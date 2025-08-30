Данных о связи убийств Фарион и Парубия нет, рассматриваются различные версии, в том числе, и российский след, - прокуратура

Сейчас не обнаружено данных о связи убийства Андрея Парубия и Ирины Фарион.

Об этом сказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу убийства Ирины Фарион - у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это пока то, что нам известно", - сказал он.

Он отметил, что рассматриваются различные версии, в том числе, и российский след.

Также Мерет отметил, что дело находится на постоянном контроле Генерального прокурора, которому он каждый час докладывает о выполненных следственных действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские чиновники шокированы убийством Парубия (обновлено)

Ранее сообщалось, что дело об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия сейчас находится на контроле у главы Нацполиции Украины Ивана Выговского и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.