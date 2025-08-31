Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка, - СМИ. ФОТО (обновлено)
Вечером 31 августа во Львове произошла стрельба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.Львів.
"Во Львове, на улице Владимира Великого, произошла стрельба. Информацию об этом Суспільному подтвердили в полиции. На месте есть медики и полиция", - говорится в сообщении.
Обновление
Вследствие стрельбы на улице Владимира Великого никто не пострадал. Мужчина, который, вероятно, произвел выстрелы, задержан, сообщили в полиции Львовщины.
"Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, вследствие которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.
До прибытия полиции его задержали прохожие. Пока за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.
Впоследствии в Полиции Львовской области сообщили, что вследствие происшествия никто не пострадал. Мужчина, вероятно совершивший выстрелы, задержан.
"Сообщение о стрельбе поступило около 20:20. Событие произошло на улице Владимира Великого. Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, вследствие которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.
Стрілянина.
Як жеж цивільні, ви цього сцитеся.
=========
насправді, ми вже за три роки не раз били ***** от таким стрільцям. Бухим.
П'єш - не чіпаю зброю.
До багатьох не доходить.
Два рази був свідком, як от так під шашлики ідіоти загинули, коли хтось вирішив погратися з чекою гранати.
ЧИстий природній відбір. Усе по Дарвіну.
Стісняюсь спитать: кому знадобилася медична допомога?
1. Переслідувачам
2. Стрільцю
3. Випадковим свідкам
хоч би хтось якийсь закон придумав, чи що
Яка країна - такі і гангстери... ги-ги
за людиною гналося двоє, тобто група осіб, людина примінила засіб самозахисту від нападаючих - пневматичну пукалку.
профнепридатні затримали того хто захищався від групи нападаючих. ага. все законно.