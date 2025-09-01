УКР
У Києві та Львові вшановують пам’ять Андрія Парубія. ФОТОрепортаж

Ввечері понеділка, 1 вересня, у Києві та Львові зібралися люди, щоб вшанувати пам’ять та попрощатися із убитим колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Про це повідомляють "Еспресо", "Суспільне", та "УП", інформує Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності у Києві на подію зібралися близько 500–600 людей. На великому екрані транслювали фільм про життя та діяльність Андрія Парубія.

прощання
Фото: Еспресо

На вшануванні на Майдані присутні соратники Парубія по "Європейській Солідарності" та депутати інших фракцій парламенту.

прощання
Фото: УП

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму виступі назвав Парубія "провідником української нації", порівнявши життєвий шлях Парубія з біографією Степана Бандери. Він також підкреслив роль Парубія в розбудові армії та ухваленні закону про державну мову, коли той очолював парламент.

прощання
Фото: УП

На прощання з Андрієм Парубієм у Києві також прийшов і звільнений із російського полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

прощання
Фото: Еспресо

Водночас у Львові у соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас за Парубієм.

прощання
Фото: УП

Чин похорону пройде 2 вересня у Львові.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Київ Львів Парубій Андрій похорон Львівська область Львівський район
Царство Небесне!
01.09.2025 20:20 Відповісти
R.I.P. Хороший был человек.
01.09.2025 20:20 Відповісти
Низький уклін тобі, Козаче!!
Біля домовини, мабуть навколішках стоять, литвин, гройсман, разумков, стефанчук, та купа сподвижників з Урядового кварталу, з 2014 року і по сьогодення, щоб хоть якось, наблизитися до рівня борця за Українську Державу - Андрія Парубія!!! Але між ними МЕНТАЛЬНА прірва, нездоланна!! Бо Андрій Парубій, не заради запису в Трудові книжці нової посади, боровся на Майдані, з московською навалою та ригоАНАЛАМИ!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
Памятаймо пісню з Майдану, - Плине кача‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️💪👍✊✌️🫡🤝🤬🇺🇦🇪🇺❤️💯❤️
01.09.2025 20:23 Відповісти
Честь
01.09.2025 20:47 Відповісти
Багато патріотів є націоналістами - твердими , жорткимита впертими , як того й заслуговує гнилопроклята вже сьогодні великою світовою спільнотою русофашистська імперія.

Але саме щодо Парубія , коли йде виправдовування того, що він націоналіст, на кшталт ЕТА НЄ ТО ЧТО ВИ ДУМАЄТЄ про ето апрєделеєніє... Просто кричати хочеться про те, як борця за національні інтереси свого народу , людину добру, розсудливу, дипломатичну , справжнього європейського політка принижують оцими виправдалками .

Й тому так тонко глибоко боляче зробили це вбивство , я впвненна не цапи , а місцеві ненависники та агенти цапостану.
01.09.2025 20:49 Відповісти
...місцеві ненависники вільної Європейської держави Україна - агенти цапостану всередині самої України , бо вони гниди тонше розуміють, яким саме вбивством , якого патріота дошкульніше вчинити українцям на радість хазяїнам в Кремлі.
01.09.2025 20:55 Відповісти
Була чесна і порядна людина. Не поселився в Конча-Заспі як Мороз і другі дєятелі...
01.09.2025 20:51 Відповісти
Вічна пам'ять!
01.09.2025 20:54 Відповісти
01.09.2025 21:12 Відповісти
 
 