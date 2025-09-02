Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: 60 діб під вартою без застави

У Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його відправили на 60 днів під вартою без права внесення застави.

Читайте: Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

Читайте: Вбивство Парубія має ознаки замовного характеру, - СБУ