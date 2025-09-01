Вбивство Парубія: затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру
52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві ексспікера ВР, нардепа Андрія Парубія.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".
Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.
Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.
Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Подзвонили, сказали, що вони з Кацапських служб безпеки, сказали, що мають відомості про його зниклого безвісти сина, дали повний графік пересування Парубія. І одразу його знайшли. Блискуча операція. Але чия?
Якщо відомо, що Зе-СБУ цілодобово стежить за опозицією, і члена їхніх родин. І відомо, що Парубій півроку тому запросив державно охорону. Значить помітив, що за ним ходять підозрілі особи. Цим СБУ не зацікавилась. Зате зі Стерненком в той день, коли на нього, не дивлячись на озброєну охорону, пробувала напасти баба, яка жила там відкрито в під'їзді декілька тижнів, і ходила там під багаточислельними камерами, було все ОК. До речі, а куди вона поділась?