Убийство Андрея Парубия
4 477 42

Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

парубій

Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора считают, что к организации убийства народного депутата Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, соответствующую информацию правоохранители получили во время первоочередных следственно-оперативных мероприятий с задержанным киллером.

"Преступление имеет признаки заказного характера. Есть оперативная информация, которая свидетельствует о возможной причастности к организации убийства спецслужб Российской Федерации. Мы сотрудничаем с коллегами-правоохранителями, чтобы установить всех причастных к этому дерзкому преступлению, подтвердить источники информации и собрать доказательства", - отметил начальник управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.

Небытов об убийстве Парубия: Не исключаем российский след

Сейчас продолжаются следственные действия.

О дальнейшем ходе расследования и новых подтвержденных фактах совершения преступления правоохранители будут информировать дополнительно.

Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.

Убийца Парубия задержан, необходимые доказательства собраны, - Выговский. ФОТО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Вероятного убийцу Парубия задержали на Хмельнитчине, - Клименко

Автор: 

Парубий Андрей (2067) СБУ (20357) убийство (6569)
Топ комментарии
+18
В СБУ щось запідозрили!

показать весь комментарий
01.09.2025 14:14 Ответить
+10
показать весь комментарий
01.09.2025 14:17 Ответить
+10
На жОПу ще не вмйшли?
Бо дЕрьмак так напружився шо на Печерських Липках дихати нема чим.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:18 Ответить
Хто сіє вітер пожинає бурю
показать весь комментарий
01.09.2025 14:13 Ответить
ТА ТИ ШО. оце профі. А без вас цього було не ясно ніби
показать весь комментарий
01.09.2025 14:13 Ответить
та, на жаль, для багатьох тутешніх коментаторів це неясно. вони продовжують вірити, що вбивство Парубія замовила зелена влада.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:02 Ответить
і хто би міг подумати...
показать весь комментарий
01.09.2025 14:13 Ответить
В СБУ щось запідозрили!

показать весь комментарий
01.09.2025 14:14 Ответить
Та вишо? Це вам ЗЕбіл підказав?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:15 Ответить
Хорошо не самогубство, как министр МВД Кравченко, умудрился себе два раза в голову стрельнуть!
показать весь комментарий
01.09.2025 14:15 Ответить
Подивися самостріли какцапів. Теж є випадки по два вистріли.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:02 Ответить
Тавишо! Та не може бути! Дякую, К.О.!
показать весь комментарий
01.09.2025 14:15 Ответить
Фельдмаршали очевидність.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:15 Ответить
мабуть над цим висновком працював цілий АНАЛітичний відділ сбу 24/7
показать весь комментарий
01.09.2025 14:15 Ответить
Та не може такого бути . Це хтось випадково проходив вулицею і подумав - а дай но я Парубія вб'ю .
показать весь комментарий
01.09.2025 14:16 Ответить
не Парубія ..а просто чувака який йшов повз ..а то що то Парубій то "совпаденіє"
показать весь комментарий
01.09.2025 14:18 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 14:17 Ответить
На жОПу ще не вмйшли?
Бо дЕрьмак так напружився шо на Печерських Липках дихати нема чим.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:18 Ответить
Погіршення стану повітря аж в новини потрапило.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:47 Ответить
Не, случайное. Шёл себе по улице разносчик Глово, видит идет Парубий. Думает: дайка я его застрелю.И вот застрелил. Но он не планировал. Само получилось.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:22 Ответить
100 замовлень зранку розніс - кукухою поїхав та й накинувся на першого перехожого - а то Парубій був! Ніякого замовлення, то все совпадєніє!
показать весь комментарий
01.09.2025 14:39 Ответить
Я ще позавчора сказав шо там лаптями аж пре.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:29 Ответить
Зеленими?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:12 Ответить
Кацапсячими.
показать весь комментарий
01.09.2025 15:20 Ответить
Те саме
показать весь комментарий
01.09.2025 15:47 Ответить
Не думаю.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:17 Ответить
В я думав що просто так, пістолет спробував, тупіше версії я не чуа
показать весь комментарий
01.09.2025 14:35 Ответить
та нуууу ......... це нещасний випадок у пішохідній зоні
показать весь комментарий
01.09.2025 14:41 Ответить
Може це кацапи?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:14 Ответить
Повідомляють, що для затриманого підозрюваного мотивом вбивства стала пропозиція рашистського куратора не вбивати його сина, що значився у зниклих безвісти й відпустити його з полону.
При цьому, на дану конкретну ціль його не спрямовували, а лише була умова вбивства "суспільно-значимої особи".
Тож, вбитий Андрій Парубій в цій ситуації виявився самим незахищеним і безпечним зі всіх можливих і легкою жертвою для вбивці.

Тут слід зауважити, що ймовірна лінія захисту вбивці із покликанням на приписи ст.39 ККУ "Крайня необхідність" є хибною, оскільки заподіяна ним шкода явно перевищує рівень загрози, яку не ясно чи взагалі вдалось би йому своїми протиправними діями відвернути.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:48 Ответить
Яка «крайня необхідність»?!
У чому саме вона?
А звернутися до Служби безпеки, яка до того ж відповідає за обміни, розповісти за кацапсячу пропозицію та разом продумати інсценування «вбивства» відомої персони та подальшими кроками з ймовірного обміну - не склалося?
Якщо затриманий дійсно вбивця пана Андрія, то в його діях чисте замовне вбивство політичного/громадського діяча України та державна зрада, тобто ч.2 ст.115 та ч.1 ст.111 КК України, незважаючи на жодні його теревені із кацапськими підарами
на мою особисту думку, якщо це дійсно він вбив, то зробив це за кацапсячі гроші
показать весь комментарий
01.09.2025 17:46 Ответить
Перепрошую, у його діях ст.112 та ч.1 ст.111 КК України
показать весь комментарий
01.09.2025 17:51 Ответить
Браво! Аналітичний центр???? Країна захищена!!! Коли інтерв'ю Буданова???????
показать весь комментарий
01.09.2025 16:51 Ответить
Да ладно . Разве это не БЫТОВУХА ?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:59 Ответить
Це вже який по рахунку депутат і топ посадовець якого прибрали зелені рашистські диверсанти злочинці? Той що корупцію дєрьмака записував, коханець Скороход, міністр МВС, агент ГУР, що слідкував за сепаратними договорняками на поч. 2022р. Були не підтверджені жертвою плітки від Кривоніса про замах на Залужного. Хто там ще?
показать весь комментарий
01.09.2025 17:17 Ответить
Ото специ -- замовне вбивство!!! А ми всі тут думати, що це була випадкова жертва... Вони реально там всі тупі...
показать весь комментарий
01.09.2025 17:22 Ответить
Такі прозорливі висновки - то ж просто вершина слідчої майстерності бо ніхто навіть подумати таке не міг. Ну а контроль зеленої погані просто неоціненний.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:23 Ответить
Та невже?!? Хто б міг подумати?!?
показать весь комментарий
01.09.2025 17:27 Ответить
 
 