Рада обратится к мировым парламентам с просьбой осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины

Верховная Рада Украины предлагает обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств и международных организаций из-за убийства народного депутата от "Европейской Солидарности", бывшего председателя парламента Андрея Парубия.

Об этом свидетельствует проект постановления №13723, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится об осуждении политического террора и требование к украинским правоохранительным органам обеспечить быстрое, профессиональное и прозрачное расследование. При необходимости к нему могут привлечь международных экспертов.

Верховная Рада призывает международных партнеров решительно осудить убийство как элемент агрессии России против Украины, усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ, а также предоставить Украине дополнительную оборонную помощь и помощь в сфере безопасности.

Отдельно парламентарии обращаются к Европарламенту и парламентам стран ЕС с просьбой почтить память Андрея Парубия и всех погибших от российской агрессии минутой молчания. В тексте также подчеркивается потребность в консолидации демократических сил в Украине и отказе от политических преследований.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

