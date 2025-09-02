Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія
Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві ексголови ВР Андрія Парубія.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Сьогодні, 2.09, о 13:00 у Галицькому районному суді м. Львова відбудеться розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Андрія Парубія", - проінформували в Офісі генпрокурора.
Чин похорону пройде 2 вересня у Львові.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
