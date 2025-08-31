У Львові відбулась стрілянина, поліція затримала ймовірного стрільця,- ЗМІ. ФОТО (оновлено)
Ввечері 31 серпня у Львові відбулась стрілянина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.Львів.
"У Львові, на вулиці Володимира Великого, сталася стрілянина. Інформацію про це Суспільному підтвердили у поліції. На місці є медики та поліція", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Унаслідок стрілянини на вулиці Володимира Великого ніхто не постраждав. Чоловіка, який, ймовірно, здійснив постріли, затримано, повідомили у поліції Львівщини.
"Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.
До прибуття поліції його затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.
Згодом в Поліції Львівської області повідомили, Унаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, який ймовірно здійснив постріли, затримано.
"Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стрілянина.
Як жеж цивільні, ви цього сцитеся.
=========
насправді, ми вже за три роки не раз били ***** от таким стрільцям. Бухим.
П'єш - не чіпаю зброю.
До багатьох не доходить.
Два рази був свідком, як от так під шашлики ідіоти загинули, коли хтось вирішив погратися з чекою гранати.
ЧИстий природній відбір. Усе по Дарвіну.
Стісняюсь спитать: кому знадобилася медична допомога?
1. Переслідувачам
2. Стрільцю
3. Випадковим свідкам
хоч би хтось якийсь закон придумав, чи що
Яка країна - такі і гангстери... ги-ги
за людиною гналося двоє, тобто група осіб, людина примінила засіб самозахисту від нападаючих - пневматичну пукалку.
профнепридатні затримали того хто захищався від групи нападаючих. ага. все законно.
Пневмат може купити хто завгодно і де завгодно. Щось тут не складається...