РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8760 посетителей онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины Убийство Андрея Парубия
1 335 24

Президента призывают присвоить Андрею Парубию звание Героя Украины, - петиция

Парубия просят присвоить звание Героя Украины

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины народному депутату из фракции "Европейская Солидарность", Председателю Верховной Рады восьмого созыва, коменданту Самообороны Майдана, выдающемуся государственному деятелю Андрею Парубию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность".

"Обращаемся к Президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины Андрею Владимировичу Парубию - украинскому политическому и общественному деятелю, народному депутату нескольких созывов, Председателю Верховной Рады Украины в 2016-2019 годах, активному участнику Революции Достоинства, основателю и координатору Самообороны Майдана", - говорится в петиции.

"Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов.

Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшую государственную награду - звание Героя Украины", - пишет автор петиции.

"Просьба поддержать эту петицию для чествования памяти Андрея Парубия как настоящего патриота, государственника и борца за независимость Украины", - говорится в обращении.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Автор: 

Герой Украины (486) Парубий Андрей (2083) петиция (363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Подивимось на реакцію зелених істот , для яких Андрій Парубій
був ворогом , а 95-й квартал відверто насміхався над ним в своїх
дебільних виступах 😡
показать весь комментарий
04.09.2025 13:08 Ответить
+10
Правильна вимога, але не до цього президента. Він навіть не був на похоронах Великого Українця, бо Парубій для нього ворог, його герої антимайдан - татаров, портнов, смірнов та інші.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:01 Ответить
+7
Андрей и так для всех нормальных людей Герой Украины начиная с Первого Майдана.
Но просить присвоить это звание сейчас возможных сообщников его убийц не очень правильно. Списки Портнова сейчас у них. Кто следующий?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та мабуть присвоять. Але Андрія вже не повернути. Він над нами.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:01 Ответить
Правильна вимога, але не до цього президента. Він навіть не був на похоронах Великого Українця, бо Парубій для нього ворог, його герої антимайдан - татаров, портнов, смірнов та інші.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:01 Ответить
Він скоріше Юзіку дасть Героя.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:22 Ответить
Андрей и так для всех нормальных людей Герой Украины начиная с Первого Майдана.
Но просить присвоить это звание сейчас возможных сообщников его убийц не очень правильно. Списки Портнова сейчас у них. Кто следующий?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:03 Ответить
Подивимось на реакцію зелених істот , для яких Андрій Парубій
був ворогом , а 95-й квартал відверто насміхався над ним в своїх
дебільних виступах 😡
показать весь комментарий
04.09.2025 13:08 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 13:11 Ответить
Ні, українці не забули хто є хто. Коли Парубій був спікером, то Верховна Рада була дієвим, головним органом в парламентсько-президенськиій республіці, а при стефанчуку стала придатком, якоюсь філією неконституційного Офісу Президента, слугою татарова і портнова.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:20 Ответить
Подолячник?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:23 Ответить
Литвиновець
показать весь комментарий
04.09.2025 13:29 Ответить
++
показать весь комментарий
04.09.2025 13:14 Ответить
Можливо в цьому щось є, якби ти не був зареєстрований 30.08
показать весь комментарий
04.09.2025 13:26 Ответить
Дата реєстрації на форумі ЦН 4.09.2025

Це ж треба, як тебе торкнула тема про Парубія, що ти навіть заради цього зареєструвався тут, щоб "накинути". 😏
показать весь комментарий
04.09.2025 13:29 Ответить
а якже ті воїни .які гибнуть на фронті, це звання вже не солідне , одному комбригу дають за те що він загинув в ДТП
показать весь комментарий
04.09.2025 13:24 Ответить
Та тепер можна і присвоїти - мертвий герой для влади перестає бути небезпечним.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:42 Ответить
Я не верю в российский след
Думаю - что ФСБ помогла Банковой с осуществлением заказа
Зеленский начал зачищать поле
Ему в Белом Доме прямым текстом сказали
Нужно проводить выборы
Статистика для Зеленского - неутешительная
Он попытался санкциями приступить Порошенко
Не получилось
Убить Порошенко- страшно
Можно убить Парубия
Чтобы напугать Порошенко
Зеленский убъет любого
Кто встанет у него на пути
Он ученик путина
И как путин - никого не подпустит к власти
показать весь комментарий
04.09.2025 13:49 Ответить
Приструнить Порошенко
показать весь комментарий
04.09.2025 13:50 Ответить
😕😕😕😨
показать весь комментарий
04.09.2025 14:00 Ответить
Герои Украины пошли добровольцами на фронт. Убийство Парубия -- внутри клановые разборки. Большинству украинцев это убийство по барабану, если честно.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:20 Ответить
"Героя" за що, за те, що його вбили? Так у нас на фронті і в тилу щоденно люди сотнями гинуть.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:22 Ответить
Ну шо ви таке кажете? Бубочка із задоволенням присвоїв звання героя Кузьмі, героїчний вчинок якого був у написанні пісні "поющие труси", а тут політик, та ще зі Львова, який ображав ЗЕбанутих в ВР, говорив українською та ще і дружив з Порошенком. Ні, найвеличніший на таке не згоден.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:23 Ответить
 
 