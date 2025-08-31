В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони

Управління державної охорони України заявило, що колишні чиновники після завершення повноважень мають право на державну охорону протягом одного року, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду.

Про це Управління повідомило в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

В УДО зазначили, що відповідно до статті 6 "Забезпечення безпеки посадових осіб" Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР від 4 березня 1998 року, в місцях постійного і тимчасового перебування, забезпечується безпека: голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра, голови Конституційного Суду, голови Верховного Суду, першого заступника голови Верховної Ради, першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, генерального прокурора, міністра оборони, заступника голови Верховної Ради.

Крім цього, протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.

"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом ОДНОГО РОКУ, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", - сказано в повідомленні.

У заяві УДО не підтверджується і не спростовується факт звернення Андрія Парубія щодо надання держохорони, а також не згадується, чи справді мала місце відмова.

Нагадаємо, що раніше депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв розповів, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

