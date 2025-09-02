УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами. 

Відповідне відео наразі поширюється у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, він заявив, що це вбивство - його особиста помста українській владі. Втім пояснень надати не захотів. 

Також він не відповів на репліку журналіста про те, що Парубій перебував не при владі, а в опозиції.

Окрім того, чоловік запевнив, що шантажу з боку РФ нібито не було.

"Це неправда. Все що я хочу, щоб швидше зробили вирок. Так, я визнаю, я його (Парубія. - Ред.) вбив. Хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і поїхати і знайти тіло свого сина. Все!"- заявив підозрюваний, відповідаючи на питання, чи дійсно представники РФ шантажували його інформацією про сина.

Він додав, що вбив саме Парубія через те, що той "був поруч".

"Якщо був би Пєтя - то був би Пєтя", - уточнив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Читайте: Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

Парубій Андрій (1322) вбивство (3179)
+51
Як на мене, то бреше.
02.09.2025 13:26 Відповісти
+38
На кого розрахована ця маячня???🤡🤡🤡😡😡😡
02.09.2025 13:29 Відповісти
+27
чому ж бреше ?
щиру правду каже.

договорнячок у нього:
"Вб'єш Парубія і тобі нічого не буде - підеш на обмін."

з ким дговорнячок ?
а хто у нас займається обмінами ?

це попередження "Пєті"
Пороху треба посилити охорону

.
02.09.2025 13:36 Відповісти
Не боїться, що в сізо впаде три рази головою на сталевий кут унітазу? В ТЦК хлопці масово розбивають голови при падінні з вантажівок при перевезеннях, а тут прямо чахлик невмирущий.
02.09.2025 15:39 Відповісти
цю тварь в загальну камеру сізо на три дні а потім на допит . ніякого обміну зрозуміло ця істота ніколи не отримає . хіхікати в довічній камері це падло не буде
02.09.2025 15:43 Відповісти
Після ВВ війни старі львов'яни казали що у Львів завозили з Псковської обл. З бараків і селили в квартири з яких поляків висиляли, так що є такі льв'яни, Садовий Януковичу руки цілував і що мер)))
02.09.2025 15:45 Відповісти
Або він вигороджує когось іншого,
або співпраця з ФСБ.
На тупого він не виглядає.
02.09.2025 15:45 Відповісти
Якого хера цей виродок либиться, проводить пропаганду -- він вбив Голову Верх.ради в парламентсько-през.республіці - для початку вибити зуби, око, щоб присмирити цього вурдалака. Там ще один нелюдь, що Фаріон вбив, либиться. І це під час війни...
02.09.2025 15:52 Відповісти
Вбивати опозиціонерів під приводом помсти владі !!! Всяке було , але такого ще не було .
У хлопця явно щось із психікою . Можливо через ситуацію з сином .
02.09.2025 15:56 Відповісти
Ото знайшли клоуна
02.09.2025 16:03 Відповісти
Тобто, помстився проукраїнській владі за часів проросійської #идівської влади - то хто він? Кацап - це у них трупопоклонство, живі люди доя них цілі, які треба вбити. От навіщо йому мертве тіло сина? Якщо воно взагалі ще є. Як кажуть, вічна пам'ять, а не аоклоніння згнившій плоті. Бреше це падло, продалось за 30 серебряників
02.09.2025 16:04 Відповісти
Ця наволоч проросіянська, їй не має довіри.
02.09.2025 16:08 Відповісти
Як на мене - чиста постановка.
02.09.2025 16:09 Відповісти
кацапи пообіцяли цьому довбню видати йому за вбивство Парубія тіло сина. Він розраховує, що покарання , як такого не буде-його обміняють на якогось колаборанта. Ніяких обмінів-нехай гниє у в'язниці довічно!
02.09.2025 16:13 Відповісти
зелені гандони вже почали відкрито вбивати патріотів України, бо в них "петя" винен навіть в тому, що тіло його сина у русні, яку він сидячи на стільки тутже і вигоражує. чи він при петі туди потрапив? немає слів
02.09.2025 16:24 Відповісти
З сином та колишньою дружиною (зі слів колишньої дружини) вбивця не жив 27 років.
Хтось повірить, що кинувши сина 27 років тому та створивши нову сім'ю, цей покидьок буде комусь мститись та переживати за безвісти пропавшого сина? Як виявили журналісти, в нього є податкові борги.
"Він не тільки Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Власними руками" - сказала колишня дружина.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/vin-ne-tilki-parubiya-vbiv-vin-vbiv-svoyu-ditinu-vdruge-oboz-ua-znajshov-kolishnih-druzhin-jmovirnogo-vbivtsi-andriya-parubiya.htm
02.09.2025 16:28 Відповісти
