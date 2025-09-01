Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Поліцейські затримали вбивцю Андрія Парубія.

Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати", - уточнив Вигівський.

За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова зловмисник замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня.

"Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди - перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат - зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", - уточнив очільник Нацполіції.

"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен.

Я дякую всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням вбивці: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, нашим колегам з СБУ та прокуратури", - резюмує Вигівський.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

