УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
3 316 20

Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко

Клименко розповів про деталі затримання підозрюваного у вбивстві Парубія

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про деталі затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія.

Про це він написав своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі", - розповів Клименко.

Читайте: Зеленський заслухав доповіді Клименка та Малюка по розслідуванню вбивства Парубія: Поліція, СБУ, прокуратура працюють цілодобово

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Читайте також: Справа про вбивство Парубія перебуває на контролі у Вигівського та Малюка, - Нацполіція

Автор: 

Парубій Андрій (1309) Клименко Ігор (519)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
той на заправці став акумулятор до електровелосипеда підзарядити, а там сам клименко вже його й чекав! ну приблизно десь в такому ключі пройшло затримання.
показати весь коментар
01.09.2025 00:31 Відповісти
+8
А де подяка найвеличнійшому під чітким керівництвом це затримання проходило? не порядок розпустились
показати весь коментар
01.09.2025 00:37 Відповісти
+7
Главное, - посадить человека, а кого, - не имеет значения!
показати весь коментар
01.09.2025 00:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
той на заправці став акумулятор до електровелосипеда підзарядити, а там сам клименко вже його й чекав! ну приблизно десь в такому ключі пройшло затримання.
показати весь коментар
01.09.2025 00:31 Відповісти
Знову якогось лог'пуха посадять, замість вбивці
показати весь коментар
01.09.2025 00:33 Відповісти
А де подяка найвеличнійшому під чітким керівництвом це затримання проходило? не порядок розпустились
показати весь коментар
01.09.2025 00:37 Відповісти
Главное, - посадить человека, а кого, - не имеет значения!
показати весь коментар
01.09.2025 00:42 Відповісти
Можна навіть не саджати.

Головне потужно доповісти.
показати весь коментар
01.09.2025 01:16 Відповісти
Полицейские не обучены воевать, заявил министр МВД Клименко.
показати весь коментар
01.09.2025 00:44 Відповісти
Головне, щоб затриманий виявився реальним вбивцею а не призначеним ''стрілочником"
показати весь коментар
01.09.2025 00:45 Відповісти
А хто найняв його?..Звісно Порошенко..А може Лапін з Березой..?
показати весь коментар
01.09.2025 01:03 Відповісти
Грицак Турчинов і Луценко
показати весь коментар
01.09.2025 01:07 Відповісти
Мабуть той, хто у Каравані київському охорону валив(((
показати весь коментар
01.09.2025 01:07 Відповісти
Когда все спецслужбы работают по полной - на всю катушку
Они могут много!!!!
Возможности у них огромные
Особенно во время войны
Когда кругом блок- посты
А сейчас еще и камеры кругом
Если они сработали отлично - то я могу сказать им : ДЯКУЮ!!!
показати весь коментар
01.09.2025 01:09 Відповісти
Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Джерело: https://censor.net/ua/n3571516

Високий рівень, це попередити вбивство патріота. А не розслідувати його.
показати весь коментар
01.09.2025 01:11 Відповісти
Вы правы
Вот только Рейгана охраняли
И Трампа охраняли
И Папу Римского ........
От киллера ,особенно профессионального
Никакая охрана не спасет
Снайпер может находиться на расстоянии более 2 км
И никакая камера его не зафиксирует
Он сделает один выстрел - и вы его никогда не найдете
показати весь коментар
01.09.2025 01:19 Відповісти
У Глово стало на одного кур'єра менше.

Пішов би у ТЦК, а не у кур'єри - було б стопудове алібі.
А так сидітипе за чийсь злочин.
показати весь коментар
01.09.2025 01:15 Відповісти
А нагородну зброю вже клименку видали, чі щє ні?
показати весь коментар
01.09.2025 01:25 Відповісти
Замовника убивства знайдуть??
Чи так, як убивць Чорновола, Гонгадзе Гандзюк, будуть «козу водити» роками?? А потім, очима лупати і нові посади отримувати, за професійне МОВЧАННЯ!?!?!!
показати весь коментар
01.09.2025 01:25 Відповісти
Зауважте, що загибель всього керівництва МВС злили по-легкому.

Зате нове керівництво "дуже ефективне".
Впіймати чорну кішку у темні кімнаті - та занєфіг. Особливо, якщо її там нема.
показати весь коментар
01.09.2025 01:47 Відповісти
 
 