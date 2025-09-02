Я признаю, что убил Парубия. Это личная месть власти. Хочу пойти на обмен и найти тело сына, - подозреваемый в суде. ВИДЕО
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
Соответствующее видео сейчас распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, он заявил, что это убийство - его личная месть украинской власти. Впрочем объяснений предоставить не захотел.
Также он не ответил на реплику журналиста о том, что Парубий находился не у власти, а в оппозиции.
Кроме того, мужчина заверил, что шантажа со стороны РФ якобы не было.
"Это неправда. Все что я хочу, чтобы быстрее вынесли приговор. Да, я признаю, я его (Парубия. - Ред.) убил. Хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных и поехать и найти тело своего сына. Все!", - заявил подозреваемый, отвечая на вопрос, действительно ли представители РФ шантажировали его информацией о сыне.
Он добавил, что убил именно Парубия из-за того, что тот "был рядом".
"Если был бы Петя - то был бы Петя", - уточнил он.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Ну, не може нормальна людина проситися виїхати до країни, яка вбила твого сина....
Це ж постанова! На що перетворили правоохоронні органи? Одні видають от такі шоу, а інші одразу після вбивства цілий епос розгорнули, як Росія вбиває політичні еліти)
покидьок втратив сина через росіян. Але замість того, щоб взяти зброю і косити русню, воно випустило 8 куль в українського патріота, який в опозиції до влади.
С*ка, де хоч крапля логіки?
або воно бреше (але тупе), або круглий ідіот з безповоротно насраною головою.
Процесом займеться дерьмак і обміняє,як Цемаха.
Кілери як в себе дома, видно наперед йому сказали,що обміняють,якщо попадеться.
тупий селюк. якому ціна нуль
замовника-путіна потрібно обнулити тепер.
по цьому ж приницпу
якщо путя- то путя,
бо біля кремля живе.
І таких дебілів овердопуя!
Треба бути самому упоротим дебілом, щоб це заперечувати .
Ніякий це не спектакль. Просто важко визнати реальність.
спецслужби займаються замахами на президента
Як хоч його прізвище? Як звати? може, стане мемом...
коли буде нова влада треба всих цих видавачів зокрема Цемаха засудити за співучасть і дати пожиттєве
треба судити тих хто передає громадян України
Сина вбили, кацапи ні до чого, пів року полював не на стефанчука, а на Парубія.
"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.
Хто у нас Порошенка "Пєтєй" називає?
він зі Львова , син загинув при зєлі, і за можливу знахідку скелета ( не трупа ) сина він вбиває депутата ЄС.
в нього дійсно був син ? він дійсно загинув ?
якщо так, як ця країна взагалі ще існує
і що тоді говорити про насєлєніє сходу
прізвище не надто львівське.
може мешканцем Львова він став місяць назад ? а по факту кацапське гівно ?
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/on-ne-tolko-parubiya-ubil-on-ubil-svoego-rebenka-vo-vtoroj-raz-oboz-ua-nashel-byivshih-zhen-predpolagaemogo-ubijtsyi-andreya-parubiya.htm
Яке відношення має Парубій до влади (він що, один з 5-6 менеджерів)?
Вибрав найлегшу мішень, без охорони.
Навіть у авякяна з його автобусними терористами(які за руки вітаються з мусорами) і то було більше сенсу в діях. А це просто продовження 6 річного кривавого бдського цирку.
або співпраця з ФСБ.
На тупого він не виглядає.