В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны
Управление государственной охраны Украины заявило, что бывшие чиновники после завершения полномочий имеют право на государственную охрану в течение одного года, если в отношении них нет обвинительного приговора суда.
Об этом Управление сообщило в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
В УГО отметили, что в соответствии со статьей 6 "Обеспечение безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" № 160/98-ВР от 4 марта 1998 года, в местах постоянного и временного пребывания, обеспечивается безопасность: председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра, председателя Конституционного Суда, председателя Верховного Суда, первого заместителя председателя Верховной Рады, первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел, генерального прокурора, министра обороны, заместителя председателя Верховной Рады.
Кроме этого, в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.
"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", - сказано в сообщении.
В заявлении УГО не подтверждается и не опровергается факт обращения Андрея Парубия о предоставлении госохраны, а также не упоминается, действительно ли имел место отказ.
Напомним, что ранее депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев рассказал, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
На отих гешефтних осіб з Урядового кварталу, на кшалт, гройсмана разумкова гончарука яценюка авакова луценка зеленського стефанчуків, ригоАНАЛІ служок, та їм подібних осіб, з політичним кредом: «А що я з цього буду мати?», московити не відправили «баширова-патрова» та перевертнів з України, убивати їх!! Лайно цього не варте!! Сівкович з лукаш, це знають!
Люди звертаються за охороною явно не від примхи.
ЗЕлена влада проігнорувала небезпеку, що загрожувала Парубію.
Це, якщо ця сама влада і не була джерелом тієї самої небезпеки. Вони ж зараз сцються Майдану...
Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб
Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду, Голови Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням Начальника Управління державної охорони України.
Півроку тому написав заяву, щоб йому призначили державну охорону, бо була загроза його життю.
Згідно закону, ст.7, Зеленський міг призначити йому охорону.
Але відмовив.
Парубія вбили.
Тому винен Зеленський, що відмовив в призначенні державної охорони Парубію.
только это случилось не с пaрубием, a кaким-то Мыколой трaктористом, который должен был умереть зa сытую жизнь этого пaнa.
Вікікуратор тобі не пише, що Парубій - діючий народний депутат? Тобі не ціккаво, чому ТЦК досі не виловили такого ж депутата Гєтманцева наприклад і не всадило його в окоп?
вбито одного з тих на яких новітня Україна тримається.
Таким патріотам місце саме тут 🤣🤣
пийте собі кофе і не морочте апетіт!
шо на самому ділі одне і теж.
наголосували, блін, лайна на нашу голову та повтікали на валютні пособія за кордон..
100500 карних справ, ще при живому портнові було відкрито і з усіх вийшов великий "пшик".