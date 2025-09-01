Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия после задержания дал первые показания.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка по расследованию убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Читайте также: Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция