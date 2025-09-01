Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия после задержания дал первые показания.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно", - подчеркнул Зеленский.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Когда дело касается не пленок Миндича
То все решается быстро
За 24 часа
Тільки-но прослухала наступну жорстку правду-поясненя від Портнікова. .
Трамп не збирається допомагати , не збирається вже дипломатничати. Він фразою про двох хлопчиків у пісочниці сказав для своїх ультраправих - нехай виснажуються поки таки переможе Великий ХУ. А для рейганістів буде продовжувати тягнути резину обіцянками дедлайнами , а вони сратимуть в штани ( політки) не суперечитимуть йому мстивому - як це робитьвесь час ГРЕМ та Рубіо .
Зараз впала його повністю підтримка глобально серед усіх , окрім респів якбула біля 80% так і є. Чому йому хвилюватися?
Тішить як веде себе зараз губернатор Каліфорнії - ( МОЖЛИВИЙ КАНДИДАТ ДЕМОКРАТІВ) . Він карикаТурно копіює Трампа кругомм і всюди на зустрічах з народом для запису для журналістів - навіть кепкою червоною тільки напис інший... От тільки Україні від цього не легше...
Вчора вночі з відосу прохрипів- чекаємо на Єрмака з новинами і...
А завтра на Майдані проводи Парубія - без сліз не можу про це писати.
Американцы уже поняли ,в какую халепу попали
Они церемониться не будут
Американцы уже один раз штурмовали Капитолий
У них не заржавеет - повторить
Залить народ,который выборол для себя ДЕМОКРАТИЮ НОМЕР ОДИН
Очень опасно...
Новости не из телевизора всегда очень ценны....
А вже з першого року зЕ він чітко спровокував - хоча б Україні. залишитися як держав й можливо абсолютно не в тих короднах що була. По владу демів у США мріяв, правда , що вони змогли б перестроїти владу Зе , схилити його на перламенсько-президентське правління з широкою коаліцією ... Бо пророкував з цими Зільоними ще більших проблем нет ільки для України , а й для самих США ... То не треба мені ля=-ля на Портнікова .
По справі Міндіча теж оперативно спрацювали - заломали оперативника НАБУ, який його прослуховував. І потужні пресухи оперативно дали.
відловити нанятого дистанційно лоха... таки люди завжди проколюються десь
я кажу зараз усім селебріті
хоч оглядайтесь!
кацапи будуть наймати дистанційно дурнів та робити таки вбивства 💯
чому МИ таке не робим - питання риторичне
розсилка новою поштою вибухівки рандомно (я там детекторів не бачив), це положить всі відправлення в країні (страх, вивчайте випадок унабомбера)
маскування під гловістов - це я ще у 2022 продумав, так легко таскати вибухівку у коробках гловістів
дистанційний найм скритих сепарів - терорістів (це вже роблять)
але траву так баригі відправляють
маскують батарейками і т п
тобто детекторів на речовини немає...?
А в чому новина? А в тому, що ішак намагється показати, що воно до цього не причетне та "зацікавлене" в обєктивному розлідуванні. Роги ростуть від ОПГ дєрмака.