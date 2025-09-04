УКР
Присвоєння звання Герой України Вбивство Андрія Парубія
Президента закликають присвоїти Андрію Парубію звання Героя України, - петиція

Парубію просять присвоїти Героя України

На сайті Президента України зареєстрована петиція про присвоєння звання Героя України народному депутату з фракції "Європейська Солідарність", Голові Верховної Ради восьмого скликання, коменданту Самооборони Майдану, видатному державному діячу Андрію Парубію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність".

"Звертаємось до Президента України з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Андрію Володимировичу Парубію — українському політичному і громадському діячу, народному депутату кількох скликань, Голові Верховної Ради України у 2016–2019 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору Самооборони Майдану", – йдеться в петиції.

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України", – пише автор петиції.

"Прохання підтримати цю петицію задля вшанування пам’яті Андрія Парубія як справжнього патріота, державника та борця за незалежність України", – йдеться у звернені.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Герой України (344) Парубій Андрій (1333) петиція (329)
Та мабуть присвоять. Але Андрія вже не повернути. Він над нами.
04.09.2025 13:01 Відповісти
Правильна вимога, але не до цього президента. Він навіть не був на похоронах Великого Українця, бо Парубій для нього ворог, його герої антимайдан - татаров, портнов, смірнов та інші.
04.09.2025 13:01 Відповісти
Андрей и так для всех нормальных людей Герой Украины начиная с Первого Майдана.
Но просить присвоить это звание сейчас возможных сообщников его убийц не очень правильно. Списки Портнова сейчас у них. Кто следующий?
04.09.2025 13:03 Відповісти
Подивимось на реакцію зелених істот , для яких Андрій Парубій
був ворогом , а 95-й квартал відверто насміхався над ним в своїх
дебільних виступах 😡
04.09.2025 13:08 Відповісти
04.09.2025 13:11 Відповісти
Так він 17 разів переголосовував за Виборчий кодекс. Чи вже українці забули той цирк?
04.09.2025 13:12 Відповісти
Ні, українці не забули хто є хто. Коли Парубій був спікером, то Верховна Рада була дієвим, головним органом в парламентсько-президенськиій республіці, а при стефанчуку стала придатком, якоюсь філією неконституційного Офісу Президента, слугою татарова і портнова.
04.09.2025 13:20 Відповісти
++
04.09.2025 13:14 Відповісти
нагородження цим високим званням перетворюється на фарс - батьки просять за сина, партійці за свого однопартійця, "фани" за улюбленця команди! нагороджують "на честь" та "у зв'язку"! на "ювілей" і ось просто назбиравши "петицію"! у нагородному переліку чітко сказано кому та за що! крапка! це моя суб'єктивна думка, на яку маю повне право!
04.09.2025 13:15 Відповісти
Верховна Рада України 11 липня ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Це відбулося єдиним голосуванням за пакет поправок, які раніше були відхилені, а також за проект Виборчого кодексу в другому читанні та в цілому. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.
04.09.2025 13:16 Відповісти
 
 