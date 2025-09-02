РУС
Я признаю, что убил Парубия. Это личная месть власти. Хочу пойти на обмен и найти тело сына, - подозреваемый в суде. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

Соответствующее видео сейчас распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он заявил, что это убийство - его личная месть украинской власти. Впрочем объяснений предоставить не захотел.

Также он не ответил на реплику журналиста о том, что Парубий находился не у власти, а в оппозиции.

Кроме того, мужчина заверил, что шантажа со стороны РФ якобы не было.

"Это неправда. Все что я хочу, чтобы быстрее вынесли приговор. Да, я признаю, я его (Парубия. - Ред.) убил. Хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных и поехать и найти тело своего сына. Все!", - заявил подозреваемый, отвечая на вопрос, действительно ли представители РФ шантажировали его информацией о сыне.

Он добавил, что убил именно Парубия из-за того, что тот "был рядом".

"Если был бы Петя - то был бы Петя", - уточнил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минута молчания на Майдане: в Киеве почтили память Андрея Парубия. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте: Рада обратится к мировым парламентам осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины

Парубий Андрей (2075) убийство (6574)
Як на мене, то бреше.
На кого розрахована ця маячня???🤡🤡🤡😡😡😡
чому ж бреше ?
щиру правду каже.

договорнячок у нього:
"Вб'єш Парубія і тобі нічого не буде - підеш на обмін."

з ким дговорнячок ?
а хто у нас займається обмінами ?

це попередження "Пєті"
Пороху треба посилити охорону

.
...на м'ясорубці.
на який обмін,нах він кацапії потрібен,сгниє в тюрязі або в дурці
цей чоловік божевільний та нестямний
Ні,просто його змусили взяти не себе вбивство.і цим ,можливо подарували йому життя,адже він міг бути застрелений під час затримання або під час спроби втечі,можливо йому показали відео "спроби втечі" вбивць працівника СБУ Івана Воронича.
ж... теж чинила опір??" при спробі втечі" ??????????
Вбивця Парубія 52-річний житель Львова Михайло Синельников.
Вбивця Парубія 52-річний житель Львова нестямний (психічнохворий) або дятел.
А може його син чухнув у СЗЧ до рф і папа вирішив до нього виїхати і легалізуватися з ним у рф!?
Ну, не може нормальна людина проситися виїхати до країни, яка вбила твого сина....
Так нахіба він прискіпливо готувався, втікав аж на трьох автівках, щоб замісти сліди, перевдягнувся, надягнув шлема? Все, щоб якомога скорше його піймали, отримати вирок і потрапити на обмін.

Це ж постанова! На що перетворили правоохоронні органи? Одні видають от такі шоу, а інші одразу після вбивства цілий епос розгорнули, як Росія вбиває політичні еліти)
Цей світ зійшов з розуму.

покидьок втратив сина через росіян. Але замість того, щоб взяти зброю і косити русню, воно випустило 8 куль в українського патріота, який в опозиції до влади.

С*ка, де хоч крапля логіки?

або воно бреше (але тупе), або круглий ідіот з безповоротно насраною головою.
якщо тупий то обробити його спецслужбам досить просто. Парубій у владі чи ні - для спецслужб це не має значення, а цей недоумок особливо не розбирається. Для нього теж всі депутати - влада. Наспівали йому в уші добре на фоні власної трагедії з сином.
Терміново потрібно́ запросити Олексія Суханова з ,,Говорить Україна".Цей парубок зі своїм ,,поліграфом" швиденько розплутає цей клубок .
Та там звичайних лещат вистачило б.
Вроді правда,що то саме той вбивця.
Процесом займеться дерьмак і обміняє,як Цемаха.
Кілери як в себе дома, видно наперед йому сказали,що обміняють,якщо попадеться.
Чим більше він говорить, тим більше викриває зебанду)))
Не відпустять його на обмін. Вбивство націоналіста-бандерівця вищої ланки прирівнюється зараз до злочину проти держави, так саме як і Фаріон, Дем'яна Ганула і інших подібних героїв **********.... ПарубІю - царства небесне і земля пухом. Амінь
чувак зламався на питанні "але ж Парубій був не при владі". аж видно, як мікросхеми задиміли
Теж помітив. Щось не так з ним. Бреше.
це гівно нічого не варте,
тупий селюк. якому ціна нуль
замовника-путіна потрібно обнулити тепер.
по цьому ж приницпу
якщо путя- то путя,
бо біля кремля живе.
Це все не має жодного значення для дебілів які ходять в московську церкву і які повторюють як мантру - "вам фсьом вінават ваш майдан!"
І таких дебілів овердопуя!
А вентилятор увімкнули?
зеленский з ху....лом відпрацьовують нову схему фізичного знищеня оппозіції - всіх вбивць - на обмін і ніякого - довічно. Ахрінітельна країна. Ахрінітельний нарід.
Якась збоченна логіка: "хотів помститися владі" - вбив опозиціонера. Хочеш помститися за сина - їди в ТЦК воюй , мстись! "Співає", як приписаному . Зразу видно черговий "терпіла" у поліції.
Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі."Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.Поста українській владі...(підстрелив "зе" або голову ВЗРади і дальше"був би єрмак .чи татаров,то бУв би єрмак.або татаров"...від "зе влади" влади руки цього вбивці..
Уйобище конченоє.
Звичайний дебіл яких в Україні вдосталь і цим вдалого користуються кацапи .
Треба бути самому упоротим дебілом, щоб це заперечувати .
Ніякий це не спектакль. Просто важко визнати реальність.
Цілком можливо, що кацапи, але в тому спектаклі щось дуже зеленим лайном смердить від 95 кварталу...
Це вже звичка, в усьому чути смердіння зеленого лайна. Я вас розумію...
Хтось вірить в цю маячню??? Помста владі, а вбивають опозиційного політика... ІМХО шобла зелених покидьків таким чином показує опозиції, що прибрати можуть будь кого, причому потім ніхто не перевірить, чи його справді обміняють чи по тихому вивезуть за кордон, а суспільству збрешуть щось інше. Фактично це схема ліквідації політичних опонентів. Завтра вбють ще когось з лідерів опозиції, а "вбивця" знов заявить, що я хотів помститися владі, обміняйте мене...
Вам справді треба пояснювати скільки в Україні дебілів які ходять до московської церкви і повторюють як мантру - "вам фсьом вінават ваш майдан!" ?
ви вірите в те, що якийсь ватник просто пійшов купив пістолет, розробив план нападу та план відходу (він тричі міняв автівки під час відходу) і все це зробив ватник, який, як було заявлено слідством, ніде постійно не працював? І цей ватник каже що це помста владі, але Парубій зараз до влади не відноситься. Якщо він хотів помститися за те, що його син нещодавно загинув, то логічно було вчинити замах на представників теперішньої влади. Судитимуть цього попку, який просто зачитує легенду, а справжній кілер скоріш за все вже давно за кордоном, або ліквідований.
тому що в нас дозволено ворогу діяти в межах всієї країни
спецслужби займаються замахами на президента
зеленій гниді вдається замилювати мізки українцям про дебілів, які вбивають патріотів України. це я про тебе павлику. таким, як ти у 19 році пісюніст мівіну на вуха повісив і ти вірив у ті казки про щастя. а зараз всі злочини, які творять зельонські скидують на кацапів ( русню не виправдовую). так зручно фізично позбавлятись опозиції для цієї влади,
смерть ему
Таких придурків вдосталь і в нас тут, на форумі цензора.

Як хоч його прізвище? Як звати? може, стане мемом...
Саме так . Таких навіть тут вдосталь. Але ми вперто заперечуємо реальність.
дивний дядя..., чомусь кацапам він мститися не захотів, це було б логічно, вони вбили його сина..., натомість він будує дуже складну схему - вбиває людину, яка зараз не при владі, але дуже відома в патріотичних колах, людину сильно дотичну до Майдану й до постмайданної влади, але яка особисто йому нічого поганого не зробила, хоче, щоб його обміняли, що зовсім не факт, й він потім поїде на рашку за тілом свого сина..., якщо він ніколи не зв'язувався зі спецслужбами з рф, то звідки така впевненість, що воно там...
Треба припинити обмін громадян України на будь-кого. В Україні не громадянська війна. Українські гниди повинні гнити там де нашкодили. І, крім того, необхідно переглянути покарання за державну зраду у бік зняття посмішок з *пал і зменьшення хоробрості до дій.
яким саме законом херується влада видаючи українських зрадників на вільне життя в росії
коли буде нова влада треба всих цих видавачів зокрема Цемаха засудити за співучасть і дати пожиттєве
Эта мразь убила человека чтобы найти труп своего сына погибшего за свою родину, ему надо дать пожизненное без права на обмен,это заказ фсб и он не скрывает это надеясь на обмен он заслуживает смерти убийца и еще раз убийца
А може все не так? Може син живий, здався в полон і чекає на татка у Москві? ФСБ ще не таке вміє.
а куратор з ФСБ не з Володимирівської?
Пика є, інтерв'ю є, а прізвище - невідомий. Ушлепки.
стєльніков
Ніякого обміну! Україна має не обиінювати громодян України, пожиттеве всім зрадникам без права амністії.
ви ж бачите який він усміхнений бо певен що нічо йому не буде
треба судити тих хто передає громадян України
нестиковочка вийшла у шапіто кралврал95 - Парубій не був при владі...хоча упоротим зілібобам какаяразніца
Відверта муйня.
Сина вбили, кацапи ні до чого, пів року полював не на стефанчука, а на Парубія.
"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.
Хто у нас Порошенка "Пєтєй" називає?
А з якого дива, якщо він не московський агент, його обмінювати? Тобто якась маячня. Смердить все це діло якоюсь штучною заліпухою....
це сюр .
він зі Львова , син загинув при зєлі, і за можливу знахідку скелета ( не трупа ) сина він вбиває депутата ЄС.
в нього дійсно був син ? він дійсно загинув ?
якщо так, як ця країна взагалі ще існує
і що тоді говорити про насєлєніє сходу
до речі підозрюваний - міша стєльніков
цікаво, звідки інфо?
прізвище не надто львівське.
може мешканцем Львова він став місяць назад ? а по факту кацапське гівно ?
точніше сцельніков, певно нащадок асвабадітєлєй
Ось тут більше інфо про цього виродка. В соцсетях также мужчина ранее называл себя "Александр Пушкин".
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/on-ne-tolko-parubiya-ubil-on-ubil-svoego-rebenka-vo-vtoroj-raz-oboz-ua-nashel-byivshih-zhen-predpolagaemogo-ubijtsyi-andreya-parubiya.htm
Маю надію,що до обміну діло не дійде...
Надіюсь на найближчому відкритому засіданні його в прямому єфірі завалить хтось з родичів Парубія, щоб воно не вийшло на свободу.
Якесь воно тупе.
Яке відношення має Парубій до влади (він що, один з 5-6 менеджерів)?
Вибрав найлегшу мішень, без охорони.
Бл, та він "базарить" один в один як мерзота " пазвані баканаву". Таке ж тупе нахабне іпало. І те що "пєтю" згадав - це точно не випадково.
Навіть у авякяна з його автобусними терористами(які за руки вітаються з мусорами) і то було більше сенсу в діях. А це просто продовження 6 річного кривавого бдського цирку.
Це він про якого Петю?
Свідомий кончений зебіл і таких 73%
Явно підставна особа, яку дуже погано проінструктували щодо своїх начебто мотивів вбивства "української влади" та відповідей на можливі питання журналістів. Особа, яка статурою, рухами та стилем виконання теракту ніяк не схожа на того більш молодого профі, який був знятий на відео. Цей Фукс, який начебто купив три (!) автівки та мешкає в якійсь бомжатні? Виникає питання. Навіщо владі Зеленського-Єрмака приховувати справжнього вбивцю, який (як вони вирішили) не буде пов'язаний з росіянами? Мотивів два: 1. Терміново відволікти суспільство від факту масштабного розкрадання коштів, виділених на виробництво дронів та ракетного озброєння друзями Зеленського; 2. Позбавитись українського державного діяча з досвідом організації Майдану, здатного звільнити Україну від мародерського кодла, яке позбавляє її права на існування. Таку версію татарівські слідчі розглядали?
Пішов він зі своїми забаганками. Стратити як бидло в кущах і віддати кацапам труп
Яке відношення Парубія до Зе-влади?
Нема сумніву шо цей козачок ,виконав завдання як ху* ла так і 🤡 зеленського ,його обміняють ,і легенда про сина ,це для чуйних % лохторату ...Господи зроби так, шоб і 🤡 з його шоблою балагана нестало !!! ...
Нажаль подібних дібілів ще достатньо. Кожен день ловлять навідників та інших виродків- агентів оркостану. Кожен день то там то тут якесь мурло з савецким діагнозом щось белькоче в натовпі. А скільки ще таких самих,але трохи хитріших, котрі мовчать, чекають на ***** та ненавидять все українське....
Переплутав відомого на всю Україну Парубія з владою зеленої банди? Хтось вірить? Раз пішла така чухня, значить цап-відбувайло з придуманою побрехенькою.
Якщо його послухати то зараз не 2025 рік в 2015! Не може бути що людина перебувала 10 років у невіданні того що президент давно вже Зеленський в Порошенко і Парубій були в опозиції.
Я можу здогадатись за кого він голосував з першої спроби.
Ніякої логіки. Якщо йому вірити, то для чого було маскуватися? Відразу здатися а не втікати. А хто йому пообіцяв обмін? А де тіло сина і чи можливо його знайти? А коли і знайде, щоб привести в Україну, вб'є путіна і знову обмін?
А на кол ти не хочиш піти....
похоже на хорошо продуманную легенду, с закосом под "дурачка" и с прицелом на обмен... Фигурант может быть не так прост, как хочет казаться...
просто стіл замовлень якийсь: "я хочу проситись..." Захотів - убив, захотів - обмінявся в рашку ((( А насправді мені його жаль: хто зна,що відбувається у свідомості людини, коли вбивають сина. І ще: а як так сталося, що у людини вбили сина, а жодна жирна особина з ТЦК не взяла його під опіку? Ніхто не зустрічався з ним регулярно, не говорив душевно, не намагався допомогти? Чи - ну як вже вбили сина, то і йди собі? Не розумію... навіть якщо він числиться як зниклий безвісти
Якась підставна особа.
Тупорылая корявая легенда от завербованного орками, не менять, пусть ПЖ гниет
він або психічно хвоий або за гроші взяв на себе вбивство.
настораживает, почему следствие каждый день выдает все это в эфир.... ? Тайны следствия уже не существует ?
Не на обнін а розмін або шибениця або куля
Ця вистава вартує режисерів і глядачів звісно.Бо одні варті інших, так само навпаки.
ця гидота вбила в другий раз свою дитину-так сказала матір сина котрий зник безвісти в дебальцеве
Маразм!!!!!
Ключове питання: чи його син воював добровільно, чи його зловили як собаку і насильно проти власної волі відвезли на війну.
Для зеленої влади це не помста, а подарунок.
Не боїться, що в сізо впаде три рази головою на сталевий кут унітазу? В ТЦК хлопці масово розбивають голови при падінні з вантажівок при перевезеннях, а тут прямо чахлик невмирущий.
цю тварь в загальну камеру сізо на три дні а потім на допит . ніякого обміну зрозуміло ця істота ніколи не отримає . хіхікати в довічній камері це падло не буде
Після ВВ війни старі львов'яни казали що у Львів завозили з Псковської обл. З бараків і селили в квартири з яких поляків висиляли, так що є такі льв'яни, Садовий Януковичу руки цілував і що мер)))
Або він вигороджує когось іншого,
або співпраця з ФСБ.
На тупого він не виглядає.
