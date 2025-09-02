УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 639 52

Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія

вбивця Парубія

Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві ексголови ВР Андрія Парубія

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні, 2.09, о 13:00 у Галицькому районному суді м. Львова відбудеться розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Андрія Парубія", - проінформували в Офісі генпрокурора.

Чин похорону пройде 2 вересня у Львові.

Читайте також: Нєбитов про вбивство Парубія: Не виключаємо російський слід

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Читайте також: Вбивство Парубія має ознаки замовного характеру, - СБУ

Автор: 

Львів (3137) Парубій Андрій (1322) запобіжний захід (538) Львівська область (2535) Львівський район (102)
+8
Підозріло швидко його піймали. Мотив вбивства Парубія ще дивніший. Тим більше що підозрюваний ніби віруюча людина. "Керуючись ультранаціоналістичним і деями і величі білої раси... бла бла" - щось таке вже було
показати весь коментар
02.09.2025 10:53 Відповісти
+7
Дуже хотів би помилитись,але затримання і всі обставини ,версія---викликають великий сумнів і недовіру.Якось все не вкладується в логіку Схоже на гру в пісочниці.
показати весь коментар
02.09.2025 11:03 Відповісти
+6
Хтось повірив у спектакль зебілів і їх слуг? Особисто я не вірю. Довго розповідати, але версія вбивства Парубія брехня нищого гатунку і виключно для лохів. В брехливій країні зелених мрій буде гарна картинка де все буде "розкриватися", але "злочинці" - то фальшиві і підставні.
показати весь коментар
02.09.2025 11:14 Відповісти
Підозріло швидко його піймали. Мотив вбивства Парубія ще дивніший. Тим більше що підозрюваний ніби віруюча людина. "Керуючись ультранаціоналістичним і деями і величі білої раси... бла бла" - щось таке вже було
показати весь коментар
02.09.2025 10:53 Відповісти
Credo quia absurdum
показати весь коментар
02.09.2025 11:05 Відповісти
Латинський вислів Credo quia absurdum перекладається на українську як «Вірую, тому що абсурдно» або «Вірую, бо це абсурд».
Так воно і є.
показати весь коментар
02.09.2025 11:18 Відповісти
в тебе який мотив ?
показати весь коментар
02.09.2025 11:07 Відповісти
от я не розумію, все не так. та по всьому Львову натикано відеокамер стільки, особливо в центрі. При всій неповазі до українських правоохоронців, це таки є реально при бажанні.
показати весь коментар
02.09.2025 11:13 Відповісти
Пане Марк як практик хочу Вас запитати: - А відоокамери дають зображення обличчя злочинця через захисні окуляри?" -А кілер не знає нічого про камери і йде виключно в ті місця де встановлені камери? Пістолет, з якого вбивали патріота України Парубія вилучений? Проведені експертизи і все зійшлося? Добре заплатили підставному вбивці, чи виконали інші прохання?
показати весь коментар
02.09.2025 11:23 Відповісти
слухай ти, практик, ти чудово знаєш це. кажу тобі як теоретик, не дають. але не це важливо , рух людини відслідковується в реальному часі. і перевірити всі камери його було більш ніж достатньо. а тобі хоцця щоб обличчя показали? так таємниця слідства не чув? ще раз, теоретично, все це більш ніж реально за такий проміжок часу відслідкувати злочинця. якщо злочинець одягнув каску, то це не означає , що він не зробив інших помилок в такій стресовій ситуації.
показати весь коментар
02.09.2025 11:33 Відповісти
Вірю Вам точно як тим "правоохоронцям". Можливо Ви працюєте від них, счкоріше так воно і є. Навіть нікуди не їхав, просто уявив відеокамери через кожні сто метрів від місця вбивства Парубія у місті Львові і до Хмельницького. Ці казочки краще Вам розповідати в дитячому садочку і дітям першого класу, куди вчора для піару забіг ваш Боневтік Потужно-Брехливий.
показати весь коментар
02.09.2025 11:39 Відповісти
В мене є розум і є логіка. Я добре розумію про що пишу. А Ви пане просовуєте казкову версію татарівського і портновського поліцейського маразму і фальсифікацій.
показати весь коментар
02.09.2025 11:49 Відповісти
ти своїх ганебних казок не просувай.
я ні єдиного разу не написав про віру чи невірю. я нічиїх, довбограю, гіпотез не просуваю. я лише написав про те, що це цілком реально. я не писав , що саме ту людину затримали. навчись , неповажний логіці і аналізу. а зі свою вірою сходи ну сам знаєш куду, де вірують чи не вірують
показати весь коментар
02.09.2025 11:57 Відповісти
Пане я читав Вашу версію і прикинув відеокамери через кожні 100, або 50 метрів від місця вбивства патріота і аж до Хмельницького по всій трасі. Теоретично це можливо, але на прктиці ні! Теоретично було можливим і щомісячні виплати зарплат вчителям по 4 тисячі доларів США, а на практиці виявилося казкою. Ви не задумувалися чому у Львові за короткий проміжок часу вбили патріотів України Фаріон і Парубія? Чому особисто Зеленський відмовив в наданні охорони Парубію після одного замаху на вбивство, а дав охорону ворогу України, який складав списки патріотів портнову, до якого потрапив і Парубій?
показати весь коментар
02.09.2025 12:04 Відповісти
розмовляти з впертою країною одноклітинних так приємно, особисто для мене.
показати весь коментар
02.09.2025 12:07 Відповісти
Особисто я не вірю в казочку про мотиви вбивства. Готувалося виключно для лохів, а їх більшість, звичайно вже менше 73%, але їх більшість і Лідору Зебілів немає ніяких труднощів брехати і робити гарну картинку.
показати весь коментар
02.09.2025 11:17 Відповісти
Так, віра у 2019 році зелохів 73% привела до руйнації країни і вбивств найкращих.
показати весь коментар
02.09.2025 11:29 Відповісти
Пан видумають і всім вішають таблички, що мов "не голосував"? З чого така впевненість? Я з тих, хтот голосував за армію, мову, віру, ЄС та НАТО. А Ви, по Ваших коментарях, голосували за "какую разницу", за "сойдьомся посередине" і "подивимося в очі пуйлу". Як можна вірити сфальшованій на самому початку справі, правидивість чого Ви ************?
показати весь коментар
02.09.2025 11:53 Відповісти
ти свої неперевірині гіпотези залиш для майбутнього слідства, довбограє. розкажиш на мацковському суді, не дай, Боже свою версію про голосування. прозріли одноклітинні.
показати весь коментар
02.09.2025 12:02 Відповісти
І це все? Яке має бути майбутнє слідство? І до чогогтут в України моцковський суд? Ви з тих, що наголосували нам біди і заховалися за бугром?
показати весь коментар
02.09.2025 12:08 Відповісти
Вистава шита білими ніжками зеленогнійних , як 100%, зі справою Шеремета ! Призначили цапа відбувайла, терпіли , нахабно і цинічно , що тут , що там , тільки сліпий не бачить , що абсолютно різні люди на плівках ! На плівках Шеремета вбивця одного росту з підручною , а Ріфмастер вище на цілу голову Кузьменко , а Дугарь взагалі в той самий час була на фронті -мала желізнє алібі !
На цій плівці кілер на 100% до 25-40 років , а цьому чоловіку 52
показати весь коментар
02.09.2025 11:49 Відповісти
вистава, ок... ну то хто тоді замовив вбивство Парубія?
показати весь коментар
02.09.2025 12:18 Відповісти
Вистава с затриманим , а замовники іФСБ і ті кроти -гниди -сепаратисти олігархи , яким "какая разніца" , Україна , чи кріпосна малоросія ! Вигодна , тим , хто готував капітуляцію , і брехав , про шашликі що ніякого вторгнення воїни не бачать Зегниди готують , не митьем , так катаньем не вибори , а безвибір Знаючи , що , шановний , беззаперечний патріот Андрій Парубій , ніколи не змирився б з зеленою хуцлою Рашисти і мародери на крові , які при кориті мають одну ціль - знищення Незалежної України!
показати весь коментар
02.09.2025 12:27 Відповісти
он як. добре, що хоч москалів у замовники теж записали.
показати весь коментар
02.09.2025 12:30 Відповісти
А яка різниця , що рашисти вороги , що татаров, верещючка, Баканов , зейло, міндіч, чернишов, шурма ,ермак, , знищують незалежну Україну , за яку боровся Андрій Парубій і ойго дід і батько . Рашисти вбивають, а гниди їм допомагають шаленим мародерством, переслідуванням військових: задужногоз командою, генерала Марченко, Генерала Кривоноса, Романа Червінського і ще багатьох патріотів? Чом земразота , до сіх пір не закрила сфальсифікованих справи проти Ріфмастера , генарала Марченко Павловського????
показати весь коментар
02.09.2025 12:44 Відповісти
та нічого дивного немає у мотиві вбивства. абсолютно. що Парубія, що Фаріон - москалі проводять показову зачистку української ідентичності. Бандера ж теж уже в Мюнхені не ніс уже практично ніякої загрози совку. проте його показово ліквідували. то какую разніцу москалі не стануть ліквідовувати, бо з такими їм набагато легше буде домовитись. а з такими як Парубій, Фаріон - ні. тому й ліквідовують. це можна ще розцінювати з прицілом на можливі наступні вибори. щоб такі як Парубій і Фаріон та інші одіозні українські постаті не потрапили більше у парламент.
показати весь коментар
02.09.2025 12:16 Відповісти
Як було вказано: проукраїнська свідомість, греко-католик, син пішов добровольцем на війну. Але його шантажували можливістю повернення сину з полону, або живим або тіла. Можливість отримати тіло загиблого сина в обмін на вбивство відомого українського патріота вже неоднозначна. Але мені здається все не так просто, можливо нас підводять до висновку, що навіть патріотичні, віруючи громадяни України зрозуміли, що у війні винні не рашка з пуйлом, а такі "націоналісти", що розпочинали Майдани і спровокували війну. А тут Парубій, справжній патріот України, комендант Майдану, дуже важливий свідок тих подій.
показати весь коментар
02.09.2025 12:26 Відповісти
Сказали ," а", кажіть "б" хто підводє? Зеленогнійна банда : татаров, Міндіч, ермак, шефіри, Шурми, Бойки , …… Всі вони були проти Майдану , ржали і стібалися :" ********** палочкі", " Термос" , …………" Рф не наступает, она просто двігает граніци вперед", , "а какая разница", " ми адін народ"………… Чим зейло , краще кацапів ?
показати весь коментар
02.09.2025 12:34 Відповісти
Навіть легендарний Шерлок Холмс так швидко не розслідував злочини.Дуже дивно.
показати весь коментар
02.09.2025 11:02 Відповісти
главнюк взял под контроль и вот результат
показати весь коментар
02.09.2025 11:51 Відповісти
при Шерлоку не було ніяких засобів відеонагляду та інших цифрових засобів фіксації пристуності, відсутності, ідентифікації тощо..
показати весь коментар
02.09.2025 12:20 Відповісти
Дуже хотів би помилитись,але затримання і всі обставини ,версія---викликають великий сумнів і недовіру.Якось все не вкладується в логіку Схоже на гру в пісочниці.
показати весь коментар
02.09.2025 11:03 Відповісти
в тебе яка версія ?
показати весь коментар
02.09.2025 11:08 Відповісти
А в тебє , подоляцький ? сценарій по-дєбільному , написаний , як для "95 шапіто 🤢🤡🎪"
показати весь коментар
02.09.2025 11:52 Відповісти
Нормальтній людині це не зрозуміло, бо це абсурд. Пригадайте лише епізод "розкриття" злочину про теракт і вбивство Шеремета. Виступив авакав чи собаков, чи падлюков, який і злочинців бачив тільки в камері для затриманих і назвав патріотів "Ріфа", Кузьменко і медпрцівника, забувся її прізвище, винними. Одна із експертиз про "походку" злочинця була якогось здадника із Донецька і її приліпили до справи. А що може в Україні знати виходець з даунбаса татаров і портнов? Для таких замовних злочинів вбивця має бути військовим, або патріотом України. Тоді Зеленський відразу прийняв казку авакяна про вбивство Шеремета патріотами, а сьогодні виляють хвостами і напряму не кажуть, але поступово ведуть ланцюжок до військових. "Батько - син якого загинув на фронті".
показати весь коментар
02.09.2025 11:46 Відповісти
а хто такий Шеремет? він що, українець? Шеремета ліквідували кацапські спецслужби разом із білоруським КГБ. зелені тоді хотіли замиритись із кацапами, то того і почали шити справу проти Кузьменка і Звіробій. і перед кацами зарисувались і порохоботам відомстили. проте часи змінились. кацапи зелених тупо використали і виплюнули. проте в жодному разі це використання зелені кацапнею жодним чином не може бути виправданням для зелених.
показати весь коментар
02.09.2025 12:26 Відповісти
пані Дугарь
показати весь коментар
02.09.2025 12:45 Відповісти
викладіть будь-ласка весь список
показати весь коментар
02.09.2025 11:10 Відповісти
в мене такий мотив - у вбивці загинув син , а Парубій не на фронті
показати весь коментар
02.09.2025 11:09 Відповісти
та мотиви вторинні, як не крути а вирахувати людину у Львові цілком реально за такий термін.
показати весь коментар
02.09.2025 11:25 Відповісти
і ти не на фронті , чому він тебє не грохнув⁉️
показати весь коментар
02.09.2025 11:53 Відповісти
в кацапів інший мотив - ліквідація одіозних українських політиків і діячів. та ще й руками українців. ось де самий головний мотив.
показати весь коментар
02.09.2025 12:28 Відповісти
Хтось повірив у спектакль зебілів і їх слуг? Особисто я не вірю. Довго розповідати, але версія вбивства Парубія брехня нищого гатунку і виключно для лохів. В брехливій країні зелених мрій буде гарна картинка де все буде "розкриватися", але "злочинці" - то фальшиві і підставні.
показати весь коментар
02.09.2025 11:14 Відповісти
..а який суд обиратиме запобіжний захист тим зеленським високопосадовцям, які про..бали охорону найкращого українського спікера парламенту..?
бо щось будь-якому розпіареному корупційним лайномарафонам тілу з гнучким язиком охорона (державна-комерційна) надається, а от, чомусь, справжнім Українцям в "країні мрії зєлєнскага" якось (випадково напевно) можливостей не вистачає.. Євросоюз та НАТО, мабуть, окремого бюджету не виділили і нема чого ділити-освоювати?...
а може то!?, ригоанальні дермаки-татарови рУлять, але імпотентний сцарь-шашличник-Найвеличнівшивий-"збирательнагород та титулів" - шОсь тупо нЄвкурсєдєла...
показати весь коментар
02.09.2025 11:27 Відповісти
Сьогодні обиратиме запобіжний захід і всі інші забаганки виключно суди портнова, яка б його назва не була. Потрібно за все це завдячувати наріду 73%, без них цього всього в Україні не відбулося.
показати весь коментар
02.09.2025 11:34 Відповісти
Як ви вже затрунькали своїми 73 відсотками усіх навкруги.Всиновіть уже свого Порошенка і не крутіть українцям мізки.Набридло
показати весь коментар
02.09.2025 12:36 Відповісти
вірю-не вірю, камери, статура, зріст і т.д., ця особа до м.Хмельницького не в шлемі добиралася - десь мусів переодягнутися, залишити транспорт, знищити сліди і т.д., ось тут і камери в нагоді - зайшов в одному вбрані, вийшов..., та й телефоном користувався. Спланував ретельно, але не професійний кілер
показати весь коментар
02.09.2025 12:34 Відповісти
Не здивуюсь, якщо судити будуть років 6-7.
показати весь коментар
02.09.2025 12:34 Відповісти
 
 