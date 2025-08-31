УКР
Новини Стрілянина у Львові 31 серпня
У Львові відбулась стрілянина, поліція затримала ймовірного стрільця,- ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Ввечері 31 серпня у Львові відбулась стрілянина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.Львів.

"У Львові, на вулиці Володимира Великого, сталася стрілянина. Інформацію про це Суспільному підтвердили у поліції. На місці є медики та поліція", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 

Унаслідок стрілянини на вулиці Володимира Великого ніхто не постраждав. Чоловіка, який, ймовірно, здійснив постріли, затримано, повідомили у поліції Львівщини.

"Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.
До прибуття поліції його затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

"Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета.До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

Ймовірний стрілець у Львові

Топ коментарі
Дивляться порно в інтересах слідства та підглядають за журналістами по саунах.
31.08.2025 21:29 Відповісти
При Зе спецслужби, особливо поліцію, ДБР, частину СБУ (тих, що не на фронті) і прокуратуру довели до ручки - ніхто вже давно не вміє розкривати злочини. Вся надія на менеджерів фірм і підприємств, які мають біля своїх офісів камери відеонагляду. Це ж не фальшувати плівки, де замість слова Узбекистан пишуть Дагестан, щоб підставити і сфальшувати справу проти детектива НАБУ. Тут реальне вбивство і вихід у цих "спецслужб" один - знайти лоха і сфабрикувати докази.
31.08.2025 21:26 Відповісти
профнепридатні знову не при ділах? де вони всі їздять весь час? в телефони втикають в патрульках?
31.08.2025 21:20 Відповісти
профнепридатні знову не при ділах? де вони всі їздять весь час? в телефони втикають в патрульках?
31.08.2025 21:20 Відповісти
Дивляться порно в інтересах слідства та підглядають за журналістами по саунах.
31.08.2025 21:29 Відповісти
Цілодобово працюють, не встигають.
31.08.2025 21:25 Відповісти
При Зе спецслужби, особливо поліцію, ДБР, частину СБУ (тих, що не на фронті) і прокуратуру довели до ручки - ніхто вже давно не вміє розкривати злочини. Вся надія на менеджерів фірм і підприємств, які мають біля своїх офісів камери відеонагляду. Це ж не фальшувати плівки, де замість слова Узбекистан пишуть Дагестан, щоб підставити і сфальшувати справу проти детектива НАБУ. Тут реальне вбивство і вихід у цих "спецслужб" один - знайти лоха і сфабрикувати докази.
31.08.2025 21:26 Відповісти
Хіба тільки спецслужби доведено до ручки?
31.08.2025 22:20 Відповісти
Можливо зараз спробують приміряти той злочин на цього з пнєвматом?
31.08.2025 23:24 Відповісти
Розборки?
31.08.2025 21:27 Відповісти
Так, "розборки" агентів кацапів, а можливо їх самих з патріотами України під прикриттям "зеленої шобли".
31.08.2025 21:31 Відповісти
Двоє доганяли одного - він два рази вистрелив - його зловили - отака муйня
31.08.2025 21:38 Відповісти
Я написав про всі злочини за останні роки (правління Зе), у Львові.
31.08.2025 21:59 Відповісти
Сьогоднішній випадок нагадує можливу постановку для відволікання уваги від вбивства Парубія. Хто наважиться в місті застосовувати зброю, коли воно переповнено поліцією і "секретними" службами цілодобово? Або постановка, або дебіли.
31.08.2025 22:09 Відповісти
Дебіли теж мають право на існування
31.08.2025 22:11 Відповісти
В цьому випадку не заперечую.
31.08.2025 22:17 Відповісти
Зараз Львів - рускоязичний ґород.
31.08.2025 21:29 Відповісти
Не бреши!
31.08.2025 21:35 Відповісти
Ореста, курво дурна, я вже як тиждень приїхав з Карпат у рідний Львів і за цей тиждень не почув жодного руского слова.
31.08.2025 21:59 Відповісти
курво - гидотне польське слово, яке західняки, як і поляки, тулять замість мови. Майже як кацапи
31.08.2025 22:43 Відповісти
І що?
31.08.2025 21:30 Відповісти
Якогось васю завалять і скажуть що то був вбивця Парубія.
31.08.2025 21:33 Відповісти
Таке відчуття, що Львів перетворюють на кримінальну столицю! А це ж єдиний регіон, де в 2019 році виграв Порошенко! Наверное, все таки совпадєніє!
31.08.2025 21:34 Відповісти
А в Бахмуті, Маріуполі, Бердянську хто виграв? То, мабуть теж таки совпадєніє?
31.08.2025 22:20 Відповісти
подивіться статистику по областях, де був тотальний програш Порошенко, ці області зараз тотально знищуються кацапами, причому чим більше зе-перемога, тим більше знищення. Думаю, що і тут совпадєніє! Бо інакше виходить, що маємо кацапську помсту за програш Порошенка!
31.08.2025 22:48 Відповісти
Фіу-фью-фью!!!!
Стрілянина.
Як жеж цивільні, ви цього сцитеся.
=========
насправді, ми вже за три роки не раз били ***** от таким стрільцям. Бухим.
П'єш - не чіпаю зброю.
До багатьох не доходить.
Два рази був свідком, як от так під шашлики ідіоти загинули, коли хтось вирішив погратися з чекою гранати.
ЧИстий природній відбір. Усе по Дарвіну.
31.08.2025 21:39 Відповісти
У мене був такий герой. Щойно виходить з позицій- іде до мене, здає автомат та гранати і хай бухає хоч і до всрачки. Я спокійний.
31.08.2025 22:04 Відповісти
Зі слів свідків, два чоловіки бігли за третім. Утікач дістав пістолет і вистрілив. Потім він підбіг до МакДональдзу і вистрілив ще раз. Стрільця наздогнали й викликали правоохоронців. На місці події працюють поліція та карети швидкої допомоги. https://dailylviv.com/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%20DailyLviv.com. пише DailyLviv.com.
31.08.2025 21:40 Відповісти
"На місці події працюють поліція та карети швидкої допомоги"
Стісняюсь спитать: кому знадобилася медична допомога?
1. Переслідувачам
2. Стрільцю
3. Випадковим свідкам
31.08.2025 22:00 Відповісти
Спочатку він оточив місто стихійними звалищами.
31.08.2025 21:56 Відповісти
У меня в этом месте вылезла реклама колгот)) надо сказать с хорошими жеппами. Интересно как у других?)
31.08.2025 21:43 Відповісти
Реклама в інтернеті - річ персоніфікована. А той факт, що смарт- і айфони читають думки користувача - давно відомий
31.08.2025 21:48 Відповісти
І підслухують, і підглядують, і ніхто нас не захищає від посягань,
хоч би хтось якийсь закон придумав, чи що
31.08.2025 22:04 Відповісти
Хтось щойно пройшов випробування, щоб бути на передовій. Відразу після того, як його спіймають.
31.08.2025 21:44 Відповісти
На іншому ресурсі написано що ця "стрілянина "була з пневматичного пістолета , а то хтось подумає що Львів перетворився в Чікаго 30-х.
31.08.2025 21:53 Відповісти
Пневматичне Чикаго. 😁
Яка країна - такі і гангстери... ги-ги
31.08.2025 21:58 Відповісти
ну флобер якийсь час числився пневматичним. не знаю як зараз. і їх все ще купують.
31.08.2025 23:21 Відповісти
Таке! - розім"ялися
31.08.2025 21:55 Відповісти
сьогодні ліферантів з макдональдса ловлять. працюють на випередження!
31.08.2025 21:56 Відповісти
Може вбивцю замочили і кінці у воду, недавно таке було
31.08.2025 21:57 Відповісти
оце оновили новину, так оновили.

за людиною гналося двоє, тобто група осіб, людина примінила засіб самозахисту від нападаючих - пневматичну пукалку.

профнепридатні затримали того хто захищався від групи нападаючих. ага. все законно.
31.08.2025 22:01 Відповісти
Так і затримали не профнепридатні прававополонці, а перехожі.
31.08.2025 22:05 Відповісти
вірно, затримали перехожі, і передали профнепридатним, які законів не знають.
31.08.2025 22:07 Відповісти
з правоохеронцями зараз працюють психологи. їм переполох яйцями рєзнікова викачують! ))
31.08.2025 22:10 Відповісти
Як швидко - стрільцю вже й медальку на шию
31.08.2025 22:04 Відповісти
купа сєпарні та інших пропідорських елементів гуляє по Львову,але Львів пережив і не таке...
31.08.2025 22:06 Відповісти
Ото вже зразу й стрільцем назвали. Ніііі, так не піде. На сотий вос треба сорок п'ять днів почілить на полігоні якомусь.
31.08.2025 22:10 Відповісти
Тримали інтригу годину, й не казали що стрільця затримали відразу, для чого, видимість роботи? Й чого выдразу зловмисник, один проти 2, чи вже провели розслідування й cуддя виніс вирок?
31.08.2025 22:14 Відповісти
"... три постріли з пневматичного пістолета."

Пневмат може купити хто завгодно і де завгодно. Щось тут не складається...
31.08.2025 22:36 Відповісти
Простелите этому тридварату ножки. Чтоб далеко не убежал
31.08.2025 22:41 Відповісти
 
 