УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
2 732 21

Нєбитов про вбивство Парубія: Не виключаємо російський слід

Вбивство Парубія. У Нацполіції розповіли подробиці

Правоохоронці не виключають можливість російського сліду у вбивстві ексспікера ВР, нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомив під час пресконференції заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Мотиви наразі вивчають, досліджують всі версії.

"Особа мала намір на вбивство, не виключаємо російський слід, що це замовлення від РФ", - сказав Нєбитов.

Щодо мотивів можна буде казати після проведення слідчих дій.

"Працюють, щоб здобути офіційні докази, що ця особа скоїла цей злочин. На сьогодні йому повідомлено про підозру у вбивстві", - додав Нєбитов.

Для підозрюваного проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості права внесення застави.

Підозрюваний - 1973 р.н., місцевий житель Львова. 

Чоловік не мав постійного місця роботи, кур'єром служби доставки не працював.

Слідство не виключає, що чоловік планував виїхати за кордон.

Про спільників наразі невідомо. Є інформація, яка перевіряється, щодо осіб, які інструктували підозрюваного.

Запобіжний захід підозрюваному обиратимуть або сьогодні, або завтра.

"Робота тривала 24/7 з моменту скоєння вбивства. Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні підписали підозру. Це не випадковість, а послідовність дії правоохоронців, яка дозволяє нам казати сьогодні, що ця особа підозрюється", - зазначив Нєбитов.

Правоохоронці також додали, що Парубій не звертався до Нацполіції чи СБУ щодо надання йому охорони.

Раніше нардеп Володимир Ар'єв заявив, що Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Читайте: Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Також читайте: Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко

Автор: 

Парубій Андрій (1314) Нацполіція (15449) вбивство (3175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Мабуть, здійснили вбивство разом - кацапи і зелені. Це ж одна команда.
показати весь коментар
01.09.2025 12:40 Відповісти
+4
.. Ви ще й сумніваєтесь .!!! пц
А що , у вас є версії що вбивство Парубія замовили китайці , чи сомалійці ??
показати весь коментар
01.09.2025 12:27 Відповісти
+4
Зараз Зельоні опублікують список з тисячі пакушеній на Вову.
показати весь коментар
01.09.2025 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ростовський слід
показати весь коментар
01.09.2025 12:19 Відповісти
Слово "теракт" так і не прозвучало.
показати весь коментар
01.09.2025 12:20 Відповісти
ТА ВИ ШО...А Я ТО ДУМАВ В НЬОГО ХОТІЛИ ВКРАСТИ РУЧКУ!!!

Ойййййййй господи
показати весь коментар
01.09.2025 12:23 Відповісти
Слава богу хоч сліда Порошенка не знайшли.
показати весь коментар
01.09.2025 12:26 Відповісти
Не факт. Він же не сказав, що кацапський слід - головний.
показати весь коментар
01.09.2025 12:46 Відповісти
Це найперша версія з можливих.Парубій входив до всіх списків рашистів як і Турчинов.За Майдан,Одесу,добробати і т.д. завжди його згадувала кацапська пропаганда.На фоні операцій сбу і гур кацапи вимагали від рукожопих фсбшників хоч якихось результатів.А тут Парубій,без охорони,броньованих джипів.Легка ціль.
показати весь коментар
01.09.2025 12:27 Відповісти
.. Ви ще й сумніваєтесь .!!! пц
А що , у вас є версії що вбивство Парубія замовили китайці , чи сомалійці ??
показати весь коментар
01.09.2025 12:27 Відповісти
Зараз Зельоні опублікують список з тисячі пакушеній на Вову.
показати весь коментар
01.09.2025 12:34 Відповісти
невже на дєрьмака вже вийшли?
показати весь коментар
01.09.2025 12:35 Відповісти
Мабуть, здійснили вбивство разом - кацапи і зелені. Це ж одна команда.
показати весь коментар
01.09.2025 12:40 Відповісти
Як мінімум зелені заметуть сліди.
показати весь коментар
01.09.2025 13:46 Відповісти
Що там з розкраданням грошей Міндичем, виділених на виробництво дронів та ракетного озброєння? Бо вбивство Андрія Парубія - це не тільки теракт проти українського державника-патріота. Це підозріло вчасне відволікання уваги суспільства від злочинів ОП та їх поплічників на користь рф та свої кишень.
показати весь коментар
01.09.2025 12:44 Відповісти
там след ведет прямиком в оп
показати весь коментар
01.09.2025 12:45 Відповісти
У таких випадках татарівські слідчі зазвичай затримують ветеранів російсько-української війни. Зараз обмежились затриманням батька загиблого українського воїна, якому, начебто, фсб обіцяло за вбивство Андрія Парубія повернути тіло сина. Хтось вірить в реальність цієї версії?
показати весь коментар
01.09.2025 12:55 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2025 13:03 Відповісти
Як і очікувалося , вбивцею виявиася місцевий люмпен без роду та племені.Тим більше ,що під час бусифікації йому лягла карта(як любить виражатися товаріщь Трумп) вільного пересуванню в місті лева...
Цікаво,а які мотиви до вбиства людини рухали цим вуйком???
показати весь коментар
01.09.2025 13:05 Відповісти
Де поліцаї? На що цей непотріб Україні разом з міністром?
показати весь коментар
01.09.2025 13:23 Відповісти
Nu koneshno , zelionii sled nikto niuvidit , dazhe iesli on na golovu nastupit ....harasho chto vaina , stoka mozhna spisati .
показати весь коментар
01.09.2025 13:24 Відповісти
Вигідна смерть для зелених як і з Фаріон. І відразу назначені винуватці, без пістолетів і заказників.
показати весь коментар
01.09.2025 13:40 Відповісти
Вполне возможно что какие-то личные мотивы толкнули этого типа на преступление а мог и за бабки от кацапов пойти на убийство, в любом случае правду ему сказать придётся..
показати весь коментар
01.09.2025 13:45 Відповісти
Якщо гбшники замішані могли його заставити взяти на себе це вбиство шляхом шантажу інформацією про загиблого сина.
показати весь коментар
01.09.2025 13:50 Відповісти
 
 