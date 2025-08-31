В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны

Управление государственной охраны Украины заявило, что бывшие чиновники после завершения полномочий имеют право на государственную охрану в течение одного года, если в отношении них нет обвинительного приговора суда.

Об этом Управление сообщило в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В УГО отметили, что в соответствии со статьей 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98-ВР от 4 марта 1998 года, в местах постоянного и временного пребывания, обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра, председателя Конституционного Суда, председателя Верховного Суда, первого заместителя председателя Верховной Рады, первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел, генерального прокурора, министра обороны, заместителя председателя Верховной Рады.

Кроме этого, в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", - сказано в сообщении.

В заявлении УГО не подтверждается и не опровергается факт обращения Андрея Парубия о предоставлении госохраны, а также не упоминается, действительно ли имел место отказ.

Напомним, что ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

