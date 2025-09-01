13 833 64
Вероятного убийцу Парубия задержали в Хмельницкой области, - Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях задержания вероятного убийцы Андрея Парубия.
Об этом он написал своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
обновляется
Fjall_Raven
01.09.2025 00:31
Юрий Петров #225294
01.09.2025 00:33
andriy niki1
01.09.2025 00:37
ПортновТат*ров.
Но не забудем главную роль в этом быдлоскота, который это говнище выбрал.
"Зеленський особисто звинуватив Андрія Антоненка у вбивстві Шеремета, при тому що жодних серйозних підстав для цього не було. Була задача швидко знайти винних у цій справі, тому Антоненка просто призначили винним. Фактично президент Зеленський вплинув на суд. Наразі вони використовують правоохоронну машину та інститут слідства для того, щоб прикрити Зеленського"
Головне потужно доповісти.
Они могут много!!!!
Возможности у них огромные
Особенно во время войны
Когда кругом блок- посты
А сейчас еще и камеры кругом
Если они сработали отлично - то я могу сказать им : ДЯКУЮ!!!
А за зарплатню рвати дупу не цікаво...
Пока вы сидели на диване
Кто - то мочил Моторолу
А кто - то тащил на себе Цемаха с оккупированной территории
А совсем недавно вы узнали об операции Паутина
Вам ,как и мне - многое может не нравиться во власти
Но это не дает нам права обвинять тех, кто не виноват в ******* власти
В спецслужбах Украины тысячи людей пашут как проклятые
Пока вы и я сидим на диванах
И строчим в чатах
Строчить в чате - вот уж это точно легко!!!!!
пока первие не передавят вторих
а уж потом - кацапов
Та ще й називають хлопців, що дійсно щось роблять, принизливо "фізиками".
А справу Рифмайстра пам'ятаєте?
А хто прикрив Татарова?
А хто підписав листа і відпустив Трубіцина?
Отак нині "працюють" спецслужби під керівництвом блазня.
Високий рівень, це попередити вбивство патріота. А не розслідувати його.
Вот только Рейгана охраняли
И Трампа охраняли
И Папу Римского ........
От киллера ,особенно профессионального
Никакая охрана не спасет
Снайпер может находиться на расстоянии более 2 км
И никакая камера его не зафиксирует
Он сделает один выстрел - и вы его никогда не найдете
Це рятує від другого, третього пострілів.
І перелічні вами особи вижили після нападу, маючи охорону.
Але у Парубія не було охорони, тому вбивця стріляв собі скільки хотів.
Ваша логіка така, що взагалі не треба охорони?
Да, охрана может спасти от плохого киллера .
Вот только когда у человека есть охрана
То пошлют хорошего киллера
Кеннеди убил хороший киллер
У Кеннеди в машине сидел охранник
И машину сопровождала охрана
Кеннеди это не спасло
От заказного убийства мало способов спастись
Только Виктор Суворов ,понимая всю серьезность ситуации
Принял все меры безопасности
У него была круглосуточная охрана
И он жил В ЗАКРЫТОМ ВОЕННОМ ГОРОДЕ
В БРИТАНИИ
Пішов би у ТЦК, а не у кур'єри - було б стопудове алібі.
А так сидітипе за чийсь злочин.
Чому так сталося?
У травні 2024 року Міністерство економіки видало наказ про бронювання працівників кількох компаній, серед яких була і "Гловоапп Україна" (юридична особа Glovo). Це рішення викликало значний суспільний резонанс, і вже за кілька годин наказ було скасовано.
Чи так, як убивць Чорновола, Гонгадзе Гандзюк, будуть «козу водити» роками?? А потім, очима лупати і нові посади отримувати, за професійне МОВЧАННЯ!?!?!!
Зате нове керівництво "дуже ефективне".
Впіймати чорну кішку у темні кімнаті - та занєфіг. Особливо, якщо її там нема.
Замовник той, хто більше за всіх ненавидів Парубія, за те що він був найпомітнішою постаттю з тих, хто найбільше перешкодив Х-уйловищі знищити державність України, використавши маріонетковий режим Януковича, адже вона сподівалася позбавити українців суб'єктності, не витрачаючись на велику війну.
Це політична помста, прагнення вбивати і тоді, коли для цього вже немає ніякої раціональної причини, явним і єдиним фігурантом такого почерку є Х-уйло, який використовує політичні вбивства за кордоном та в Мордорі майже від початку успадкування влади від алкоголіка Єльцина, аби отримувати задоволення від вбивства тих, кого карлик зарахував до списку своїх особистих ворогів.
хто зара стріляє у спину під камери?
очевидно кацапи дистанційно наняли придурка та дали зброю
це видно по почерку вбивства
і те шо піймали
там й охоронці лохи, виходять не проглядаючи за рогом...
ну то таке...
він мабуть сам їх відбирав...
Чи не забагато "соломи" підстелено у тому повідомленні... І похвально-компліментарної патоки органам через край
Можливо, затримали першого, який "підійшов" під опис для збити хвилю... Щоб громадськість заспокоїлася і далі не "паритися" - і без того вихідні перевели...
Подібні повідомлення, - звіти "о продєланной работє" нагадують штамп з протоколів у яких ключове слово "НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ" - замість було, чи не було, а НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ!
Тобто, наблюдатєль міг у потрібний момент відвернутися, обідати, бути у туалеті, обідати, спати. Одним словом, "НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ".