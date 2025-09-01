10 587 45
Задержан подозреваемый в убийстве Парубия, -Зеленский
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", - рассказал глава государства.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
+28 Кіт Яша
01.09.2025 00:26
+23 Герхард
01.09.2025 00:24
+18 Ан Мур
01.09.2025 00:27
Небажано доносити суспільству думку, як можна в'***** Гуріна чи Безуглу і далі жити своє життя насолоджуючись моментом.
Такий народний метод відкликання депутатів їх не влаштовує.
і шо?
і кого наші патріоти вбили?
медведчука? кідалова? тетерова? портного? (а , пардон, тута хтось попрацював, але маю впевненість то приватна ініціатива була, ну не витримав хтось , я б сам його пошматував ножем, але не маю часу в гишпанію хздити)
Журналісти зокрема вказують на те, що нині фракція "Європейська солідарність" налічує 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 - у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.
Крім того, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність".
"Під номерами 25 та 26 - Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно".
Петра Порошенка вже другий день атакує Сергій Пашинський, який зацікавлений у тому, щоб його людина зайшла до парламенту.
Так, Пашинський хоче, щоб Чорновол стала депутаткою.
Чорновол більше хоче залишитися в армії.
Таня не хоче (
полостна операція, півтора метра кишів у відро, він інвалід...
ну нех на мене з молотком нападати...
пневмати не жарт, у в око можно взагалі вбити бо кістка за оком тонка
І знов є всі докази, експертиза ходи, навчальна міна, три пістолети і герб імперії Габсбургів.
Потім Малюк особисто знайшов ще два ріжки патронів і накладну бороду.
На шикуванні особового складу роти, командир частини питає:
- виноватые в нарушении выявлены?
Лейтенант:
- Никак нет, товарищ полковник.
Командир:
- Ну так назначьте
наймають дурнів дистанційно
на мiсцi...