У Львові відбулась стрілянина, поліція затримала ймовірного стрільця,- ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Ввечері 31 серпня у Львові відбулась стрілянина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.Львів.

"У Львові, на вулиці Володимира Великого, сталася стрілянина. Інформацію про це Суспільному підтвердили у поліції. На місці є медики та поліція", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Унаслідок стрілянини на вулиці Володимира Великого ніхто не постраждав. Чоловіка, який, ймовірно, здійснив постріли, затримано, повідомили у поліції Львівщини.

"Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.

До прибуття поліції його затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

Згодом в Поліції Львівської області повідомили, Унаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, який ймовірно здійснив постріли, затримано.

"Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові