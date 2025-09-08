РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Европарламент почтил память Андрея Парубия

Почтение памяти Парубия в Европарламенте

Европейский парламент в начале пленарного заседания почтил минутой молчания память главы Верховной Рады восьмого созыва, народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Андрея Парубия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола обратилась к депутатам, отметив, что война в Украине продолжается. "И хотя мы и в дальнейшем будем настаивать на мире и поддерживать все усилия в этом направлении, мы понимаем, что это должен быть настоящий мир, мир с достоинством и справедливостью. Мы были шокированы ужасным убийством бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове две недели назад. Такие трагедии, как смерть господина Парубия, усилили поддержку нашим сообществом украинцев в их борьбе за свободу и демократию", - сказала Мецола.

"Сегодня работаем в Страсбурге. Здесь стартовал новый политический сезон. Начался с минуты молчания по Андрею Парубию, народному депутату от "Европейской Солидарности". Это признание его роли в борьбе за свободу Украины и наше общее европейское будущее", - написал лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Читайте: Президента призывают присвоить Андрею Парубию звание Героя Украины, - петиция

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Топ комментарии
+9
а ВР зельоних гнид ні ..

показать весь комментарий
08.09.2025 21:30 Ответить
+5
100пудово!
Я тільки й хотів про це сказати. Ось так і видно - хто нам друг, а хто ворог...в середині держави.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:34 Ответить
+2
Гарна відповідь. Каже просто все. 😁
показать весь комментарий
08.09.2025 21:53 Ответить
а ВР зельоних гнид ні ..

показать весь комментарий
08.09.2025 21:30 Ответить
100пудово!
Я тільки й хотів про це сказати. Ось так і видно - хто нам друг, а хто ворог...в середині держави.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:34 Ответить
А чому Н. Савченко дали Героя України, а Парубію почали збирати підписи у петиції лише після його смерті? Укладачі петиції вирішили повернути собі свій авторитет, що впав нижче плінтуса?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:35 Ответить
Демон, ви текст з рос на укр перекладали в інеті?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:45 Ответить
Какая разница.
показать весь комментарий
08.09.2025 21:49 Ответить
Гарна відповідь. Каже просто все. 😁
показать весь комментарий
08.09.2025 21:53 Ответить
той касап спалив сам себе. Треба буде занести його в кондуїт, поки ще цілий, недеактивований...
показать весь комментарий
08.09.2025 22:51 Ответить
Цікаво, хто через 10 років вшанує та і взагалі згадає добрим словом ЗЄ, Єрмака, Стефанчука, Арахамію...
показать весь комментарий
08.09.2025 21:52 Ответить
ніхто
показать весь комментарий
08.09.2025 21:59 Ответить
Коли вже матюки стали добрим словом?)
показать весь комментарий
08.09.2025 22:02 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13851 Петро Порошенко, з Європарламенту:

Сьогодні працюємо у Страсбурзі. Тут стартував новий політичний сезон. Почався з хвилини мовчання за Андрієм Парубієм, народним депутатом від «Європейської солідарності».
Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє..
Дякую кожному євродепутату за підтримку цієї ініціативи. Ми разом у боротьбі проти російської навали.

Вічна пам'ять Андрію.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:49 Ответить
Герою слава !!!
показать весь комментарий
08.09.2025 23:16 Ответить
 
 