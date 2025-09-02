УКР
711 18

Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

парубій

Верховна Рада України ропонує звернутися до парламентів та урядів іноземних держав і міжнародних організацій через вбивство народного депутата від "Європейської Солідарності", колишнього Голови парламенту Андрія Парубія.

Про це свідчить проєкт постанови №13723, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться про засудження політичного терору та вимогу до українських правоохоронних органів забезпечити швидке, професійне та прозоре розслідування. За потреби до нього можуть залучити міжнародних експертів.

Верховна Рада закликає міжнародних партнерів рішуче засудити вбивство як елемент агресії Росії проти України, посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ, а також надати Україні додаткову оборонну та безпекову допомогу.

Окремо парламентарії звертаються до Європарламенту та парламентів країн ЄС із проханням ушанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії хвилиною мовчання. У тексті також підкреслюється потреба в консолідації демократичних сил в Україні та відмові від політичних переслідувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам'ять Андрія Парубія. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія

ВР (15203) Парубій Андрій (1322) вбивство (3175)
+7
зелені вбили, а тепер закликають..

Знову мокшанські технології..
02.09.2025 11:40 Відповісти
+6
Вже був суд? Там ідіоти сидять в Раді?
02.09.2025 11:49 Відповісти
+4
а міністр МВС не повинен пійті у відставку ? Не хочуть зелена шобла відповідати за свої ******
02.09.2025 11:41 Відповісти
02.09.2025 11:40 Відповісти
Як було вказано про підозрюваного: проукраїнська свідомість, греко-католик, син пішов добровольцем на війну. Але його шантажували з РФ можливістю повернення сину з полону, або живим або тіла. Можливість отримати тіло загиблого сина в обмін на вбивство відомого українського патріота вже неоднозначна. Але мені здається все не так просто, можливо нас підводять до висновку, що навіть патріотичні, віруючи громадяни України зрозуміли, що у війні винні не рашка з пуйлом, а такі "націоналісти", що розпочинали Майдани і спровокували війну. А тут Парубій, справжній патріот України, комендант Майдану, дуже важливий свідок тих подій.
02.09.2025 12:28 Відповісти
І саме тому залучення міжнародних експертів було б дуже доречне.
02.09.2025 12:29 Відповісти
02.09.2025 11:41 Відповісти
Парубій, за півроку до вбивства, написав заяву про надання йому охорони, в зв'язку з загрозою йому життю.
Зеленський відмовив.
02.09.2025 11:43 Відповісти
..і, щО?!, навіть товстий свин, жирна примарна тінь колишньої Ради Українців, тьощин мародер Стефанчук-Підзеленсько-Підєрмачний не буде проти?!..
- чергова несмішна шЮтка зебілів, "для галочки", майбутнього протоколу..
02.09.2025 11:46 Відповісти
02.09.2025 11:49 Відповісти
Можна подивитися на це з іншої точки зору.
Крайнього призначили, вирок написали, засідання суду заплановане.
У відсутності сюрпризів на кшталт "недостатньо доказів/не винен" впевнені.
Отже, правопорушення скоєне за попередньою згодою.
02.09.2025 12:11 Відповісти
А голосування як зізнання
02.09.2025 12:12 Відповісти
Сумніви, що до цієї влади залишились тільки у обдовбаних?
02.09.2025 11:50 Відповісти
Всьо. Ще не було толком ні слідства, ні суду, а вони вже визначились куди списати. А створити комісію і провести депутатське розслідування, - чому Парубій просив про держохорону?, - на якій підставі і хто відмовив її надати?, нє, не потрібно?
02.09.2025 11:55 Відповісти
Я думаю, що спочатку треба отримати 100% докази, а потім вже звертатися, щоб потім не оправдовиватись
02.09.2025 11:58 Відповісти
викликайте у ВР міністра МВС, представника СБУ та іншіх хтось повинен нести відповідальність що не надали охорону та не зберегли життя Андрію Парубію
02.09.2025 12:03 Відповісти
"За потреби до нього можуть залучити міжнародних експертів." - не за потреби, а негайно!
02.09.2025 12:03 Відповісти
все депутаты дебилы?
02.09.2025 12:09 Відповісти
Це обов'язкова вимога, якщо детектор спрацьовує, то його виключають зі списку, вважають що можете думати
02.09.2025 12:26 Відповісти
все ветки зелёной власти дебило-предатели!
02.09.2025 12:26 Відповісти
Хіба вбивство вже розкрите, тепер на кацапів можна вішати що завгодно, ніхто не буде розслідувати
02.09.2025 12:27 Відповісти
 
 