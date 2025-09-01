УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
2 762 29

Затримано підозрюваного у вбивстві Парубія, - Зеленський

парубій

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", - розповів глава держави.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

Автор: 

Зеленський Володимир (25316) Парубій Андрій (1309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
01.09.2025 00:26 Відповісти
+10
Ясно... Як завжди.
показати весь коментар
01.09.2025 00:24 Відповісти
+6
часом, цей теракт вбивства Парубія не повішають на того придурка, який пневматикою три години тому лякав перехожих на вулиці Володимира Великого?
показати весь коментар
01.09.2025 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясно... Як завжди.
показати весь коментар
01.09.2025 00:24 Відповісти
А чому ніхто не пишуть, що Парубій був чинним народним депутатом?
Небажано доносити суспільству думку, як можна в'***** Гуріна чи Безуглу і далі жити своє життя насолоджуючись моментом.
Такий народний метод відкликання депутатів їх не влаштовує.
показати весь коментар
01.09.2025 00:30 Відповісти
сЛАВО БОГУ ЗНАЙШЛИ. Кацапам тепер сосать... хвилю розбрату погашено. П***ра треба допросити і взнати хто причетний, хто замовник
показати весь коментар
01.09.2025 01:23 Відповісти
По хвостам бити, після вчиненого теракту, привладним завжди легше, ніж карати замовника!
показати весь коментар
01.09.2025 01:29 Відповісти
"Інтерфакс-Україна" припустила, що після загибелі Парубія його депутатський мандат може перейти до журналістки й військової Тетяни Чорновол.

Журналісти зокрема вказують на те, що нині фракція "Європейська солідарність" налічує 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 - у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом.

Крім того, за даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії "Європейська солідарність".

"Під номерами 25 та 26 - Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно".
показати весь коментар
01.09.2025 00:25 Відповісти
Інтерфакс - такий брехун... 23 нардепи-списочники і чотири - мажоритарники. Так, наступною - Таня.
показати весь коментар
01.09.2025 00:29 Відповісти
Наступною, 27-ю за списком, іде Тетяна Чорновол, 28-й - Денис П'ятигорець, 29-й - Андрій Левус.

Петра Порошенка вже другий день атакує Сергій Пашинський, який зацікавлений у тому, щоб його людина зайшла до парламенту.

Так, Пашинський хоче, щоб Чорновол стала депутаткою.
Чорновол більше хоче залишитися в армії.
Таня не хоче (
показати весь коментар
01.09.2025 00:39 Відповісти
Порошенко хотів Таню в нардепи коли пішов в Генштаб генерал Забродський - але Нікорак її не пропустила. Тому тут все залежить від Таніної згоди, і більше ні від кого.
показати весь коментар
01.09.2025 00:47 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 00:26 Відповісти
часом, цей теракт вбивства Парубія не повішають на того придурка, який пневматикою три години тому лякав перехожих на вулиці Володимира Великого?
показати весь коментар
01.09.2025 00:27 Відповісти
Чудова ідея! Ви прийняті на роботу в опу
показати весь коментар
01.09.2025 00:29 Відповісти
може бути. за три години перевезли до хмельниччини і там повторно взяли. відео повинні викласти, зйомочну групу прихватили були теж з собою.
показати весь коментар
01.09.2025 00:35 Відповісти
а причому Хмельниччина?
показати весь коментар
01.09.2025 00:36 Відповісти
Так вище ж написали вже ))
Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко Джерело: https://censor.net/ua/n3571516
показати весь коментар
01.09.2025 00:41 Відповісти
ааааа, не оновив стрічки новин... соррі.
показати весь коментар
01.09.2025 00:44 Відповісти
бува ))
показати весь коментар
01.09.2025 00:47 Відповісти
Невже знов Рифмастер???
показати весь коментар
01.09.2025 00:29 Відповісти
Затримали чергового цапа відбувайла
показати весь коментар
01.09.2025 00:33 Відповісти
Ага. Знов захопився радикальними націоналістичними ідеями.

І знов є всі докази, експертиза ходи, навчальна міна, три пістолети і герб імперії Габсбургів.
Потім Малюк особисто знайшов ще два ріжки патронів і накладну бороду.
показати весь коментар
01.09.2025 01:10 Відповісти
Головне, що взяли живим, бо це рідкісний випадок
показати весь коментар
01.09.2025 00:30 Відповісти
Vlad Valex смарагдові пупсічкі
показати весь коментар
01.09.2025 00:32 Відповісти
Небуду здивований як що затриманий скаже що його найняв Порошенко або сам Парубій...
показати весь коментар
01.09.2025 00:38 Відповісти
Спустіть з нього шкуру живцем - щоб чув, що подихає.
показати весь коментар
01.09.2025 00:44 Відповісти
Чому ніхто не вірить цій владі? Не тому що вони регулярно не тих ловлять? Та ні, мабуть не тому.
показати весь коментар
01.09.2025 00:51 Відповісти
Згадався випадок з власного досвіду, ще в радянський армії.
На шикуванні особового складу роти, командир частини питає:
- виноватые в нарушении выявлены?
Лейтенант:
- Никак нет, товарищ полковник.
Командир:
- Ну так назначьте
показати весь коментар
01.09.2025 00:56 Відповісти
А ти тут до чого гнида зелена? І тут вирішив попіаритись. Парубія вбили рашисти, не без вашої опшної-фсбшної шобли. Зе мародерня вас це не спасе, перестаньте мімікрувати під Українців. Ви є тупі і примітивні імітатори. Все що вам залишається , закручувати гайки, але вас це не врятує, ваш час майже вичерпано.
показати весь коментар
01.09.2025 01:11 Відповісти
В винуватцем зробили сторожа..
показати весь коментар
01.09.2025 01:17 Відповісти
Якщо зеленський злив самозванцю, операцію проти вагнерівців, то і замовник убивства, знає усі дії привладних!!
показати весь коментар
01.09.2025 01:36 Відповісти
 
 