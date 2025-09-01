Вбивство Парубія має ознаки замовного характеру, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора вважають, що до організації убивства народного депутата Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби.

Як зазначається, відповідну інформацію правоохоронці отримали під час першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером.

"Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази", - зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії.

Про подальший перебіг розслідування та нові підтверджені факти щодо скоєння злочину правоохоронці інформуватимуть додатково.

Раніше нардеп Володимир Ар'єв заявив, що Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

