Президента призывают присвоить Андрею Парубию звание Героя Украины, - петиция

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины народному депутату из фракции "Европейская Солидарность", Председателю Верховной Рады восьмого созыва, коменданту Самообороны Майдана, выдающемуся государственному деятелю Андрею Парубию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность".

"Обращаемся к Президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины Андрею Владимировичу Парубию - украинскому политическому и общественному деятелю, народному депутату нескольких созывов, Председателю Верховной Рады Украины в 2016-2019 годах, активному участнику Революции Достоинства, основателю и координатору Самообороны Майдана", - говорится в петиции.

"Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов.

Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшую государственную награду - звание Героя Украины", - пишет автор петиции.

"Просьба поддержать эту петицию для чествования памяти Андрея Парубия как настоящего патриота, государственника и борца за независимость Украины", - говорится в обращении.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.