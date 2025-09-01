РУС
13 833 64

Вероятного убийцу Парубия задержали в Хмельницкой области, - Клименко

Клименко рассказал о деталях задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях задержания вероятного убийцы Андрея Парубия.

Об этом он написал своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

обновляется

Зеленский заслушал доклады Клименко и Малюка по расследованию убийства Парубия: Полиция, СБУ, прокуратура работают круглосуточно

Парубий Андрей Клименко Игорь
+30
той на заправці став акумулятор до електровелосипеда підзарядити, а там сам клименко вже його й чекав! ну приблизно десь в такому ключі пройшло затримання.
01.09.2025 00:31
+24
Знову якогось лог'пуха посадять, замість вбивці
01.09.2025 00:33
+23
А де подяка найвеличнійшому під чітким керівництвом це затримання проходило? не порядок розпустились
01.09.2025 00:37
Вбивця на електровелосипеді доїхав до Хмельниччини, не знімаючи сумку "Глово"?
01.09.2025 08:00
Он її на голову надел для маскировки.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:03
Саме так, бо то була повна сумка акумуляторів. Все продумано!
01.09.2025 08:57
Фамилия настоящего заказчика Портнов Тат*ров.
показать весь комментарий
Той самий Татаров, котрого досі прикриває СБУ (привіт Малюку) з подачі колишньої генпрокурорші, а нині послиці - Венедиктової.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:59
Татарова прикрывает }{уйло, по факту усадившее Янелоха и Дерьмака на трон.
Но не забудем главную роль в этом быдлоскота, который это говнище выбрал.
01.09.2025 09:07
Ну з Австрії звичайно видніше... Чи ьи тролляка під VPNом?
01.09.2025 08:42
Багатьох таких лопухів посадаили?
01.09.2025 09:39
Нічого не нагадує?
"Зеленський особисто звинуватив Андрія Антоненка у вбивстві Шеремета, при тому що жодних серйозних підстав для цього не було. Була задача швидко знайти винних у цій справі, тому Антоненка просто призначили винним. Фактично президент Зеленський вплинув на суд. Наразі вони використовують правоохоронну машину та інститут слідства для того, щоб прикрити Зеленського"
01.09.2025 09:07
Главное, - посадить человека, а кого, - не имеет значения!
01.09.2025 00:42
Можна навіть не саджати.

Головне потужно доповісти.
01.09.2025 01:16
Полицейские не обучены воевать, заявил министр МВД Клименко.
01.09.2025 00:44 Ответить
А що він збрехав? Які претензії? Ніхто не навчений. Треба вчити.
01.09.2025 07:07
як саме себе не похвалишь , ніхто не не похвалить нахабно , брешуть підхалими Вжє сьогодняі нагороди самі собі повісять
01.09.2025 08:26
Головне, щоб затриманий виявився реальним вбивцею а не призначеним ''стрілочником"
01.09.2025 00:45
А ще головніше, щоб схопили організаторів, про замовників навіть не мрію....
показать весь комментарий
01.09.2025 08:02
Грицак Турчинов і Луценко
01.09.2025 01:07
Мабуть той, хто у Каравані київському охорону валив(((
01.09.2025 01:07
Так тий місяця 3 ховався
показать весь комментарий
Когда все спецслужбы работают по полной - на всю катушку
Они могут много!!!!
Возможности у них огромные
Особенно во время войны
Когда кругом блок- посты
А сейчас еще и камеры кругом
Если они сработали отлично - то я могу сказать им : ДЯКУЮ!!!
01.09.2025 01:09
Вони працюють на всю катушку, коли треба чийсь бізнес віджати або когось закошмарити.

А за зарплатню рвати дупу не цікаво...

А за зарплатню рвати дупу не цікаво...
01.09.2025 01:49
Вот вы сейчас неправы
Пока вы сидели на диване
Кто - то мочил Моторолу
А кто - то тащил на себе Цемаха с оккупированной территории
А совсем недавно вы узнали об операции Паутина
Вам ,как и мне - многое может не нравиться во власти
Но это не дает нам права обвинять тех, кто не виноват в ******* власти
В спецслужбах Украины тысячи людей пашут как проклятые
Пока вы и я сидим на диванах
И строчим в чатах
Строчить в чате - вот уж это точно легко!!!!!
01.09.2025 01:58
боброва, в службе где половина воюет а половина охраняе миндича - будущего нет!
пока первие не передавят вторих
а уж потом - кацапов
01.09.2025 05:06
Ага. От тільки 5% воює, а 95% в тилу заробляє маєтки, авто і потужно рапортує про досягнення тих, хто воює.

Та ще й називають хлопців, що дійсно щось роблять, принизливо "фізиками".
01.09.2025 08:36
А ви пам'ятаєте іншу операцію, "Авеню"?
А справу Рифмайстра пам'ятаєте?
А хто прикрив Татарова?
А хто підписав листа і відпустив Трубіцина?
Отак нині "працюють" спецслужби під керівництвом блазня.
01.09.2025 09:13
Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Джерело: https://censor.net/ua/n3571516

Високий рівень, це попередити вбивство патріота. А не розслідувати його.

Високий рівень, це попередити вбивство патріота. А не розслідувати його.
01.09.2025 01:11
Вы правы
Вот только Рейгана охраняли
И Трампа охраняли
И Папу Римского ........
От киллера ,особенно профессионального
Никакая охрана не спасет
Снайпер может находиться на расстоянии более 2 км
И никакая камера его не зафиксирует
Он сделает один выстрел - и вы его никогда не найдете
01.09.2025 01:19
Після першого пострілу кілера охорона кидається на кілера.
Це рятує від другого, третього пострілів.
І перелічні вами особи вижили після нападу, маючи охорону.
Але у Парубія не було охорони, тому вбивця стріляв собі скільки хотів.
Ваша логіка така, що взагалі не треба охорони?
01.09.2025 01:54
Вы невнимательно читаете
Да, охрана может спасти от плохого киллера .
Вот только когда у человека есть охрана
То пошлют хорошего киллера
Кеннеди убил хороший киллер
У Кеннеди в машине сидел охранник
И машину сопровождала охрана
Кеннеди это не спасло
От заказного убийства мало способов спастись
Только Виктор Суворов ,понимая всю серьезность ситуации
Принял все меры безопасности
У него была круглосуточная охрана
И он жил В ЗАКРЫТОМ ВОЕННОМ ГОРОДЕ
В БРИТАНИИ
01.09.2025 02:06
Пояснювати інформаційним кілерам даремна праця. Якщо вони в Україні, їх треба вираховувати і притягати до відповідальності.
01.09.2025 06:33
скажи мені тоді чого досі живий пукін!
01.09.2025 05:07
З 2 км дуже мало стрільців,в основному до 1км.А тут вже втекти снайперу не так просто....
01.09.2025 07:25
У Глово стало на одного кур'єра менше.

Пішов би у ТЦК, а не у кур'єри - було б стопудове алібі.
А так сидітипе за чийсь злочин.
01.09.2025 01:15 Ответить
Станом на зараз працівники компанії Glovo не мають бронювання від мобілізації.

Чому так сталося?

У травні 2024 року Міністерство економіки видало наказ про бронювання працівників кількох компаній, серед яких була і "Гловоапп Україна" (юридична особа Glovo). Це рішення викликало значний суспільний резонанс, і вже за кілька годин наказ було скасовано.
01.09.2025 08:52 Ответить
А я нічого не казав про бронюаання.
01.09.2025 09:01 Ответить
А дарма...
01.09.2025 09:23 Ответить
А нагородну зброю вже клименку видали, чі щє ні?
01.09.2025 01:25 Ответить
Замовника убивства знайдуть??
Чи так, як убивць Чорновола, Гонгадзе Гандзюк, будуть «козу водити» роками?? А потім, очима лупати і нові посади отримувати, за професійне МОВЧАННЯ!?!?!!
01.09.2025 01:25 Ответить
Зауважте, що загибель всього керівництва МВС злили по-легкому.

Зате нове керівництво "дуже ефективне".
Впіймати чорну кішку у темні кімнаті - та занєфіг. Особливо, якщо її там нема.
01.09.2025 01:47 Ответить
Керівництво мвс з кварталу95 живе своїм життям, мінти - своїм. Від зміни одних кловунів в керівництві на інших мінтівська мафія ніяк не страждає. Взаємовигідний обмін - бронювання від фронту в обмін на гроші.
01.09.2025 09:39 Ответить
Не хотілося б, щоб жахлива істота, яка вбила Андрія Парубія, продовжувала би біологічно жити ще років 50-60 за рахунок українських платників податків, тільки ж якщо вона невдовзі випадково помре, то стільки смороду розповсюдиться від різних конспірологів (власне, вже розповсюдилося), що її будуть берегти як зіницю ока.
Замовник той, хто більше за всіх ненавидів Парубія, за те що він був найпомітнішою постаттю з тих, хто найбільше перешкодив Х-уйловищі знищити державність України, використавши маріонетковий режим Януковича, адже вона сподівалася позбавити українців суб'єктності, не витрачаючись на велику війну.
Це політична помста, прагнення вбивати і тоді, коли для цього вже немає ніякої раціональної причини, явним і єдиним фігурантом такого почерку є Х-уйло, який використовує політичні вбивства за кордоном та в Мордорі майже від початку успадкування влади від алкоголіка Єльцина, аби отримувати задоволення від вбивства тих, кого карлик зарахував до списку своїх особистих ворогів.
01.09.2025 03:38 Ответить
Втірают дічь.
01.09.2025 04:00 Ответить
це можливо бо вбивця ідіот
хто зара стріляє у спину під камери?
очевидно кацапи дистанційно наняли придурка та дали зброю
це видно по почерку вбивства
і те шо піймали
01.09.2025 05:09 Ответить
як і та дура з стерненко
там й охоронці лохи, виходять не проглядаючи за рогом...
ну то таке...
він мабуть сам їх відбирав...
01.09.2025 05:11 Ответить
затрымалы это ххххня !!! убийцу Фарион тоже затрымалы и че ???!!!((( должны уже были повесить !!! не повесили ,значит ОБМЕНЯЮТ !!!((( а повесили бы то убийсва этого НЕ БЫЛО !!! соплежуйство провоцирует людей на преступления ,а неотратимое и жестокое наказание отбивает желание идти на преступления !!!
01.09.2025 05:41 Ответить
Професіонали ті, хто набушників лицем в асфальт, ті, що на побігеньках у тецекашників по доставці живого, або битого м'яса до тцк затримали вбивцю? Так вони проти озброєного ворога ламаного шеляга не варті. На чолі з дороговартісними пенсіонерами в мундирах
01.09.2025 07:02 Ответить
І впізнали його по шолому в якому він був під час вбивства та по жовтій сумці доставника,счука цирк.
01.09.2025 07:09 Ответить
Вчора була інформація, що вбивцю після стрілянии затримали у Львові https://censor.net/ua/news/3571505/u-lvovi-vvecherii-31-serpnya-vidbulas-strilyanyna а сьогодні пишуть про Хмельниччину. Що за куйня, малята?
01.09.2025 07:17 Ответить
Роздуплись.То два різні випадки.
01.09.2025 09:11 Ответить
І все це зроблено, без сумніву, під особистим керівництво ішака. От тільки би на себе не вийшли.
01.09.2025 07:29 Ответить
Як же такі професіонали з такими можливостями не запобігли злочину, дали вбити людину. Ці дармоїди працюють вже по факту. Вони не захищають людей
01.09.2025 07:45 Ответить
Чомусь немає довіри до подібних звітів: "ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині".

Чи не забагато "соломи" підстелено у тому повідомленні... І похвально-компліментарної патоки органам через край

Можливо, затримали першого, який "підійшов" під опис для збити хвилю... Щоб громадськість заспокоїлася і далі не "паритися" - і без того вихідні перевели...

Подібні повідомлення, - звіти "о продєланной работє" нагадують штамп з протоколів у яких ключове слово "НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ" - замість було, чи не було, а НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ!

Тобто, наблюдатєль міг у потрібний момент відвернутися, обідати, бути у туалеті, обідати, спати. Одним словом, "НЄ НАБЛЮДАЛОСЬ".
01.09.2025 07:49 Ответить
Під опис злочинця підпадають усі доставники,шолом,жовта сумка,електро велосипед,нашо було за затриманням тоді пертися аж у Хмельницьку обл? Все це цирк для лохторату.
01.09.2025 09:33 Ответить
Якщо це дійсно вбивця - молодці хлопці! Слава Україні!
01.09.2025 07:56 Ответить
Якби це було все добре сплановано,вбивцю не знайшли-би так швидко,наші корумповпні правоохоронні органи нездатні на такі розслідування,швидше за все,призначений,або випадковий.
01.09.2025 08:18 Ответить
Ага, у справжнього ж є алібі - він перебував на час вбивства у складі якоїсь делегації в Америці...
01.09.2025 09:16 Ответить
 
 