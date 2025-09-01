РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
10 587 45

Задержан подозреваемый в убийстве Парубия, -Зеленский

парубій

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", - рассказал глава государства.

Читайте: Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка по расследованию убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Читайте также: Дело об убийстве Парубия находится на контроле у Выговского и Малюка, - Нацполиция

Автор: 

Зеленский Владимир (21783) Парубий Андрей (2059)
01.09.2025 00:26
Ясно... Як завжди.
01.09.2025 00:24
часом, цей теракт вбивства Парубія не повішають на того придурка, який пневматикою три години тому лякав перехожих на вулиці Володимира Великого?
01.09.2025 00:27
Ясно... Як завжди.
01.09.2025 00:24
А чому ніхто не пишуть, що Парубій був чинним народним депутатом?
Небажано доносити суспільству думку, як можна в'***** Гуріна чи Безуглу і далі жити своє життя насолоджуючись моментом.
Такий народний метод відкликання депутатів їх не влаштовує.
01.09.2025 00:30
сЛАВО БОГУ ЗНАЙШЛИ. Кацапам тепер сосать... хвилю розбрату погашено. П***ра треба допросити і взнати хто причетний, хто замовник
01.09.2025 01:23
замовник бот у телеграмі
і шо?
01.09.2025 05:28
це очевидно з 90х, терор кращий вихователь влади

і кого наші патріоти вбили?
медведчука? кідалова? тетерова? портного? (а , пардон, тута хтось попрацював, але маю впевненість то приватна ініціатива була, ну не витримав хтось , я б сам його пошматував ножем, але не маю часу в гишпанію хздити)
01.09.2025 05:30
По хвостам бити, після вчиненого теракту, привладним завжди легше, ніж карати замовника!
01.09.2025 01:29
"Інтерфакс-Україна" припустила, що після загибелі Парубія його депутатський мандат може перейти до журналістки й військової Тетяни Чорновол.

Журналісти зокрема вказують на те, що нині фракція "Європейська солідарність" налічує 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 - у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.

Крім того, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність".

"Під номерами 25 та 26 - Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно".
01.09.2025 00:25
Інтерфакс - такий брехун... 23 нардепи-списочники і чотири - мажоритарники. Так, наступною - Таня.
01.09.2025 00:29
Наступною, 27-ю за списком, іде Тетяна Чорновол, 28-й - Денис П'ятигорець, 29-й - Андрій Левус.

Петра Порошенка вже другий день атакує Сергій Пашинський, який зацікавлений у тому, щоб його людина зайшла до парламенту.

Так, Пашинський хоче, щоб Чорновол стала депутаткою.
Чорновол більше хоче залишитися в армії.
Таня не хоче (
01.09.2025 00:39
Порошенко хотів Таню в нардепи коли пішов в Генштаб генерал Забродський - але Нікорак її не пропустила. Тому тут все залежить від Таніної згоди, і більше ні від кого.
01.09.2025 00:47
Як Таня? Та вона офіцер в окопах вже роки, без відпустки. Якщо щасливо вийде з окопів то тут на неї чекають зелені гниди в погонах на чолі з Кравченком, щоб посадити в тюрму за регіонала, який здох під час протистояння.
01.09.2025 03:19
01.09.2025 00:26
часом, цей теракт вбивства Парубія не повішають на того придурка, який пневматикою три години тому лякав перехожих на вулиці Володимира Великого?
01.09.2025 00:27
Чудова ідея! Ви прийняті на роботу в опу
01.09.2025 00:29
може бути. за три години перевезли до хмельниччини і там повторно взяли. відео повинні викласти, зйомочну групу прихватили були теж з собою.
01.09.2025 00:35
а причому Хмельниччина?
01.09.2025 00:36
Так вище ж написали вже ))
Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко Джерело: https://censor.net/ua/n3571516
01.09.2025 00:41
ааааа, не оновив стрічки новин... соррі.
01.09.2025 00:44
бува ))
01.09.2025 00:47
я пневматикою у 2014 прострелив нападнику пузо
полостна операція, півтора метра кишів у відро, він інвалід...

ну нех на мене з молотком нападати...
пневмати не жарт, у в око можно взагалі вбити бо кістка за оком тонка
01.09.2025 05:33
Невже знов Рифмастер???
01.09.2025 00:29
Затримали чергового цапа відбувайла
01.09.2025 00:33
Ага. Знов захопився радикальними націоналістичними ідеями.

І знов є всі докази, експертиза ходи, навчальна міна, три пістолети і герб імперії Габсбургів.
Потім Малюк особисто знайшов ще два ріжки патронів і накладну бороду.
01.09.2025 01:10
Головне, що взяли живим, бо це рідкісний випадок
01.09.2025 00:30
Vlad Valex смарагдові пупсічкі
01.09.2025 00:32
Спустіть з нього шкуру живцем - щоб чув, що подихає.
01.09.2025 00:44
Чому ніхто не вірить цій владі? Не тому що вони регулярно не тих ловлять? Та ні, мабуть не тому.
01.09.2025 00:51
Звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3473632
01.09.2025 09:27
Згадався випадок з власного досвіду, ще в радянський армії.
На шикуванні особового складу роти, командир частини питає:
- виноватые в нарушении выявлены?
Лейтенант:
- Никак нет, товарищ полковник.
Командир:
- Ну так назначьте
01.09.2025 00:56
А ти тут до чого гнида зелена? І тут вирішив попіаритись. Парубія вбили рашисти, не без вашої опшної-фсбшної шобли. Зе мародерня вас це не спасе, перестаньте мімікрувати під Українців. Ви є тупі і примітивні імітатори. Все що вам залишається , закручувати гайки, але вас це не врятує, ваш час майже вичерпано.
01.09.2025 01:11
В винуватцем зробили сторожа..
01.09.2025 01:17
Якщо зеленський злив самозванцю, операцію проти вагнерівців, то і замовник убивства, знає усі дії привладних!!
01.09.2025 01:36
Вбивця вже давно на лубянкі з доповіддю. А це все- байки про фуфайки від бубачкі.
01.09.2025 04:01
так ніхто зараз не працює, з засилкою агентів
наймають дурнів дистанційно
01.09.2025 05:34
Дайте вгадаю. Порошенко або хтось з військових?
01.09.2025 06:23
Пане Адмiн... на мiсцi на мiсцi...
01.09.2025 06:41
Тварин своїх охороняти треба бо звіринець з бужанськими, безуглими ой як потрібен. А людей, патріотів, що захищають Україну - не жаль. Їх багато. А якість слідства, як завжди. На такій висоті , що пробиває дно чергової брехні. Не вірю...
01.09.2025 06:54
Тупориле чмо тягне ковдру на себе.
01.09.2025 07:31
Дайте вгадаю - Зінченко
01.09.2025 08:15
Шо, невже Рифмастер знову взявся за старе? Тільки тепер шифрувався - шоб не пізнали по походочке пересів на єлектровєлік...
01.09.2025 09:19
Все справа розкрита дирочки на кітелях пробиті - розходимось!
01.09.2025 09:24
за що загинули хлопци на майдани а ця **** 5 рокив лезала сраку пети що не можна було зробити реформи и кацапи не вбивали наших людей на таких кров без невиних украинцив
01.09.2025 09:37
 
 