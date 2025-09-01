Затримано підозрюваного у вбивстві Парубія, - Зеленський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - розповів глава держави.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція