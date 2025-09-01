УКР
Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Поліцейські затримали вбивцю Андрія Парубія.

Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати", - уточнив Вигівський.

вбивця Парубія
Фото: Джерело
вбивця Парубія
Фото: Джерело

За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова зловмисник замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня.

"Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди - перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат - зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", - уточнив очільник Нацполіції.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - Зеленський

"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен.

Я дякую всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням вбивці: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, нашим колегам з СБУ та прокуратури", - резюмує Вигівський.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

Автор: 

+3
Ой ,не вірю.
01.09.2025 09:52 Відповісти
+3
Не підкажете, хто з 5-6 менеджерів працює зі списками портнова?
01.09.2025 09:54 Відповісти
+2
Bullshit.
01.09.2025 09:54 Відповісти
Ой ,не вірю.
01.09.2025 09:52 Відповісти
Іди до церкви мп, там повіриш!
01.09.2025 09:58 Відповісти
а що ти так збудився? 2Чи вже забув справу Шеремета з Ріфмастером, який 1.5 року ні за шо відсидів, справу Червінського, який досі ні за що =вже під домашнім арештом сидить... Цій вдаді немає віри вже давно, бо вона бреше як дише.
01.09.2025 10:04 Відповісти
Розумієте, навіть якщо це справді вбивця, то після справи Шеремета чи Червінського велика кількість людей не віритиме...
01.09.2025 10:05 Відповісти
А , ще після замаху на Шефіра, Стерненко ( дє показові суди , дє вироки) ??? А ще при чорті Авакові постановочні замахи , то як вам вірити ? себє не поважати ? Ви боролись з патріотами , коли свідомо вбивали Сашка Білого ……
01.09.2025 10:17 Відповісти
Bullshit.
01.09.2025 09:54 Відповісти
Не підкажете, хто з 5-6 менеджерів працює зі списками портнова?
01.09.2025 09:54 Відповісти
"...цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід" - серйозно? Чому не китайський?
01.09.2025 09:54 Відповісти
Ти китайко?!
01.09.2025 09:59 Відповісти
Ніт!
01.09.2025 10:03 Відповісти
А найуха китайцям потрібен Парубій?
01.09.2025 10:11 Відповісти
Очільник Нацполіціі не в курсі що район Франківський а не Сихівський ?)
01.09.2025 09:56 Відповісти
Написано ж: "...у Сихівському районі Львова зловмисник замаскувався під кур'єра", далі "відкрив вогонь...", а про Франківський район написати забули.
01.09.2025 10:10 Відповісти
Якого вбивцю? Було слідство, суд? Ми що, в рашці живемо?
Затримано підозрюваного - пишить нормальні статті.
01.09.2025 09:56 Відповісти
Ще й погладити його по голівці і про права розказати та надати адвоката. А пізніше під судом будуть шоу влаштовувати , типу як із вбивцею фаріон, якого , чуть героя не зробили. З цими тваринами необхідно поступати жорстко, щоб інші боялись. А так знов виявиться, що це військовий СЗЧ , його піддурили і так далі, і суд буде тривати роками.
01.09.2025 10:02 Відповісти
Правильно,розстрілювати без суда і слідства,а якщо вб'ють невинного то норм.Дайош совок!
01.09.2025 10:10 Відповісти
рашка, малоросія... та какая разніца? Окрім того, що у нас війна, від якої ти ховаєшся в німеції, нє?
01.09.2025 10:04 Відповісти
Потужно... А волонтерити не намагався?
01.09.2025 10:15 Відповісти
Ні. Не маю змоги.
01.09.2025 10:18 Відповісти
Вбивцю назначили, вава затвердив
01.09.2025 10:18 Відповісти
Не зрозумів. Замаскувався у Сихівському районі, а стріляв у центрі?
01.09.2025 09:57 Відповісти
Що не так ?
01.09.2025 10:08 Відповісти
Куди зеВовік всуне свій писок скрізь - дупа.
01.09.2025 09:58 Відповісти
Молодці, звісно, але чи дізнаємось ми, хто замовник?
01.09.2025 09:58 Відповісти
Telegram, хто ж ще? Зізнається, що запропонували підробіток, а хто-що - шукайте в тирнеті
01.09.2025 10:00 Відповісти
Пишуть, що він батько загиблого бійця і його кацапи шантажували видачею тіла...
01.09.2025 10:06 Відповісти
Тобто, шантажем змусили, навіть не грошима... Хрін його знає, але якщо вже за труп, навіть і рідного сина, йти на вбивство? Якесь трупопоклонництво...
01.09.2025 10:13 Відповісти
Хмельниччина... територія зон і тюрем. Де ще можна завербувати якогось осєдлого за плату малую? Можливо, це і не саме він, але уполнє можливо - рвонув на хазу.
01.09.2025 09:58 Відповісти
Зверніть увагу на житло.Якась бомжатня чи точка для перебування.
01.09.2025 10:03 Відповісти
Та хаза це, звичайна хаза.
01.09.2025 10:05 Відповісти
01.09.2025 10:08 Відповісти
Поки зєля у владі все буде брехня і корупція.

Вибори
01.09.2025 10:05 Відповісти
І що ти зробив, щоб ті вибори наблизити? Вибори...
01.09.2025 10:07 Відповісти
Агітую за Залужного
01.09.2025 10:10 Відповісти
Щось у Єрмака на цьому фото пика дуже напружена
01.09.2025 10:15 Відповісти
За даними джерела «5 каналу», спецслужби рф рік шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло загиблого на війні сина.
01.09.2025 10:07 Відповісти
дурдом

Батько можливого вбивці Фаріон був у цей час на фронті у ЗСУ.
01.09.2025 10:10 Відповісти
Судячи з відео з місця злочину обличчя вбивці неможливо ідентифікувати. На електросамокатах немає ідентифікаціонних номерів як на авто (тому і він був вибраний, щоб зникнути з місця злочину). Зброї він позбувся. Якщо він ще й позбувся телефону то це чистий глухар - жодних прямих доказів, крім можливих свідків.
01.09.2025 10:08 Відповісти
Нарешті адекватний коментар.
01.09.2025 10:10 Відповісти
Якщо поряд було декілька камер, простежили маршрут підходу і відходу.
Знайшли одяг, ДНК, відбитки пальців.
+ сам визнав і розказав
01.09.2025 10:12 Відповісти
... швабродупова експертиза...
01.09.2025 10:18 Відповісти
Замовники в кацапстані. Такими вбивствами, свинособаки наївно думають, що деморалізують нас та схилять до капітуляціїЇ.
01.09.2025 10:09 Відповісти
дивлюся деяких тут 'засмутила' ця новина!
01.09.2025 10:10 Відповісти
Не думаю, що засмутила, скоріш люди вважають, що з цього мужика зліплять зараз "Зінченко 2.0"
01.09.2025 10:13 Відповісти
"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен. Джерело:https://censor.net/ua/n3571538
У цьому вбивстві крім посійського є й український слід - брудно-зелений, слід тиз, хто не попередив цей злочин, відмовивши в озороні людині, яка була для кацапів важливою мішенню, хто замість переслідування кацапської аґентури переслідує опозицію і журналістів. І я дуже хочу, щоб відповідпльномті не уник жоден причетний, хто б він не був і де б не знаходився його офіс.
01.09.2025 10:11 Відповісти
Мощьно. А сільки не розкритих убивст в Украіні?
01.09.2025 10:12 Відповісти
є "еліта" а є "холопи". вжеб пора звикнути.
01.09.2025 10:15 Відповісти
Довіри нуль.
01.09.2025 10:12 Відповісти
Якщо він довго і ретельно готувався, то поліція і сбу мудаки, бо не запобігли цьому злочину.
01.09.2025 10:16 Відповісти
Візитку ***** і прапори РФ знайшли?

Чи на складі СБУ закінчилися "беззаперечні уліки"?
01.09.2025 10:16 Відповісти
Знайшли ще одного цапа-відбувайла.Було фото вбивці під час руху на електровелосипеді,та у екіпіровці доставщика,там плечі як у дівчини або підлітка котрий не ходить в зал,порівняйте з цим качком.Хай покажуть обличчя підозрюваного,на фото видно підборіддя та ніс.
01.09.2025 10:16 Відповісти
 
 