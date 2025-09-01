2 762 29
Затримано підозрюваного у вбивстві Парубія, - Зеленський
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - розповів глава держави.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Топ коментарі
+11 Кіт Яша
показати весь коментар01.09.2025 00:26 Відповісти Посилання
+10 Герхард
показати весь коментар01.09.2025 00:24 Відповісти Посилання
+6 Ан Мур
показати весь коментар01.09.2025 00:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Небажано доносити суспільству думку, як можна в'***** Гуріна чи Безуглу і далі жити своє життя насолоджуючись моментом.
Такий народний метод відкликання депутатів їх не влаштовує.
Журналісти зокрема вказують на те, що нині фракція "Європейська солідарність" налічує 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 - у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.
Крім того, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність".
"Під номерами 25 та 26 - Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно".
Петра Порошенка вже другий день атакує Сергій Пашинський, який зацікавлений у тому, щоб його людина зайшла до парламенту.
Так, Пашинський хоче, щоб Чорновол стала депутаткою.
Чорновол більше хоче залишитися в армії.
Таня не хоче (
Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко Джерело: https://censor.net/ua/n3571516
І знов є всі докази, експертиза ходи, навчальна міна, три пістолети і герб імперії Габсбургів.
Потім Малюк особисто знайшов ще два ріжки патронів і накладну бороду.
На шикуванні особового складу роти, командир частини питає:
- виноватые в нарушении выявлены?
Лейтенант:
- Никак нет, товарищ полковник.
Командир:
- Ну так назначьте