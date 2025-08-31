РУС
Новости Стрельба во Львове 31 августа
9 321 44

Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка, - СМИ. ФОТО (обновлено)

Стрельба во Львове

Вечером 31 августа во Львове произошла стрельба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.Львів.

"Во Львове, на улице Владимира Великого, произошла стрельба. Информацию об этом Суспільному подтвердили в полиции. На месте есть медики и полиция", - говорится в сообщении.

Обновление

Вследствие стрельбы на улице Владимира Великого никто не пострадал. Мужчина, который, вероятно, произвел выстрелы, задержан, сообщили в полиции Львовщины.

"Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, вследствие которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.
До прибытия полиции его задержали прохожие. Пока за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Полиции Львовской области сообщили, что вследствие происшествия никто не пострадал. Мужчина, вероятно совершивший выстрелы, задержан.

"Сообщение о стрельбе поступило около 20:20. Событие произошло на улице Владимира Великого. Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, вследствие которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Ймовірний стрілець у Львові

Также читайте: Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове

Львов (4629) стрельба (3295) Львовская область (2995) Львовский район (88)
Топ комментарии
+14
При Зе спецслужби, особливо поліцію, ДБР, частину СБУ (тих, що не на фронті) і прокуратуру довели до ручки - ніхто вже давно не вміє розкривати злочини. Вся надія на менеджерів фірм і підприємств, які мають біля своїх офісів камери відеонагляду. Це ж не фальшувати плівки, де замість слова Узбекистан пишуть Дагестан, щоб підставити і сфальшувати справу проти детектива НАБУ. Тут реальне вбивство і вихід у цих "спецслужб" один - знайти лоха і сфабрикувати докази.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:26 Ответить
+12
Дивляться порно в інтересах слідства та підглядають за журналістами по саунах.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:29 Ответить
+8
профнепридатні знову не при ділах? де вони всі їздять весь час? в телефони втикають в патрульках?
показать весь комментарий
31.08.2025 21:20 Ответить
профнепридатні знову не при ділах? де вони всі їздять весь час? в телефони втикають в патрульках?
показать весь комментарий
31.08.2025 21:20 Ответить
Дивляться порно в інтересах слідства та підглядають за журналістами по саунах.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:29 Ответить
Цілодобово працюють, не встигають.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:25 Ответить
При Зе спецслужби, особливо поліцію, ДБР, частину СБУ (тих, що не на фронті) і прокуратуру довели до ручки - ніхто вже давно не вміє розкривати злочини. Вся надія на менеджерів фірм і підприємств, які мають біля своїх офісів камери відеонагляду. Це ж не фальшувати плівки, де замість слова Узбекистан пишуть Дагестан, щоб підставити і сфальшувати справу проти детектива НАБУ. Тут реальне вбивство і вихід у цих "спецслужб" один - знайти лоха і сфабрикувати докази.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:26 Ответить
Хіба тільки спецслужби доведено до ручки?
показать весь комментарий
31.08.2025 22:20 Ответить
Розборки?
показать весь комментарий
31.08.2025 21:27 Ответить
Так, "розборки" агентів кацапів, а можливо їх самих з патріотами України під прикриттям "зеленої шобли".
показать весь комментарий
31.08.2025 21:31 Ответить
Двоє доганяли одного - він два рази вистрелив - його зловили - отака муйня
показать весь комментарий
31.08.2025 21:38 Ответить
Я написав про всі злочини за останні роки (правління Зе), у Львові.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:59 Ответить
Сьогоднішній випадок нагадує можливу постановку для відволікання уваги від вбивства Парубія. Хто наважиться в місті застосовувати зброю, коли воно переповнено поліцією і "секретними" службами цілодобово? Або постановка, або дебіли.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:09 Ответить
Дебіли теж мають право на існування
показать весь комментарий
31.08.2025 22:11 Ответить
В цьому випадку не заперечую.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:17 Ответить
Зараз Львів - рускоязичний ґород.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:29 Ответить
Не бреши!
показать весь комментарий
31.08.2025 21:35 Ответить
Ореста, курво дурна, я вже як тиждень приїхав з Карпат у рідний Львів і за цей тиждень не почув жодного руского слова.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:59 Ответить
І що?
показать весь комментарий
31.08.2025 21:30 Ответить
Якогось васю завалять і скажуть що то був вбивця Парубія.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:33 Ответить
Таке відчуття, що Львів перетворюють на кримінальну столицю! А це ж єдиний регіон, де в 2019 році виграв Порошенко! Наверное, все таки совпадєніє!
показать весь комментарий
31.08.2025 21:34 Ответить
А в Бахмуті, Маріуполі, Бердянську хто виграв? То, мабуть теж таки совпадєніє?
показать весь комментарий
31.08.2025 22:20 Ответить
Фіу-фью-фью!!!!
Стрілянина.
Як жеж цивільні, ви цього сцитеся.
=========
насправді, ми вже за три роки не раз били ***** от таким стрільцям. Бухим.
П'єш - не чіпаю зброю.
До багатьох не доходить.
Два рази був свідком, як от так під шашлики ідіоти загинули, коли хтось вирішив погратися з чекою гранати.
ЧИстий природній відбір. Усе по Дарвіну.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:39 Ответить
У мене був такий герой. Щойно виходить з позицій- іде до мене, здає автомат та гранати і хай бухає хоч і до всрачки. Я спокійний.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:04 Ответить
Зі слів свідків, два чоловіки бігли за третім. Утікач дістав пістолет і вистрілив. Потім він підбіг до МакДональдзу і вистрілив ще раз. Стрільця наздогнали й викликали правоохоронців. На місці події працюють поліція та карети швидкої допомоги. https://dailylviv.com/%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%20DailyLviv.com. пише DailyLviv.com.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:40 Ответить
"На місці події працюють поліція та карети швидкої допомоги"
Стісняюсь спитать: кому знадобилася медична допомога?
1. Переслідувачам
2. Стрільцю
3. Випадковим свідкам
показать весь комментарий
31.08.2025 22:00 Ответить
Спочатку він оточив місто стихійними звалищами.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:56 Ответить
У меня в этом месте вылезла реклама колгот)) надо сказать с хорошими жеппами. Интересно как у других?)
показать весь комментарий
31.08.2025 21:43 Ответить
Реклама в інтернеті - річ персоніфікована. А той факт, що смарт- і айфони читають думки користувача - давно відомий
показать весь комментарий
31.08.2025 21:48 Ответить
І підслухують, і підглядують, і ніхто нас не захищає від посягань,
хоч би хтось якийсь закон придумав, чи що
показать весь комментарий
31.08.2025 22:04 Ответить
Хтось щойно пройшов випробування, щоб бути на передовій. Відразу після того, як його спіймають.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:44 Ответить
На іншому ресурсі написано що ця "стрілянина "була з пневматичного пістолета , а то хтось подумає що Львів перетворився в Чікаго 30-х.
показать весь комментарий
31.08.2025 21:53 Ответить
Пневматичне Чикаго. 😁
Яка країна - такі і гангстери... ги-ги
показать весь комментарий
31.08.2025 21:58 Ответить
Таке! - розім"ялися
показать весь комментарий
31.08.2025 21:55 Ответить
сьогодні ліферантів з макдональдса ловлять. працюють на випередження!
показать весь комментарий
31.08.2025 21:56 Ответить
Може вбивцю замочили і кінці у воду, недавно таке було
показать весь комментарий
31.08.2025 21:57 Ответить
оце оновили новину, так оновили.

за людиною гналося двоє, тобто група осіб, людина примінила засіб самозахисту від нападаючих - пневматичну пукалку.

профнепридатні затримали того хто захищався від групи нападаючих. ага. все законно.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:01 Ответить
Так і затримали не профнепридатні прававополонці, а перехожі.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:05 Ответить
вірно, затримали перехожі, і передали профнепридатним, які законів не знають.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:07 Ответить
з правоохеронцями зараз працюють психологи. їм переполох яйцями рєзнікова викачують! ))
показать весь комментарий
31.08.2025 22:10 Ответить
Як швидко - стрільцю вже й медальку на шию
показать весь комментарий
31.08.2025 22:04 Ответить
купа сєпарні та інших пропідорських елементів гуляє по Львову,але Львів пережив і не таке...
показать весь комментарий
31.08.2025 22:06 Ответить
Ото вже зразу й стрільцем назвали. Ніііі, так не піде. На сотий вос треба сорок п'ять днів почілить на полігоні якомусь.
показать весь комментарий
31.08.2025 22:10 Ответить
Тримали інтригу годину, й не казали що стрільця затримали відразу, для чого, видимість роботи? Й чого выдразу зловмисник, один проти 2, чи вже провели розслідування й cуддя виніс вирок?
показать весь комментарий
31.08.2025 22:14 Ответить
 
 