Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

Верховна Рада України ропонує звернутися до парламентів та урядів іноземних держав і міжнародних організацій через вбивство народного депутата від "Європейської Солідарності", колишнього Голови парламенту Андрія Парубія.

Про це свідчить проєкт постанови №13723, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про засудження політичного терору та вимогу до українських правоохоронних органів забезпечити швидке, професійне та прозоре розслідування. За потреби до нього можуть залучити міжнародних експертів.

Верховна Рада закликає міжнародних партнерів рішуче засудити вбивство як елемент агресії Росії проти України, посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ, а також надати Україні додаткову оборонну та безпекову допомогу.

Окремо парламентарії звертаються до Європарламенту та парламентів країн ЄС із проханням ушанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії хвилиною мовчання. У тексті також підкреслюється потреба в консолідації демократичних сил в Україні та відмові від політичних переслідувань.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

