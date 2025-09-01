РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Убийство Андрея Парубия
4 440 25

Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО

В Киеве, на Майдане Незалежности, вечером 1 сентября состоялся чин прощания с народным депутатом, экс-спикером Верховной Рады Андреем Парубием - одним из лидеров Оранжевой революции и Революции достоинства.

На площади собрались парламентарии, ветераны Майдана, волонтеры и сотни киевлян с цветами и флагами. Память о политике почтили минутой молчания.

Похороны Андрея Парубия состоятся 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

Также смотрите: Нас менять на территории не нужно, - экс-мэр Херсона Миколаенко. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26069) майдан (4144) Парубий Андрей (2067) похороны (1540) смерть (9293) убийство (6574)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
показать весь комментарий
01.09.2025 23:49 Ответить
+23
показать весь комментарий
02.09.2025 00:02 Ответить
+21
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
показать весь комментарий
02.09.2025 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
показать весь комментарий
01.09.2025 23:49 Ответить
хто зрадив своїм вибором 6 січня 1919 - 24 серпня 1991р
показать весь комментарий
02.09.2025 11:49 Ответить
На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам'ять про політика вшанували хвилиною мовчання Джерело: https://censor.net/ua/v3571716
І не одного ветерана війни.
показать весь комментарий
01.09.2025 23:52 Ответить
Впевнені? Документи перевіряли?
показать весь комментарий
02.09.2025 00:03 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 00:02 Ответить
Це ж не похорон-прощання. Ще й понеділок.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:42 Ответить
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
показать весь комментарий
02.09.2025 00:29 Ответить
вечная память, а тем *********, которые не дали охрану и им вечная гандьба,с паруб. не доллго , но встретитесь.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:29 Ответить
"Для мене Андрій асоціюється з Майданом.
Андрій - комендант Майдану, командир Майдану, командир сотень Самооборони Майдану", - згадує загиблого Петро Порошенко, експрезидент України і лідер партії "Європейська солідарність", номером другим у списках якої Парубій став народним депутатом України у 2019 році.

"І коли ми ухвалювали законодавство про розбудову української армії, перші сотні Самооборони відправлялися на фронт - і це був Андрій. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про обороноздатність, це був Андрій", - продовжив Порошенко.

Він назвав Парубія провідником нації та порівняв його зі Степаном Банедрою: "Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандери. І те, що російська куля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія - теж невипадково", - наголосив Порошенко.
показать весь комментарий
02.09.2025 00:48 Ответить
На прощанні з Андрієм Парубієм у Києві
показать весь комментарий
02.09.2025 00:50 Ответить
DW

Пішов великий українець", - каже у розмові з DW киянка Наталя, яка разом зі своєю літньою матір'ю принесли квіти до портрету Андрія Парубія.

Поряд з жінками військовий у піксельному однострої. "На моїх двох Майданах він був на сцені, я під сценою. Це людина-епоха, я мав сюди прийти попрощатися", - зазначив військовий.

У пам'ять про Парубія на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор. Поховають Андрія Парубія 2 вересня у Львові, на Личаківському цвинтарі.
показать весь комментарий
02.09.2025 03:08 Ответить
Прийшли Українці, щоб вклонитися та віддати останню шану Українському Державнику!!
Але геть не видно на цьому заході, великої кількості осіб, які своїми дупами, тиснули в кабінетах Урядового кварталу, і зокрема, з 2014 року!!
Від слова ЗОВСІМ!! А їх було, чимало у вишиванках та з пожиттєвим утриманням, за рахунок Народу України!! Головне запис у трудовій і знову обиратися на грошові місця??
показать весь комментарий
02.09.2025 00:59 Ответить
З такою владою,і ворогів годі шукати! Україно!Україно!Подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог,та сміється з тебе! Вічна пам'ять,безвинно звинуваченим,безвинно закатованим,безвинно загиблим! Подяка фантастичним героям ЗСУ
показать весь комментарий
02.09.2025 02:34 Ответить
Glory Glory Glory to Патріоту Парубію !!!
показать весь комментарий
02.09.2025 02:36 Ответить
❤️🇺🇦Честь Вічна Світла пам'ять ,справжньому Герою України - Андрію Парубію 🙏❤️
показать весь комментарий
02.09.2025 08:01 Ответить
Світла пам'ять Андрію🙏
Державник,справжній син
української нації❤️🇺🇦
показать весь комментарий
02.09.2025 08:12 Ответить
Вічна пам'ять будівничому модерної України!
показать весь комментарий
02.09.2025 08:31 Ответить
Svitla vi4na Pam'yat'...🙏🇺🇦
показать весь комментарий
02.09.2025 09:41 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 10:23 Ответить
..і от вже вкОтре антиукраїнська нЕмічь зачищає еліту України (як і з Чорноволом), підсовуючи вумному наАріду-жлобу-какаразниці якесь чергове "прикольне" кацапське лайно..
невимовні сум і туга за Героєм України Андрієм Парубієм, Людиною з Великої Літери.....
показать весь комментарий
02.09.2025 10:53 Ответить
Кацапня не розуміє. За кожного будуть відповідати.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:02 Ответить
 
 