Новини Вбивство Андрія Парубія
6 979 28

Вбивство Парубія: затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру

Вбивство Парубія. Затриманому повідомлено про підозру
Фото: Офіс Генпрокурора

52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві ексспікера ВР, нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю)", - йдеться в повідомленні.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте: Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, - Зеленський

Топ коментарі
+10
Порівняйте статуру вбивці на цьому фото та статуру затриманого.Навіть в курточці у вбивці плечі вужчі ніж у затриманого цапа-відбувайла.
показати весь коментар
01.09.2025 12:02 Відповісти
+5
У полоні тисячі наших солдат - то шо їх рідним брати зброю в руки і йти убивати патріотів України
показати весь коментар
01.09.2025 12:00 Відповісти
+4
Кажуть шо його син попав в полон до кацапів - Парубій йому чим завинив
показати весь коментар
01.09.2025 11:49 Відповісти
Щас набіжать лахтошльондри зі скаулінням що точно не їх "мальчік в трусіках".
показати весь коментар
01.09.2025 11:45 Відповісти
Мобілізація в умовах воєнного стану буває непримусовою, клоун?
показати весь коментар
01.09.2025 12:02 Відповісти
Кажуть шо його син попав в полон до кацапів - Парубій йому чим завинив
показати весь коментар
01.09.2025 11:49 Відповісти
можливо шантаж
показати весь коментар
01.09.2025 11:55 Відповісти
Якщо його син дійсно в полоні то можливий варіант, що він домовився з рашистами і вони пообіцяли його сина не катувати та відправити на обмін після виконання цього замовного вбивства.
показати весь коментар
01.09.2025 11:55 Відповісти
У полоні тисячі наших солдат - то шо їх рідним брати зброю в руки і йти убивати патріотів України
показати весь коментар
01.09.2025 12:00 Відповісти
кожен військовий у полоні чійсь син
показати весь коментар
01.09.2025 11:58 Відповісти
Це він теж потрапив у полон до кацапів. Ментально.
показати весь коментар
01.09.2025 12:02 Відповісти
Зайшли цапа відбувайла... Скоріш за все шизоїд з дурки
показати весь коментар
01.09.2025 11:51 Відповісти
І по чому ти зробив таке заключення. Чи просто ляпнув?
показати весь коментар
01.09.2025 12:05 Відповісти
Там,на "хаті" усі "невинні" сидять (для відома )
показати весь коментар
01.09.2025 11:57 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 11:59 Відповісти
Порівняйте статуру вбивці на цьому фото та статуру затриманого.Навіть в курточці у вбивці плечі вужчі ніж у затриманого цапа-відбувайла.
показати весь коментар
01.09.2025 12:02 Відповісти
Завжди після таких новин вилізають мудові експерти
показати весь коментар
01.09.2025 12:04 Відповісти
А яка твоя особиста думка з цього приводу?
показати весь коментар
01.09.2025 12:08 Відповісти
А шо сказали-така і думка.
показати весь коментар
01.09.2025 12:10 Відповісти
Порівнюй. Орієнтир - розміри валізи Глово.
показати весь коментар
01.09.2025 12:28 Відповісти
У пличах не совпадаит, Щас памерим.
показати весь коментар
01.09.2025 12:05 Відповісти
а шо тут гадати , Яник замовив , Парубій йому всю кар'єру зіпсував
показати весь коментар
01.09.2025 12:06 Відповісти
Потім скажуть, що вбив з особистої ворожості, типу Парубій йому на ногу наступив.
показати весь коментар
01.09.2025 12:10 Відповісти
на мою думку подібно шо цей вбивця Парубія просто ********, то вже другій випадок, перед тим інше ******* вбило Фаріон, нажаль ФСБ успадковало від КДБ непоганих псіхіатрів
показати весь коментар
01.09.2025 12:14 Відповісти
Не вірю !! Статура не та . У цього біцепси як у качка , а у того , як у тендітної дівчини.
показати весь коментар
01.09.2025 12:22 Відповісти
Зеленим вірити-себе не поважати !
показати весь коментар
01.09.2025 12:24 Відповісти
Нам кажуть такі відомості вже одразу після затримання:
Подзвонили, сказали, що вони з Кацапських служб безпеки, сказали, що мають відомості про його зниклого безвісти сина, дали повний графік пересування Парубія. І одразу його знайшли. Блискуча операція. Але чия?
Якщо відомо, що Зе-СБУ цілодобово стежить за опозицією, і члена їхніх родин. І відомо, що Парубій півроку тому запросив державно охорону. Значить помітив, що за ним ходять підозрілі особи. Цим СБУ не зацікавилась. Зате зі Стерненком в той день, коли на нього, не дивлячись на озброєну охорону, пробувала напасти баба, яка жила там відкрито в під'їзді декілька тижнів, і ходила там під багаточислельними камерами, було все ОК. До речі, а куди вона поділась?
показати весь коментар
01.09.2025 12:26 Відповісти
 
 