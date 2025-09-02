Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

Відповідне відео наразі поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі. Втім пояснень надати не захотів.

Також він не відповів на репліку журналіста про те, що Парубій перебував не при владі, а в опозиції.

Окрім того, чоловік запевнив, що шантажу з боку РФ нібито не було.

"Це неправда. Все що я хочу, щоб швидше зробили вирок. Так, я визнаю, я його (Парубія. - Ред.) вбив. Хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і поїхати і знайти тіло свого сина. Все!"- заявив підозрюваний, відповідаючи на питання, чи дійсно представники РФ шантажували його інформацією про сина.

Він додав, що вбив саме Парубія через те, що той "був поруч".

"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

