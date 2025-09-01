Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про деталі затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія.
Про це він написав своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині.
"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі", - розповів Клименко.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Головне потужно доповісти.
Они могут много!!!!
Возможности у них огромные
Особенно во время войны
Когда кругом блок- посты
А сейчас еще и камеры кругом
Если они сработали отлично - то я могу сказать им : ДЯКУЮ!!!
Високий рівень, це попередити вбивство патріота. А не розслідувати його.
Вот только Рейгана охраняли
И Трампа охраняли
И Папу Римского ........
От киллера ,особенно профессионального
Никакая охрана не спасет
Снайпер может находиться на расстоянии более 2 км
И никакая камера его не зафиксирует
Он сделает один выстрел - и вы его никогда не найдете
Пішов би у ТЦК, а не у кур'єри - було б стопудове алібі.
А так сидітипе за чийсь злочин.
Чи так, як убивць Чорновола, Гонгадзе Гандзюк, будуть «козу водити» роками?? А потім, очима лупати і нові посади отримувати, за професійне МОВЧАННЯ!?!?!!
Зате нове керівництво "дуже ефективне".
Впіймати чорну кішку у темні кімнаті - та занєфіг. Особливо, якщо її там нема.