Сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия
Сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-главы ВР Андрея Парубия.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня, 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия", - проинформировали в Офисе генпрокурора.
Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Так воно і є.
я ні єдиного разу не написав про віру чи невірю. я нічиїх, довбограю, гіпотез не просуваю. я лише написав про те, що це цілком реально. я не писав , що саме ту людину затримали. навчись , неповажний логіці і аналізу. а зі свою вірою сходи ну сам знаєш куду, де вірують чи не вірують
На цій плівці кілер на 100% до 25-40 років , а цьому чоловіку 52
бо щось будь-якому розпіареному корупційним лайномарафонам тілу з гнучким язиком охорона (державна-комерційна) надається, а от, чомусь, справжнім Українцям в "країні мрії зєлєнскага" якось (випадково напевно) можливостей не вистачає.. Євросоюз та НАТО, мабуть, окремого бюджету не виділили і нема чого ділити-освоювати?...
а може то!?, ригоанальні дермаки-татарови рУлять, але імпотентний сцарь-шашличник-Найвеличнівшивий-"збирательнагород та титулів" - шОсь тупо нЄвкурсєдєла...