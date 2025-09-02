Я признаю, что убил Парубия. Это личная месть власти. Хочу пойти на обмен и найти тело сына, - подозреваемый в суде. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

Соответствующее видео сейчас распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он заявил, что это убийство - его личная месть украинской власти. Впрочем объяснений предоставить не захотел.

Также он не ответил на реплику журналиста о том, что Парубий находился не у власти, а в оппозиции.

Кроме того, мужчина заверил, что шантажа со стороны РФ якобы не было.

"Это неправда. Все что я хочу, чтобы быстрее вынесли приговор. Да, я признаю, я его (Парубия. - Ред.) убил. Хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных и поехать и найти тело своего сына. Все!", - заявил подозреваемый, отвечая на вопрос, действительно ли представители РФ шантажировали его информацией о сыне.

Он добавил, что убил именно Парубия из-за того, что тот "был рядом".

"Если был бы Петя - то был бы Петя", - уточнил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте: Рада обратится к мировым парламентам осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины