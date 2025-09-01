РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10698 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Парубия
14 794 57

Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский

парубій

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия после задержания дал первые показания.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка по расследованию убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Читайте также: Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

Автор: 

Зеленский Владимир (21783) Парубий Андрей (2059)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Видите ,как интересно
Когда дело касается не пленок Миндича
То все решается быстро
За 24 часа
показать весь комментарий
01.09.2025 02:11 Ответить
+17
й що не дивно- за цими безсонними ночами звітування по справі Парубія вовці ніколи розповісти, а які ж новини привіз Єрмак?
Вчора вночі з відосу прохрипів- чекаємо на Єрмака з новинами і...

А завтра на Майдані проводи Парубія - без сліз не можу про це писати.
показать весь комментарий
01.09.2025 02:54 Ответить
+16
" ...МВС СБУ ...діють ефективно...Зеленський". А свою прислугу ДБР чому не туди не примазав, Ріфмастера з жінками теж затримували і Романа Червінського і бойових офіцерів лише Міндіча не чіпають.
показать весь комментарий
01.09.2025 03:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видите ,как интересно
Когда дело касается не пленок Миндича
То все решается быстро
За 24 часа
показать весь комментарий
01.09.2025 02:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uPibl_IvP9c
Тільки-но прослухала наступну жорстку правду-поясненя від Портнікова. .
Трамп не збирається допомагати , не збирається вже дипломатничати. Він фразою про двох хлопчиків у пісочниці сказав для своїх ультраправих - нехай виснажуються поки таки переможе Великий ХУ. А для рейганістів буде продовжувати тягнути резину обіцянками дедлайнами , а вони сратимуть в штани ( політки) не суперечитимуть йому мстивому - як це робитьвесь час ГРЕМ та Рубіо .
Зараз впала його повністю підтримка глобально серед усіх , окрім респів якбула біля 80% так і є. Чому йому хвилюватися?

Тішить як веде себе зараз губернатор Каліфорнії - ( МОЖЛИВИЙ КАНДИДАТ ДЕМОКРАТІВ) . Він карикаТурно копіює Трампа кругомм і всюди на зустрічах з народом для запису для журналістів - навіть кепкою червоною тільки напис інший... От тільки Україні від цього не легше...
показать весь комментарий
01.09.2025 02:43 Ответить
До чого це я - бо крім вбивства ракетами дітей Трамп, я так думаю, дає ***** робити все що захоче один з впертих хлопчиків. Й він почне це робити - вибивати патріотів й ставити того ж зЄ на розтяжку перед країною, в шпагат спецовиків по крутому виловленню вбивць. ПАТРІОТІВ не МЕНДЕЧІВ!!!.. Й зовсім не здивуюсь як Татров однією рукою ***** допомагатиме а другою підставляти Малюками та Клименками з Кравченками несправжніх вбивць ...
показать весь комментарий
01.09.2025 02:48 Ответить
й що не дивно- за цими безсонними ночами звітування по справі Парубія вовці ніколи розповісти, а які ж новини привіз Єрмак?
Вчора вночі з відосу прохрипів- чекаємо на Єрмака з новинами і...

А завтра на Майдані проводи Парубія - без сліз не можу про це писати.
показать весь комментарий
01.09.2025 02:54 Ответить
Нащо вам Єрмак? Дивіться якого довбня ви обрали.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:27 Ответить
Ну а чо, довбні обрали довбня.Та ще й за інструкціями рашенфашистів.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:37 Ответить
Пани Наталья ,я верю в американскую демократію
Американцы уже поняли ,в какую халепу попали
Они церемониться не будут
Американцы уже один раз штурмовали Капитолий
У них не заржавеет - повторить
Залить народ,который выборол для себя ДЕМОКРАТИЮ НОМЕР ОДИН
Очень опасно...
показать весь комментарий
01.09.2025 02:51 Ответить
Злить народ
показать весь комментарий
01.09.2025 02:52 Ответить
Немає лідерів серед політиків, народ інертний дуже! живе своїм!А якщо политиів немає котрі будять совість - людям похер. Я знаю як було коли усі співчували - було залито все жовто-блакитним сяйвом підсвіток всюди!!! й Не тільки.В мене штат респів ,,, Але людяність була безпартійна
показать весь комментарий
01.09.2025 02:57 Ответить
Очень интересно вас читать
Новости не из телевизора всегда очень ценны....
показать весь комментарий
01.09.2025 03:02 Ответить
Дякую Вам за добре слово !
показать весь комментарий
01.09.2025 03:08 Ответить
Американці виявились звичайним бидлом.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:44 Ответить
американці йдуть протореним шляхом какіхразніц, які наобирали таке саме в 2019 у нас
показать весь комментарий
01.09.2025 09:29 Ответить
Трампу недовго вже - а над ним ще гнучкіший до ультраправих Венс - бо його привели технофашисти з сіліконових ... Уявіть дідугана 80 і нездорового , судини ...Це не лідер , а головне урузпатор й мстивець , за ним не стоітькоманда порядних - за ним продажні суруни ...
показать весь комментарий
01.09.2025 04:06 Ответить
Вєнс звичайний пристосуванець. До другого строку Трампа він був одним з найбільших крикливих критиків Трампа. А по друге, якщо Трампа не стане, вся його шобла-***** буде негайно відсторонена. Збіговисько дилетантів.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:30 Ответить
Я занадто багато років "з Портінковим"- ще з часів демтелебачення часів раннього Єльцина,коли він приймав участь як український журналіст , журналіст Радіо Свобода, в прекрасних шоу .Він вже тоді був гордістю України як для мене.
А вже з першого року зЕ він чітко спровокував - хоча б Україні. залишитися як держав й можливо абсолютно не в тих короднах що була. По владу демів у США мріяв, правда , що вони змогли б перестроїти владу Зе , схилити його на перламенсько-президентське правління з широкою коаліцією ... Бо пророкував з цими Зільоними ще більших проблем нет ільки для України , а й для самих США ... То не треба мені ля=-ля на Портнікова .
показать весь комментарий
01.09.2025 04:19 Ответить
Ваш портников вже давно прилег під зеленского
показать весь комментарий
01.09.2025 05:00 Ответить
Портников, Гордон... - одного поля ягодка.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:52 Ответить
На экране только увидел - сразу начинается на них аллергия.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:54 Ответить
Всій вашій шоблі, по копійці за пучок, до Портнікова як до місяця раком
показать весь комментарий
01.09.2025 08:11 Ответить
-
показать весь комментарий
01.09.2025 03:31 Ответить
" ...МВС СБУ ...діють ефективно...Зеленський". А свою прислугу ДБР чому не туди не примазав, Ріфмастера з жінками теж затримували і Романа Червінського і бойових офіцерів лише Міндіча не чіпають.
показать весь комментарий
01.09.2025 03:42 Ответить
Та не вперше вже потужно ловлять хз кого і вішають на нього справу.

По справі Міндіча теж оперативно спрацювали - заломали оперативника НАБУ, який його прослуховував. І потужні пресухи оперативно дали.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:46 Ответить
НАЖАЛЬ !!! он до СІ не поїхали тільки Молдова та Україна з усіх типу братів союзу й котрі, нібби-то підтримують Україну, Ердоган буде сидіти серед друзів Ху з Ірану ... Та ві й не є ворогом Ірану ... А ГОЛОВНИМ ГОСТЕМ ( так віщує Портніков) Сі зробить хйла - ось й перевіримо...
показать весь комментарий
01.09.2025 03:02 Ответить
"Це не я". "Ні,це будеш ти"... Ось приблизно такі "покази".
показать весь комментарий
01.09.2025 04:04 Ответить
А ти чучело зелене тут до чого , якого #уя ти тут да даєш якійсь покази, ти ні хто і звати тебе ні як. Харош заміняти себе законом. Ти є наполеон не до деланий не беери на себе лишнього на тобі мразь і так крові хоть відбавляй . Ти ж не потягнеш разом з твоїми ярмарками , татаровими, спустись вже на землю поки не пізно для тебе, хоть на тобі вже сотні тисяч життів Українців.вже пізно, і не які ФСБшні подоляки тебе не спасуть. Zе мразь твій час закінчується .
показать весь комментарий
01.09.2025 05:14 Ответить
це ти кому? зе читати не вміє мабуть
показать весь комментарий
01.09.2025 05:17 Ответить
ну це ж не теракти у мокві робити
відловити нанятого дистанційно лоха... таки люди завжди проколюються десь

я кажу зараз усім селебріті
хоч оглядайтесь!
кацапи будуть наймати дистанційно дурнів та робити таки вбивства 💯
чому МИ таке не робим - питання риторичне
показать весь комментарий
01.09.2025 05:16 Ответить
Гарне питання! То може тому, що найти дурнів за копійку у Рашці складніше? Мабуть таки у Рашці Телемарафет більш задьористий...
показать весь комментарий
01.09.2025 08:35 Ответить
ще можна таки штуки робити (думаючи як кацап)

розсилка новою поштою вибухівки рандомно (я там детекторів не бачив), це положить всі відправлення в країні (страх, вивчайте випадок унабомбера)

маскування під гловістов - це я ще у 2022 продумав, так легко таскати вибухівку у коробках гловістів

дистанційний найм скритих сепарів - терорістів (це вже роблять)
показать весь комментарий
01.09.2025 05:20 Ответить
Цю проблему з відправленнями по пошті я вже давно помітив. Не перевіряють вміст, немає пристроїв для перевірки. Елементарно замаскуй вибухівку під любе відправлення і відправляй за будь якою адресою і ...
показать весь комментарий
01.09.2025 05:48 Ответить
мабуть у центральних хабах є детектори
але траву так баригі відправляють
маскують батарейками і т п
тобто детекторів на речовини немає...?
показать весь комментарий
01.09.2025 05:50 Ответить
Не отримуйте те, чого не чекаєте. Які проблеми?
показать весь комментарий
01.09.2025 06:50 Ответить
Довіри до всієї вашої брехливої системи зелених підарасів нуль. Рівень брехні від вас 99 відсотків.Фуфло ви зелене ,тому немає жодного сенсу слухати ці ваші балади з казками, навіщо витрачати час на вигадані та нафантазовані історії.Маємо факт - вбивство А.Парубія ,а правду про мотиви замовників доведеться дізнаватися іншій владі.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:09 Ответить
Респект поліції, СБУ. А всім, хто тут піздя..є, що зловили невинного мальчика - ідіть в сраку.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:25 Ответить
Схоже зелена гнида активно готується до виборів, раз так піариться на смерті Парубія. Може за його наказом Парубія і вбили, щоб потім слід вивів на Порошенка
показать весь комментарий
01.09.2025 06:39 Ответить
СБУ? Це те що підглядало за голими журналістками в сауні, це те що \"конвуювало" але навпаки\ зеленого корупціонера дружбана Зеленського з підозрою від НАБУ, це те що мало відстріляти два магазини куль в детектива НАБУ, це те що "пресує" бізнес і т.д.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:00 Ответить
Його по шолому в якому він був знайшли чі по електро велосипеду на якому він їхав,скоріш всього по жовтій сумці доставника,цирк блд.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:05 Ответить
Шо, у Львові взяли усіх з сумками і в шоломах на електровеліках? І тепер шукають хто буде не проти взяти на себе мокруху? А вибачення за перебої в доставці піцци від СБУ будуть?
показать весь комментарий
01.09.2025 08:40 Ответить
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - ішак. Джерело: https://censor.net/ua/n3571517

А в чому новина? А в тому, що ішак намагється показати, що воно до цього не причетне та "зацікавлене" в обєктивному розлідуванні. Роги ростуть від ОПГ дєрмака.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:25 Ответить
Сам про себе , про квартал, татарова та портнова? Шоу маст гоу он...
показать весь комментарий
01.09.2025 07:33 Ответить
Ця зелена сволото зараз розповідає і хизується досягненнями, а коли людина просила по охорону, то ніфіга, бо охорона тільки надається зеленим ********* і корешав зеленого вилупка
показать весь комментарий
01.09.2025 07:35 Ответить
Одного разу зе теж браво ропартував про затримання, допити і перші показання. А на поверку вийшло що затримали і більше року катували невинну людину - Ріфмайтера....
показать весь комментарий
01.09.2025 07:50 Ответить
вже були затримані у справі Шеремета
показать весь комментарий
01.09.2025 08:06 Ответить
Знову перший піарщик на першому місці.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:54 Ответить
награждения не участвующих пистолетами будут? Самое интересное то, что убийцу задержали люди без оружия, а не полиция и не СБУ
показать весь комментарий
01.09.2025 09:40 Ответить
иловайська ризня вин слова не сказав-
показать весь комментарий
01.09.2025 09:41 Ответить
 
 