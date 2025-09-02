УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід: 60 діб під вартою без застави

Вбивство Парубія. Підозрюваному обрали запобіжний захід

У Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його відправили на 60 днів під вартою без права внесення застави.

Читайте: Рада звернеться до світових парламентів засудити вбивство Парубія як елемент агресії РФ проти України

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

Читайте: Вбивство Парубія має ознаки замовного характеру, - СБУ

Топ коментарі
+5
Як в зеків називається підставна особа яку вмовили за гроші взяти провину на себе?
показати весь коментар
02.09.2025 14:11 Відповісти
+5
Як варіант - не проживе ціх 60 днів.
показати весь коментар
02.09.2025 14:15 Відповісти
+4
А чого без застави? Впевнений що у жОПі знайшовся б добрий самарітянін і вніс би в 20 лямів та навіть і більше.
показати весь коментар
02.09.2025 14:08 Відповісти
Доречі це слизька угода, ЗЕскоти можуть кинуть, підозрюваний помре раптово від серцевого нападу, або епілепсії, в ТЦК це звична річ наприклад...
показати весь коментар
02.09.2025 14:14 Відповісти
"Паровоз".
показати весь коментар
02.09.2025 14:25 Відповісти
Убивця Парубія, виконує свою роль, а не єсть члЄНом отого збіговиська служок, тому і гроші на нього не витратять!! Так за СЦЕНАРІЄМ написано! Хіба що, отой аброхамія, за схемою, збере підписи швиденько у ВРУ, і листа змантулить, на кшалт, як за московитів підсанкційних!
показати весь коментар
02.09.2025 14:13 Відповісти
Все, як він і запланував - шукати загиблого (???) сина краще всього на зоні в Україні!?
показати весь коментар
02.09.2025 14:17 Відповісти
Скоріше за все давно був завербований.
показати весь коментар
02.09.2025 14:20 Відповісти
Не звернув увагу, що він касап? Скоріш за все - з енкаведистів, чи їх нащадок.
показати весь коментар
02.09.2025 14:31 Відповісти
Вбив Людину тому що влада заī..ла, хоче щоб цого помiняли на когось, маячня повна. Хочешь на ту сторону тiкай за кордон мандруй в лдрн та шукай там сина.
показати весь коментар
02.09.2025 14:21 Відповісти
Будем знати - Міхаїл Сцельніков. Касап. У Львові.
показати весь коментар
02.09.2025 14:29 Відповісти
Не здивуюся, коли виявиться, що Сцельніков молодший живий і чекає у Москві, коли татка обміняють.
показати весь коментар
02.09.2025 14:39 Відповісти
https://www.slidstvo.info/news/syn-pidozriuvanoho-u-vbyvstvi-parubiia-voiuvav-u-93-y-bryhadi-i-zahynuv-u-bakhmuti-presofitserka/
показати весь коментар
02.09.2025 16:10 Відповісти
это все. фигня, хотят угодить главнюку
показати весь коментар
02.09.2025 15:03 Відповісти
Справжнього вбивцю Андрія Парубія, гадаю, не знайдуть ніколи. Доля цього Фукса-"паровоза" не цікава - приречений. Влада ротом призначеного на роль вбивці стверджує, що він не пов'язаний з фсб чи гру та несе маячню, яка зазвичай народжується тільки в головах татарівських силовиків.Тоді ОПа виходить сама на себе, сама того не бажаючи.
показати весь коментар
02.09.2025 15:08 Відповісти
Цирку предостатньо всю Львівську мусарню на нуль.
показати весь коментар
02.09.2025 16:22 Відповісти
А при чому Парубій до сина!?
показати весь коментар
02.09.2025 16:30 Відповісти
 
 