Новини Вбивство Андрія Парубія
1 630 12

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - Зеленський

парубій

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія після затримання дав перші показання.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно", - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

Автор: 

Зеленський Володимир (25326) Парубій Андрій (1309)
Топ коментарі
+2
Видите ,как интересно
Когда дело касается не пленок Миндича
То все решается быстро
За 24 часа
показати весь коментар
01.09.2025 02:11 Відповісти
+1
https://www.youtube.com/watch?v=uPibl_IvP9c
Тільки-но прослухала наступну жорстку правду-поясненя від Портнікова. .
Трамп не збирається допомагати , не збирається вже дипломатничати. Він фразою про двох хлопчиків у пісочниці сказав для своїх ультраправих - нехай виснажуються поки таки переможе Великий ХУ. А для рейганістів буде продовжувати тягнути резину обіцянками дедлайнами , а вони сратимуть в штани ( політки) не суперечитимуть йому мстивому - як це робитьвесь час ГРЕМ та Рубіо .
Зараз впала його повністю підтримка глобально серед усіх , окрім респів якбула біля 80% так і є. Чому йому хвилюватися?

Тішить як веде себе зараз губернатор Каліфорнії - ( МОЖЛИВИЙ КАНДИДАТ ДЕМОКРАТІВ) . Він карикаТурно копіює Трампа кругомм і всюди на зустрічах з народом для запису для журналістів - навіть кепкою червоною тільки напис інший... От тільки Україні від цього не легше...
показати весь коментар
01.09.2025 02:43 Відповісти
+1
й що не дивно- за цими безсонними ночами звітування по справі Парубія вовці ніколи розповісти, а які ж новини привіз Єрмак?
Вчора вночі з відосу прохрипів- чекаємо на Єрмака з новинами і...

А завтра на Майдані проводи Парубія - без сліз не можу про це писати.
показати весь коментар
01.09.2025 02:54 Відповісти
Пани Наталья ,я верю в американскую демократію
Американцы уже поняли ,в какую халепу попали
Они церемониться не будут
Американцы уже один раз штурмовали Капитолий
У них не заржавеет - повторить
Залить народ,который выборол для себя ДЕМОКРАТИЮ НОМЕР ОДИН
Очень опасно...
показати весь коментар
01.09.2025 02:51 Відповісти
Злить народ
показати весь коментар
01.09.2025 02:52 Відповісти
Немає лідерів серед політиків, народ інертний дуже! живе своїм!А якщо политиів немає котрі будять совість - людям похер. Я знаю як було коли усі співчували - було залито все жовто-блакитним сяйвом підсвіток всюди!!! й Не тільки.В мене штат респів ,,, Але людяність була безпартійна
показати весь коментар
01.09.2025 02:57 Відповісти
Очень интересно вас читать
Новости не из телевизора всегда очень ценны....
показати весь коментар
01.09.2025 03:02 Відповісти
Дякую Вам за добре слово !
показати весь коментар
01.09.2025 03:08 Відповісти
Портнікова можна послати туди, куди всіх цих експертів. А Трамп сьогодні каже одне, завтра інше. А саме головне, що Трамп легко внушаемий, треба просто вміти йому на вуха сісти.
показати весь коментар
01.09.2025 03:07 Відповісти
-
показати весь коментар
01.09.2025 03:31 Відповісти
НАЖАЛЬ !!! он до СІ не поїхали тільки Молдова та Україна з усіх типу братів союзу й котрі, нібби-то підтримують Україну, Ердоган буде сидіти серед друзів Ху з Ірану ... Та ві й не є ворогом Ірану ... А ГОЛОВНИМ ГОСТЕМ ( так віщує Портніков) Сі зробить хйла - ось й перевіримо...
показати весь коментар
01.09.2025 03:02 Відповісти
 
 