас находится на контроле у главы Нацполиции Украины Ивана Выговского и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Парубий Андрей (2046) убийство (6553) Фарион Ирина (388)
Топ комментарии
+11
дивовижно але нікого з політиків 95-квартала не вбили. вбивают тільки проукраїнських,чому?
30.08.2025 19:38 Ответить
+6
Який там звʼязок? Вже через 20 хвилин по смерті Ірини Фаріон повилазили кремлівські боти на всіх гілках і почали чорноротити. Сьогодні той же почерк.
30.08.2025 19:38 Ответить
+3
А слід антимайданівця татарова не розглядається?
30.08.2025 19:56 Ответить
Спеців 0,,як можна казати що нема зв'язку,а розмова ця звідки,зато російський слід прям зверху ,прям видно
30.08.2025 19:32 Ответить
Зінченко вбив.
хіба й просто так не ясно ?

навіщо ще якесь слідство....

.
.
30.08.2025 19:44 Ответить
дивовижно але нікого з політиків 95-квартала не вбили. вбивают тільки проукраїнських,чому?
30.08.2025 19:38 Ответить
у прокуратури немає про це даних
30.08.2025 19:39 Ответить
Який там звʼязок? Вже через 20 хвилин по смерті Ірини Фаріон повилазили кремлівські боти на всіх гілках і почали чорноротити. Сьогодні той же почерк.
30.08.2025 19:38 Ответить
Почерк один і той. Жертва без охорони,її підстерігають на вулиці і вбивають з простенького пістолета. Вбивця тікає. Причому,це робиться в одномі місті.
30.08.2025 19:40 Ответить
Цікаво, шо той високоймовірний зв'язок особливо енергійно заперечують тєлєграм-канали Банкової і силовики з пулу Татарова. Чому? 🤔
30.08.2025 19:42 Ответить
РаССкие через Телеграм ловят. А за 1 000 евреев там и Доставчики отра -бот -ают при предоплате за 100 евро.+ СТВОЛ..Вангую найдут 17 летнего пацана.
30.08.2025 19:43 Ответить
Премьер-министр правительства йеменских хуситов (движение "Ансар Аллах") Ахмед аль-Рахави погиб в результате израильского удара по столице Йемена Сане. Об этом сообщили йеменские издания "Аль-Джумхурия" и "Аден Аль-Гад", а также Erem News из ОАЭ.

По данным газеты "Аден Аль-Гад", Ахмед аль-Рахави был убит вместе с несколькими близкими соратниками во время встречи членов правительства. Некоторые источники уточняют, что вместе с ним находились министр обороны Мухаммад Нассер аль-Аттафи и начальник Генштаба хуситов Мухаммад аль-Гамари, который серьезно ранен,
30.08.2025 19:49 Ответить
А слід антимайданівця татарова не розглядається?
30.08.2025 19:56 Ответить
Ригівська мафія при владі . ЗЕскоти замовники, до бабки не ходи... Але ж ЗЕлений слід чомусь не розглядається.....
30.08.2025 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ppr9hR7gFyQ&ab_channel=VsevolodFilimonenko
30.08.2025 20:16 Ответить
на банковій знают все про це вбивство
30.08.2025 20:26 Ответить
Клюєві, льовочкині, якунОвощ, сівкович, деркач, бойко, шуфрич, та інші ригоАНАЛИ, продовжують убивати Патріотів України, як і Небесну Сотню!?!? Татаров, з помічниками ригоАНАЛІВ в опу і ВРУ, мовчать, витріщивши очі????? Око за око, зуб за зуб Але це уже, як наслідки, бездіяльності привладних ділків з 2014 року щодо ригоАНАЛІВ та їх помічників, яки убивали Українців, як на Майдані, так і по всій Україні Але Українці, запеклі А запеклі, вогню не бояться Посіяли, московські гниди в Україні вітер, пожнете і бурю🇺🇦🫡🇺🇦
30.08.2025 20:53 Ответить
А РИГИ І КОМУНЯКИ ВСІ ЖИВІ
30.08.2025 20:57 Ответить
 
 