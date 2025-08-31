РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны

Управление государственной охраны Украины заявило, что бывшие чиновники после завершения полномочий имеют право на государственную охрану в течение одного года, если в отношении них нет обвинительного приговора суда.

Об этом Управление сообщило в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В УГО отметили, что в соответствии со статьей 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98-ВР от 4 марта 1998 года, в местах постоянного и временного пребывания, обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра, председателя Конституционного Суда, председателя Верховного Суда, первого заместителя председателя Верховной Рады, первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел, генерального прокурора, министра обороны, заместителя председателя Верховной Рады.

Кроме этого, в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", - сказано в сообщении.

В заявлении УГО не подтверждается и не опровергается факт обращения Андрея Парубия о предоставлении госохраны, а также не упоминается, действительно ли имел место отказ.

Напомним, что ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Топ комментарии
+27
Це відмазка, а не пояснення.

Люди звертаються за охороною явно не від примхи.
ЗЕлена влада проігнорувала небезпеку, що загрожувала Парубію.

Це, якщо ця сама влада і не була джерелом тієї самої небезпеки. Вони ж зараз сцються Майдану...
31.08.2025 01:38 Ответить
+23
А то, что на него уже было покушение - это как, мелочь? СБУ просто просрало организацию убийства Парубия. Посмотрим как теперь Малюк справится с расследованием. Это вам не Рифа или Червинского щемить.
31.08.2025 01:31 Ответить
+22
Парубій був народним депутатом.
Півроку тому написав заяву, щоб йому призначили державну охорону, бо була загроза його життю.
Згідно закону, ст.7, Зеленський міг призначити йому охорону.
Але відмовив.
Парубія вбили.
Тому винен Зеленський, що відмовив в призначенні державної охорони Парубію.
31.08.2025 02:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Міндіча та Портнова, охороняє цілий підрозділ!!
31.08.2025 07:50 Ответить
Це так, якщо він офіційно не звертався з проханням про охорону. Але якщо звертався та пояснював чому, тоді викладене у статті - відмазка.
31.08.2025 01:31 Ответить
Обгадилися керманичі-заробітчани з УДО СБУ та цілої системи безпекових підрозділів!!
На отих гешефтних осіб з Урядового кварталу, на кшалт, гройсмана разумкова гончарука яценюка авакова луценка зеленського стефанчуків, ригоАНАЛІ служок, та їм подібних осіб, з політичним кредом: «А що я з цього буду мати?», московити не відправили «баширова-патрова» та перевертнів з України, убивати їх!! Лайно цього не варте!! Сівкович з лукаш, це знають!
31.08.2025 07:59 Ответить
Хай доведуть, що у Олега є алібі. Вони ж його напевно охороняють 24/7.
31.08.2025 01:43 Ответить
Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб.

Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб

Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду, Голови Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням Начальника Управління державної охорони України.
31.08.2025 02:28 Ответить
Вики пишет что пaрубий 1971 годa, то есть его ТЦК должны были выловить, отп и зд ить и нa полигон, a потом в окоп.

только это случилось не с пaрубием, a кaким-то Мыколой трaктористом, который должен был умереть зa сытую жизнь этого пaнa.
31.08.2025 04:33 Ответить
ану давай **** про ситую жизнь - тут більш детально.Парубій один з бувших державників який не нажив ніяких статків щоб ти тут ****** гнида кацапська вонюча.
31.08.2025 05:38 Ответить
А Вікі куратор тобі не пише, що Парубій - діючий народний депутат? Тобі не ціккаво, чому ТЦК досі не виловили такого ж депутата Гєтманцева наприклад і не всадило його в окоп?
31.08.2025 06:03 Ответить
Пошёл на хер, придурок.
31.08.2025 06:25 Ответить
великий сум і горе над Україною.
вбито одного з тих на яких новітня Україна тримається.
31.08.2025 04:19 Ответить
Сотні українців гинуть за добу четвертий рік--наслідки керування країною парубіїв
31.08.2025 07:22 Ответить
а вам таки в те місце де у порядних людей мозок - насрали...
31.08.2025 07:25 Ответить
🤣гівном плюватись ти майстер🤣 шо ж ти чмоня втік з неньки??
Таким патріотам місце саме тут 🤣🤣
31.08.2025 08:16 Ответить
шо щє раз доводить, що коли нема мозоку - то в звільнене місце сруть всі...
31.08.2025 08:24 Ответить
Навіть якщо ви за походженням українець, то за рівнем свідомості і розвитку особистості ви тупий кацап.
31.08.2025 07:42 Ответить
це рязанець-лахта.
пийте собі кофе і не морочте апетіт!
31.08.2025 07:50 Ответить
нема слів...
31.08.2025 04:20 Ответить
Вава - це посадова особа?
31.08.2025 04:27 Ответить
якшо це про найвелічайшого лідора **********, тоді нажаль да
31.08.2025 04:55 Ответить
Пох.
31.08.2025 05:18 Ответить
одного за одним вибивають патріотів кацапня і зелення,
шо на самому ділі одне і теж.
31.08.2025 05:40 Ответить
Щате Стерненку охорона належиться, хоча він не є державеим діячем і ніколи не був Головою Верховної Ради. І опіка СБУ теж належиться. Цікаво, чому така різниця у ставленні влади до заяв про охорону двох громадян?
31.08.2025 05:58 Ответить
піаніст спільник вбивці
31.08.2025 07:03 Ответить
Пісюніст.
31.08.2025 08:31 Ответить
там ціла банда в ОП
31.08.2025 07:05 Ответить
Що там з легалізацією зброї, не на часі ?
31.08.2025 07:12 Ответить
Розстріляли в спину. Яка зброя тут допомогла б?
31.08.2025 08:06 Ответить
Хтось міг знаходитись поруч.Але без зброї проти озброєного злочинця стаєш просто глядачем...
31.08.2025 08:38 Ответить
якось навіть не дивно, що у "країні мрії" Зєлєнскага підєрмачне СБУ та татаровські мусора захищають на порядок краще медіабаригу, продажного пустозвона і балабола Гордона чим справжнього патріота України Парубія...
наголосували, блін, лайна на нашу голову та повтікали на валютні пособія за кордон..
31.08.2025 07:17 Ответить
Такий був патріот.. А от на війну не пішов
31.08.2025 07:20 Ответить
А ти?
31.08.2025 07:22 Ответить
іх бін больной
31.08.2025 07:29 Ответить
Він був і залишиться патріотом.А ти є і залишися купою кацапсячого лайна.
31.08.2025 08:40 Ответить
а у Порошенко є охорона ?
31.08.2025 07:32 Ответить
Охорона є тільки у чернішова, мідріча та інших коренів.
31.08.2025 07:36 Ответить
з банди ОП
31.08.2025 07:38 Ответить
Звичайно є своя..він же не жаліє коштів на себе
31.08.2025 08:01 Ответить
Вбивство Парубія, це попередження Порошенку - "Ми тебе посадити не спроможні, а вбити можемо легко".
31.08.2025 07:55 Ответить
Захотіли б то посадили.. Тим більше шо є за шо
31.08.2025 08:02 Ответить
"Є за що"? То просветить і нас, бо я, наприклад, не в курсі. Мабуть я таки "порохоскот". )))
100500 карних справ, ще при живому портнові було відкрито і з усіх вийшов великий "пшик".
31.08.2025 08:14 Ответить
Може і є за що,але таким зедободятлам як ти це не вдається, бо тупорилі.
31.08.2025 08:44 Ответить
 
 