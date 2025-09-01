У Києві та Львові вшановують пам’ять Андрія Парубія. ФОТОрепортаж
Ввечері понеділка, 1 вересня, у Києві та Львові зібралися люди, щоб вшанувати пам’ять та попрощатися із убитим колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Про це повідомляють "Еспресо", "Суспільне", та "УП", інформує Цензор.НЕТ.
На Майдані Незалежності у Києві на подію зібралися близько 500–600 людей. На великому екрані транслювали фільм про життя та діяльність Андрія Парубія.
На вшануванні на Майдані присутні соратники Парубія по "Європейській Солідарності" та депутати інших фракцій парламенту.
П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму виступі назвав Парубія "провідником української нації", порівнявши життєвий шлях Парубія з біографією Степана Бандери. Він також підкреслив роль Парубія в розбудові армії та ухваленні закону про державну мову, коли той очолював парламент.
На прощання з Андрієм Парубієм у Києві також прийшов і звільнений із російського полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
Водночас у Львові у соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас за Парубієм.
Чин похорону пройде 2 вересня у Львові.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Біля домовини, мабуть навколішках стоять, литвин, гройсман, разумков, стефанчук, та купа сподвижників з Урядового кварталу, з 2014 року і по сьогодення, щоб хоть якось, наблизитися до рівня борця за Українську Державу - Андрія Парубія!!! Але між ними МЕНТАЛЬНА прірва, нездоланна!! Бо Андрій Парубій, не заради запису в Трудові книжці нової посади, боровся на Майдані, з московською навалою та ригоАНАЛАМИ!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
Памятаймо пісню з Майдану, - Плине кача‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️💪👍✊✌️🫡🤝🤬🇺🇦🇪🇺❤️💯❤️
Але саме щодо Парубія , коли йде виправдовування того, що він націоналіст, на кшталт ЕТА НЄ ТО ЧТО ВИ ДУМАЄТЄ про ето апрєделеєніє... Просто кричати хочеться про те, як борця за національні інтереси свого народу , людину добру, розсудливу, дипломатичну , справжнього європейського політка принижують оцими виправдалками .
Й тому так тонко глибоко боляче зробили це вбивство , я впвненна не цапи , а місцеві ненависники та агенти цапостану.