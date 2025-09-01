Вбивство Парубія: затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру

Фото: Офіс Генпрокурора

52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві ексспікера ВР, нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".



Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.



Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте: Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - Зеленський