Нєбитов про вбивство Парубія: Не виключаємо російський слід

Правоохоронці не виключають можливість російського сліду у вбивстві ексспікера ВР, нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомив під час пресконференції заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Мотиви наразі вивчають, досліджують всі версії.

"Особа мала намір на вбивство, не виключаємо російський слід, що це замовлення від РФ", - сказав Нєбитов.

Щодо мотивів можна буде казати після проведення слідчих дій.

"Працюють, щоб здобути офіційні докази, що ця особа скоїла цей злочин. На сьогодні йому повідомлено про підозру у вбивстві", - додав Нєбитов.

Для підозрюваного проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості права внесення застави.

Підозрюваний - 1973 р.н., місцевий житель Львова.

Чоловік не мав постійного місця роботи, кур'єром служби доставки не працював.

Слідство не виключає, що чоловік планував виїхати за кордон.

Про спільників наразі невідомо. Є інформація, яка перевіряється, щодо осіб, які інструктували підозрюваного.

Запобіжний захід підозрюваному обиратимуть або сьогодні, або завтра.

"Робота тривала 24/7 з моменту скоєння вбивства. Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні підписали підозру. Це не випадковість, а послідовність дії правоохоронців, яка дозволяє нам казати сьогодні, що ця особа підозрюється", - зазначив Нєбитов.

Правоохоронці також додали, що Парубій не звертався до Нацполіції чи СБУ щодо надання йому охорони.

Раніше нардеп Володимир Ар'єв заявив, що Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

