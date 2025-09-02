Сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

Сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-главы ВР Андрея Парубия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня, 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия", - проинформировали в Офисе генпрокурора.

Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

