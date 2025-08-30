Даних щодо зв’язку вбивств Фаріон і Парубія немає, розглядаються різні версії, зокрема і російський слід, - прокуратура

Нині не виявлено даних щодо в'язку вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон.

Про це сказав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу вбивства Ірини Фаріон - у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо", - сказав він.

Він зауважив, що розглядаються різні версії, зокрема і російський слід.

Також Мерет зазначив, що справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому він кожну годину доповідає про виконані слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що справа щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія наразі перебуває на контролі у голови Нацполіції України Івана Вигівського та голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.