Новини Вбивство Андрія Парубія
3 567 31

Вбивство Парубія має ознаки замовного характеру, - СБУ

парубій

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора вважають, що до організації убивства народного депутата Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, відповідну інформацію правоохоронці отримали під час першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером.

"Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази", - зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Також читайте: Нєбитов про вбивство Парубія: Не виключаємо російський слід

Наразі тривають слідчі дії.

Про подальший перебіг розслідування та нові підтверджені факти щодо скоєння злочину правоохоронці інформуватимуть додатково.

Раніше нардеп Володимир Ар'єв заявив, що Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Читайте: Вбивцю Парубія затримано, необхідні докази зібрано, - Вигівський. ФОТО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Також читайте: Ймовірного вбивцю Парубія затримали на Хмельниччині, - Клименко

+16
В СБУ щось запідозрили!

01.09.2025 14:14 Відповісти
+9
На жОПу ще не вмйшли?
Бо дЕрьмак так напружився шо на Печерських Липках дихати нема чим.
показати весь коментар
01.09.2025 14:18 Відповісти
+8
показати весь коментар
01.09.2025 14:17 Відповісти
Хто сіє вітер пожинає бурю
01.09.2025 14:13 Відповісти
ТА ТИ ШО. оце профі. А без вас цього було не ясно ніби
01.09.2025 14:13 Відповісти
і хто би міг подумати...
01.09.2025 14:13 Відповісти
В СБУ щось запідозрили!

01.09.2025 14:14 Відповісти
Та вишо? Це вам ЗЕбіл підказав?
01.09.2025 14:15 Відповісти
Хорошо не самогубство, как министр МВД Кравченко, умудрился себе два раза в голову стрельнуть!
01.09.2025 14:15 Відповісти
Подивися самостріли какцапів. Теж є випадки по два вистріли.
01.09.2025 16:02 Відповісти
Тавишо! Та не може бути! Дякую, К.О.!
01.09.2025 14:15 Відповісти
Фельдмаршали очевидність.
01.09.2025 14:15 Відповісти
мабуть над цим висновком працював цілий АНАЛітичний відділ сбу 24/7
01.09.2025 14:15 Відповісти
Та не може такого бути . Це хтось випадково проходив вулицею і подумав - а дай но я Парубія вб'ю .
01.09.2025 14:16 Відповісти
не Парубія ..а просто чувака який йшов повз ..а то що то Парубій то "совпаденіє"
01.09.2025 14:18 Відповісти
01.09.2025 14:17 Відповісти
На жОПу ще не вмйшли?
Бо дЕрьмак так напружився шо на Печерських Липках дихати нема чим.
01.09.2025 14:18 Відповісти
Погіршення стану повітря аж в новини потрапило.
01.09.2025 14:47 Відповісти
Не, случайное. Шёл себе по улице разносчик Глово, видит идет Парубий. Думает: дайка я его застрелю.И вот застрелил. Но он не планировал. Само получилось.
01.09.2025 14:22 Відповісти
100 замовлень зранку розніс - кукухою поїхав та й накинувся на першого перехожого - а то Парубій був! Ніякого замовлення, то все совпадєніє!
01.09.2025 14:39 Відповісти
Я ще позавчора сказав шо там лаптями аж пре.
01.09.2025 14:29 Відповісти
Зеленими?
01.09.2025 15:12 Відповісти
Кацапсячими.
01.09.2025 15:20 Відповісти
Те саме
01.09.2025 15:47 Відповісти
В я думав що просто так, пістолет спробував, тупіше версії я не чуа
01.09.2025 14:35 Відповісти
та нуууу ......... це нещасний випадок у пішохідній зоні
01.09.2025 14:41 Відповісти
Може це кацапи?
01.09.2025 15:14 Відповісти
 
 