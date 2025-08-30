УКР
519 13

Даних щодо зв’язку вбивств Фаріон і Парубія немає, розглядаються різні версії, зокрема і російський слід, - прокуратура

Убивство Парубія і Фаріон

Нині не виявлено даних щодо в'язку вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон.

Про це сказав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон - у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо", - сказав він.

Він зауважив, що розглядаються різні версії, зокрема і російський слід.

Також Мерет зазначив, що справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому він кожну годину доповідає про виконані слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські посадовці шоковані вбивством Парубія (оновлено)

Раніше повідомлялося, що справа щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія наразі перебуває на контролі у голови Нацполіції України Івана Вигівського та голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

Автор: 

Парубій Андрій (1290) вбивство (3163) Фаріон Ірина (117)
Топ коментарі
+8
дивовижно але нікого з політиків 95-квартала не вбили. вбивают тільки проукраїнських,чому?
показати весь коментар
30.08.2025 19:38 Відповісти
+4
Який там звʼязок? Вже через 20 хвилин по смерті Ірини Фаріон повилазили кремлівські боти на всіх гілках і почали чорноротити. Сьогодні той же почерк.
показати весь коментар
30.08.2025 19:38 Відповісти
+1
у прокуратури немає про це даних
показати весь коментар
30.08.2025 19:39 Відповісти
Спеців 0,,як можна казати що нема зв'язку,а розмова ця звідки,зато російський слід прям зверху ,прям видно
показати весь коментар
30.08.2025 19:32 Відповісти
Зінченко вбив.
хіба й просто так не ясно ?

навіщо ще якесь слідство....

.
.
показати весь коментар
30.08.2025 19:44 Відповісти
Почерк один і той. Жертва без охорони,її підстерігають на вулиці і вбивають з простенького пістолета. Вбивця тікає. Причому,це робиться в одномі місті.
показати весь коментар
30.08.2025 19:40 Відповісти
Цікаво, шо той високоймовірний зв'язок особливо енергійно заперечують тєлєграм-канали Банкової і силовики з пулу Татарова. Чому? 🤔
показати весь коментар
30.08.2025 19:42 Відповісти
РаССкие через Телеграм ловят. А за 1 000 евреев там и Доставчики отра -бот -ают при предоплате за 100 евро.+ СТВОЛ..Вангую найдут 17 летнего пацана.
показати весь коментар
30.08.2025 19:43 Відповісти
Премьер-министр правительства йеменских хуситов (движение "Ансар Аллах") Ахмед аль-Рахави погиб в результате израильского удара по столице Йемена Сане. Об этом сообщили йеменские издания "Аль-Джумхурия" и "Аден Аль-Гад", а также Erem News из ОАЭ.

По данным газеты "Аден Аль-Гад", Ахмед аль-Рахави был убит вместе с несколькими близкими соратниками во время встречи членов правительства. Некоторые источники уточняют, что вместе с ним находились министр обороны Мухаммад Нассер аль-Аттафи и начальник Генштаба хуситов Мухаммад аль-Гамари, который серьезно ранен,
показати весь коментар
30.08.2025 19:49 Відповісти
А слід антимайданівця татарова не розглядається?
показати весь коментар
30.08.2025 19:56 Відповісти
Ригівська мафія при владі . ЗЕскоти замовники, до бабки не ходи... Але ж ЗЕлений слід чомусь не розглядається.....
показати весь коментар
30.08.2025 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ppr9hR7gFyQ&ab_channel=VsevolodFilimonenko
показати весь коментар
30.08.2025 20:16 Відповісти
на банковій знают все про це вбивство
показати весь коментар
30.08.2025 20:26 Відповісти
 
 