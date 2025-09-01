Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - Зеленський
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія після затримання дав перші показання.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно", - наголосив Зеленський.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Когда дело касается не пленок Миндича
То все решается быстро
За 24 часа
Тільки-но прослухала наступну жорстку правду-поясненя від Портнікова. .
Трамп не збирається допомагати , не збирається вже дипломатничати. Він фразою про двох хлопчиків у пісочниці сказав для своїх ультраправих - нехай виснажуються поки таки переможе Великий ХУ. А для рейганістів буде продовжувати тягнути резину обіцянками дедлайнами , а вони сратимуть в штани ( політки) не суперечитимуть йому мстивому - як це робитьвесь час ГРЕМ та Рубіо .
Зараз впала його повністю підтримка глобально серед усіх , окрім респів якбула біля 80% так і є. Чому йому хвилюватися?
Тішить як веде себе зараз губернатор Каліфорнії - ( МОЖЛИВИЙ КАНДИДАТ ДЕМОКРАТІВ) . Він карикаТурно копіює Трампа кругомм і всюди на зустрічах з народом для запису для журналістів - навіть кепкою червоною тільки напис інший... От тільки Україні від цього не легше...
Вчора вночі з відосу прохрипів- чекаємо на Єрмака з новинами і...
А завтра на Майдані проводи Парубія - без сліз не можу про це писати.
Американцы уже поняли ,в какую халепу попали
Они церемониться не будут
Американцы уже один раз штурмовали Капитолий
У них не заржавеет - повторить
Залить народ,который выборол для себя ДЕМОКРАТИЮ НОМЕР ОДИН
Очень опасно...
Новости не из телевизора всегда очень ценны....