Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка, - СМИ. ФОТО (обновлено)

Вечером 31 августа во Львове произошла стрельба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.Львів.

"Во Львове, на улице Владимира Великого, произошла стрельба. Информацию об этом Суспільному подтвердили в полиции. На месте есть медики и полиция", - говорится в сообщении.

Обновление

Вследствие стрельбы на улице Владимира Великого никто не пострадал. Мужчина, который, вероятно, произвел выстрелы, задержан, сообщили в полиции Львовщины.

"Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, вследствие которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.

До прибытия полиции его задержали прохожие. Пока за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.

