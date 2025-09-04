Президента закликають присвоїти Андрію Парубію звання Героя України, - петиція

На сайті Президента України зареєстрована петиція про присвоєння звання Героя України народному депутату з фракції "Європейська Солідарність", Голові Верховної Ради восьмого скликання, коменданту Самооборони Майдану, видатному державному діячу Андрію Парубію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність".

"Звертаємось до Президента України з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Володимировичу Парубію — українському політичному і громадському діячу, народному депутату кількох скликань, Голові Верховної Ради України у 2016–2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони Майдану", – йдеться в петиції.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України", – пише автор петиції.

"Прохання підтримати цю петицію задля вшанування пам’яті Андрія Парубія як справжнього патріота, державника та борця за незалежність України", – йдеться у звернені.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.