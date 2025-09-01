Небытов об убийстве Парубия: Не исключаем российский след

Правоохранители не исключают возможность российского следа в убийстве экс-спикера ВР, нардепа Андрея Парубия.

Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Мотивы сейчас изучают, исследуют все версии.

"Лицо намеревалось на убийство, не исключаем российский след, что это заказ от РФ", - сказал Небытов.

О мотивах можно будет говорить после проведения следственных действий.

"Работают, чтобы получить официальные доказательства, что это лицо совершило это преступление. На сегодня ему сообщено о подозрении в убийстве", - добавил Небытов.

Для подозреваемого будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности права внесения залога.

Подозреваемый - 1973 г.р., местный житель Львова.

Мужчина не имел постоянного места работы, курьером службы доставки не работал.

Следствие не исключает, что мужчина планировал выехать за границу.

О сообщниках пока неизвестно. Есть информация, которая проверяется, в отношении лиц, которые инструктировали подозреваемого.

Мера пресечения подозреваемому будет выбираться либо сегодня, либо завтра.

"Работа продолжалась 24/7 с момента совершения убийства. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы обоснованно подписать подозрение. Это не случайность, а последовательность действия правоохранителей, которая позволяет нам говорить сегодня, что это лицо подозревается", - отметил Небытов.

Правоохранители также добавили, что Парубий не обращался в Нацполицию или СБУ о предоставлении ему охраны.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

