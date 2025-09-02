Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
Відповідне відео наразі поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі. Втім пояснень надати не захотів.
Також він не відповів на репліку журналіста про те, що Парубій перебував не при владі, а в опозиції.
Окрім того, чоловік запевнив, що шантажу з боку РФ нібито не було.
"Це неправда. Все що я хочу, щоб швидше зробили вирок. Так, я визнаю, я його (Парубія. - Ред.) вбив. Хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і поїхати і знайти тіло свого сина. Все!"- заявив підозрюваний, відповідаючи на питання, чи дійсно представники РФ шантажували його інформацією про сина.
Він додав, що вбив саме Парубія через те, що той "був поруч".
"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
або співпраця з ФСБ.
На тупого він не виглядає.
У хлопця явно щось із психікою . Можливо через ситуацію з сином .
Хтось повірить, що кинувши сина 27 років тому та створивши нову сім'ю, цей покидьок буде комусь мститись та переживати за безвісти пропавшого сина? Як виявили журналісти, в нього є податкові борги.
"Він не тільки Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Власними руками" - сказала колишня дружина.
