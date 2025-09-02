РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

Сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-главы ВР Андрея Парубия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня, 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия", - проинформировали в Офисе генпрокурора.

Чин похорон пройдет 2 сентября во Львове.

Читайте также: Небытов об убийстве Парубия: Не исключаем российский след

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте также: Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

Топ комментарии
+6
Підозріло швидко його піймали. Мотив вбивства Парубія ще дивніший. Тим більше що підозрюваний ніби віруюча людина. "Керуючись ультранаціоналістичним і деями і величі білої раси... бла бла" - щось таке вже було
02.09.2025 10:53
02.09.2025 10:53 Ответить
+5
Дуже хотів би помилитись,але затримання і всі обставини ,версія---викликають великий сумнів і недовіру.Якось все не вкладується в логіку Схоже на гру в пісочниці.
02.09.2025 11:03
02.09.2025 11:03 Ответить
+4
Хтось повірив у спектакль зебілів і їх слуг? Особисто я не вірю. Довго розповідати, але версія вбивства Парубія брехня нищого гатунку і виключно для лохів. В брехливій країні зелених мрій буде гарна картинка де все буде "розкриватися", але "злочинці" - то фальшиві і підставні.
02.09.2025 11:14
02.09.2025 11:14 Ответить
Підозріло швидко його піймали. Мотив вбивства Парубія ще дивніший. Тим більше що підозрюваний ніби віруюча людина. "Керуючись ультранаціоналістичним і деями і величі білої раси... бла бла" - щось таке вже було
02.09.2025 10:53
02.09.2025 10:53 Ответить
Credo quia absurdum
02.09.2025 11:05
02.09.2025 11:05 Ответить
Латинський вислів Credo quia absurdum перекладається на українську як «Вірую, тому що абсурдно» або «Вірую, бо це абсурд».
Так воно і є.
02.09.2025 11:18
02.09.2025 11:18 Ответить
в тебе який мотив ?
02.09.2025 11:07
02.09.2025 11:07 Ответить
от я не розумію, все не так. та по всьому Львову натикано відеокамер стільки, особливо в центрі. При всій неповазі до українських правоохоронців, це таки є реально при бажанні.
02.09.2025 11:13
02.09.2025 11:13 Ответить
Пане Марк як практик хочу Вас запитати: - А відоокамери дають зображення обличчя злочинця через захисні окуляри?" -А кілер не знає нічого про камери і йде виключно в ті місця де встановлені камери? Пістолет, з якого вбивали патріота України Парубія вилучений? Проведені експертизи і все зійшлося? Добре заплатили підставному вбивці, чи виконали інші прохання?
02.09.2025 11:23
02.09.2025 11:23 Ответить
слухай ти, практик, ти чудово знаєш це. кажу тобі як теоретик, не дають. але не це важливо , рух людини відслідковується в реальному часі. і перевірити всі камери його було більш ніж достатньо. а тобі хоцця щоб обличчя показали? так таємниця слідства не чув? ще раз, теоретично, все це більш ніж реально за такий проміжок часу відслідкувати злочинця. якщо злочинець одягнув каску, то це не означає , що він не зробив інших помилок в такій стресовій ситуації.
02.09.2025 11:33
02.09.2025 11:33 Ответить
Вірю Вам точно як тим "правоохоронцям". Можливо Ви працюєте від них, счкоріше так воно і є. Навіть нікуди не їхав, просто уявив відеокамери через кожні сто метрів від місця вбивства Парубія у місті Львові і до Хмельницького. Ці казочки краще Вам розповідати в дитячому садочку і дітям першого класу, куди вчора для піару забіг ваш Боневтік Потужно-Брехливий.
02.09.2025 11:39
02.09.2025 11:39 Ответить
В мене є розум і є логіка. Я добре розумію про що пишу. А Ви пане просовуєте казкову версію татарівського і портновського поліцейського маразму і фальсифікацій.
02.09.2025 11:49
02.09.2025 11:49 Ответить
ти своїх ганебних казок не просувай.
я ні єдиного разу не написав про віру чи невірю. я нічиїх, довбограю, гіпотез не просуваю. я лише написав про те, що це цілком реально. я не писав , що саме ту людину затримали. навчись , неповажний логіці і аналізу. а зі свою вірою сходи ну сам знаєш куду, де вірують чи не вірують
02.09.2025 11:57
02.09.2025 11:57 Ответить
Пане я читав Вашу версію і прикинув відеокамери через кожні 100, або 50 метрів від місця вбивства патріота і аж до Хмельницького по всій трасі. Теоретично це можливо, але на прктиці ні! Теоретично було можливим і щомісячні виплати зарплат вчителям по 4 тисячі доларів США, а на практиці виявилося казкою. Ви не задумувалися чому у Львові за короткий проміжок часу вбили патріотів України Фаріон і Парубія? Чому особисто Зеленський відмовив в наданні охорони Парубію після одного замаху на вбивство, а дав охорону ворогу України, який складав списки патріотів портнову, до якого потрапив і Парубій?
02.09.2025 12:04
02.09.2025 12:04 Ответить
розмовляти з впертою країною одноклітинних так приємно, особисто для мене.
02.09.2025 12:07
02.09.2025 12:07 Ответить
Особисто я не вірю в казочку про мотиви вбивства. Готувалося виключно для лохів, а їх більшість, звичайно вже менше 73%, але їх більшість і Лідору Зебілів немає ніяких труднощів брехати і робити гарну картинку.
02.09.2025 11:17
02.09.2025 11:17 Ответить
Так, віра у 2019 році зелохів 73% привела до руйнації країни і вбивств найкращих.
02.09.2025 11:29
02.09.2025 11:29 Ответить
Пан видумають і всім вішають таблички, що мов "не голосував"? З чого така впевненість? Я з тих, хтот голосував за армію, мову, віру, ЄС та НАТО. А Ви, по Ваших коментарях, голосували за "какую разницу", за "сойдьомся посередине" і "подивимося в очі пуйлу". Як можна вірити сфальшованій на самому початку справі, правидивість чого Ви ************?
02.09.2025 11:53
02.09.2025 11:53 Ответить
ти свої неперевірині гіпотези залиш для майбутнього слідства, довбограє. розкажиш на мацковському суді, не дай, Боже свою версію про голосування. прозріли одноклітинні.
02.09.2025 12:02
02.09.2025 12:02 Ответить
І це все? Яке має бути майбутнє слідство? І до чогогтут в України моцковський суд? Ви з тих, що наголосували нам біди і заховалися за бугром?
02.09.2025 12:08
02.09.2025 12:08 Ответить
Вистава шита білими ніжками зеленогнійних , як 100%, зі справою Шеремета ! Призначили цапа відбувайла, терпіли , нахабно і цинічно , що тут , що там , тільки сліпий не бачить , що абсолютно різні люди на плівках ! На плівках Шеремета вбивця одного росту з підручною , а Ріфмастер вище на цілу голову Кузьменко , а Дугарь взагалі в той самий час була на фронті -мала желізнє алібі !
На цій плівці кілер на 100% до 25-40 років , а цьому чоловіку 52
02.09.2025 11:49
02.09.2025 11:49 Ответить
Навіть легендарний Шерлок Холмс так швидко не розслідував злочини.Дуже дивно.
02.09.2025 11:02
02.09.2025 11:02 Ответить
главнюк взял под контроль и вот результат
02.09.2025 11:51
02.09.2025 11:51 Ответить
Дуже хотів би помилитись,але затримання і всі обставини ,версія---викликають великий сумнів і недовіру.Якось все не вкладується в логіку Схоже на гру в пісочниці.
02.09.2025 11:03
02.09.2025 11:03 Ответить
в тебе яка версія ?
02.09.2025 11:08
02.09.2025 11:08 Ответить
А в тебє , подоляцький ? сценарій по-дєбільному , написаний , як для "95 шапіто 🤢🤡🎪"
02.09.2025 11:52
02.09.2025 11:52 Ответить
Нормальтній людині це не зрозуміло, бо це абсурд. Пригадайте лише епізод "розкриття" злочину про теракт і вбивство Шеремета. Виступив авакав чи собаков, чи падлюков, який і злочинців бачив тільки в камері для затриманих і назвав патріотів "Ріфа", Кузьменко і медпрцівника, забувся її прізвище, винними. Одна із експертиз про "походку" злочинця була якогось здадника із Донецька і її приліпили до справи. А що може в Україні знати виходець з даунбаса татаров і портнов? Для таких замовних злочинів вбивця має бути військовим, або патріотом України. Тоді Зеленський відразу прийняв казку авакяна про вбивство Шеремета патріотами, а сьогодні виляють хвостами і напряму не кажуть, але поступово ведуть ланцюжок до військових. "Батько - син якого загинув на фронті".
02.09.2025 11:46
02.09.2025 11:46 Ответить
викладіть будь-ласка весь список
02.09.2025 11:10
02.09.2025 11:10 Ответить
в мене такий мотив - у вбивці загинув син , а Парубій не на фронті
02.09.2025 11:09
02.09.2025 11:09 Ответить
та мотиви вторинні, як не крути а вирахувати людину у Львові цілком реально за такий термін.
02.09.2025 11:25
02.09.2025 11:25 Ответить
і ти не на фронті , чому він тебє не грохнув⁉️
02.09.2025 11:53
02.09.2025 11:53 Ответить
11:09 , чому по твоїй логіці ,цей чоловік , не вбив , діючого спікера стефанчука , чи когось з Ригів, які привели в Україну рашистів і Війну ? Це відстріл патріотів зграєю колаборантів синьо-зелених ( список Портнова , якому , особисто зеленський , надав охорону, а Андрію Парубію відмов , наплювавши на ойго прохання, в з'язку з погрозами !
02.09.2025 12:02
02.09.2025 12:02 Ответить
Хтось повірив у спектакль зебілів і їх слуг? Особисто я не вірю. Довго розповідати, але версія вбивства Парубія брехня нищого гатунку і виключно для лохів. В брехливій країні зелених мрій буде гарна картинка де все буде "розкриватися", але "злочинці" - то фальшиві і підставні.
02.09.2025 11:14
02.09.2025 11:14 Ответить
..а який суд обиратиме запобіжний захист тим зеленським високопосадовцям, які про..бали охорону найкращого українського спікера парламенту..?
бо щось будь-якому розпіареному корупційним лайномарафонам тілу з гнучким язиком охорона (державна-комерційна) надається, а от, чомусь, справжнім Українцям в "країні мрії зєлєнскага" якось (випадково напевно) можливостей не вистачає.. Євросоюз та НАТО, мабуть, окремого бюджету не виділили і нема чого ділити-освоювати?...
а може то!?, ригоанальні дермаки-татарови рУлять, але імпотентний сцарь-шашличник-Найвеличнівшивий-"збирательнагород та титулів" - шОсь тупо нЄвкурсєдєла...
02.09.2025 11:27
02.09.2025 11:27 Ответить
Сьогодні обиратиме запобіжний захід і всі інші забаганки виключно суди портнова, яка б його назва не була. Потрібно за все це завдячувати наріду 73%, без них цього всього в Україні не відбулося.
02.09.2025 11:34
02.09.2025 11:34 Ответить
 
 