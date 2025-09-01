Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора считают, что к организации убийства народного депутата Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, соответствующую информацию правоохранители получили во время первоочередных следственно-оперативных мероприятий с задержанным киллером.
"Преступление имеет признаки заказного характера. Есть оперативная информация, которая свидетельствует о возможной причастности к организации убийства спецслужб Российской Федерации. Мы сотрудничаем с коллегами-правоохранителями, чтобы установить всех причастных к этому дерзкому преступлению, подтвердить источники информации и собрать доказательства", - отметил начальник управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко.
Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.
Сейчас продолжаются следственные действия.
О дальнейшем ходе расследования и новых подтвержденных фактах совершения преступления правоохранители будут информировать дополнительно.
Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что Парубий еще за полгода до своего убийства обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Бо дЕрьмак так напружився шо на Печерських Липках дихати нема чим.
При цьому, на дану конкретну ціль його не спрямовували, а лише була умова вбивства "суспільно-значимої особи".
Тож, вбитий Андрій Парубій в цій ситуації виявився самим незахищеним і безпечним зі всіх можливих і легкою жертвою для вбивці.
Тут слід зауважити, що ймовірна лінія захисту вбивці із покликанням на приписи ст.39 ККУ "Крайня необхідність" є хибною, оскільки заподіяна ним шкода явно перевищує рівень загрози, яку не ясно чи взагалі вдалось би йому своїми протиправними діями відвернути.
У чому саме вона?
А звернутися до Служби безпеки, яка до того ж відповідає за обміни, розповісти за кацапсячу пропозицію та разом продумати інсценування «вбивства» відомої персони та подальшими кроками з ймовірного обміну - не склалося?
Якщо затриманий дійсно вбивця пана Андрія, то в його діях чисте замовне вбивство політичного/громадського діяча України та державна зрада, тобто ч.2 ст.115 та ч.1 ст.111 КК України, незважаючи на жодні його теревені із кацапськими підарами
на мою особисту думку, якщо це дійсно він вбив, то зробив це за кацапсячі гроші