РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
1 601 14

Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: 60 суток под стражей без права освобождения под залог

Убийство Парубия. Подозреваемому избрана мера пресечения

Во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Его отправили на 60 дней под стражей без права внесения залога.

Читайте: Рада обратится к мировым парламентам осудить убийство Парубия как элемент агрессии РФ против Украины

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

Читайте: Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

Автор: 

Львов (4631) Парубий Андрей (2075) убийство (6574) мера пресечения (506) Львовская область (3000) Львовский район (92)
Топ комментарии
+4
А чого без застави? Впевнений що у жОПі знайшовся б добрий самарітянін і вніс би в 20 лямів та навіть і більше.
02.09.2025 14:08 Ответить
+4
Скоріше за все давно був завербований.
02.09.2025 14:20 Ответить
+4
Вбив Людину тому що влада заī..ла, хоче щоб цого помiняли на когось, маячня повна. Хочешь на ту сторону тiкай за кордон мандруй в лдрн та шукай там сина.
02.09.2025 14:21 Ответить
А чого без застави? Впевнений що у жОПі знайшовся б добрий самарітянін і вніс би в 20 лямів та навіть і більше.
02.09.2025 14:08 Ответить
Як в зеків називається підставна особа яку вмовили за гроші взяти провину на себе?
02.09.2025 14:11 Ответить
Доречі це слизька угода, ЗЕскоти можуть кинуть, підозрюваний помре раптово від серцевого нападу, або епілепсії, в ТЦК це звична річ наприклад...
02.09.2025 14:14 Ответить
"Паровоз".
02.09.2025 14:25 Ответить
Убивця Парубія, виконує свою роль, а не єсть члЄНом отого збіговиська служок, тому і гроші на нього не витратять!! Так за СЦЕНАРІЄМ написано! Хіба що, отой аброхамія, за схемою, збере підписи швиденько у ВРУ, і листа змантулить, на кшалт, як за московитів підсанкційних!
02.09.2025 14:13 Ответить
Як варіант - не проживе ціх 60 днів.
02.09.2025 14:15 Ответить
Все, як він і запланував - шукати загиблого (???) сина краще всього на зоні в Україні!?
02.09.2025 14:17 Ответить
Скоріше за все давно був завербований.
02.09.2025 14:20 Ответить
Не звернув увагу, що він касап? Скоріш за все - з енкаведистів, чи їх нащадок.
02.09.2025 14:31 Ответить
Вбив Людину тому що влада заī..ла, хоче щоб цого помiняли на когось, маячня повна. Хочешь на ту сторону тiкай за кордон мандруй в лдрн та шукай там сина.
02.09.2025 14:21 Ответить
Будем знати - Міхаїл Сцельніков. Касап. У Львові.
02.09.2025 14:29 Ответить
Не здивуюся, коли виявиться, що Сцельніков молодший живий і чекає у Москві, коли татка обміняють.
02.09.2025 14:39 Ответить
это все. фигня, хотят угодить главнюку
02.09.2025 15:03 Ответить
Справжнього вбивцю Андрія Парубія, гадаю, не знайдуть ніколи. Доля цього Фукса-"паровоза" не цікава - приречений. Влада ротом призначеного на роль вбивці стверджує, що він не пов'язаний з фсб чи гру та несе маячню, яка зазвичай народжується тільки в головах татарівських силовиків.Тоді ОПа виходить сама на себе, сама того не бажаючи.
02.09.2025 15:08 Ответить
 
 