Европарламент почтил память Андрея Парубия

Европейский парламент в начале пленарного заседания почтил минутой молчания память главы Верховной Рады восьмого созыва, народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Андрея Парубия.

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола обратилась к депутатам, отметив, что война в Украине продолжается. "И хотя мы и в дальнейшем будем настаивать на мире и поддерживать все усилия в этом направлении, мы понимаем, что это должен быть настоящий мир, мир с достоинством и справедливостью. Мы были шокированы ужасным убийством бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове две недели назад. Такие трагедии, как смерть господина Парубия, усилили поддержку нашим сообществом украинцев в их борьбе за свободу и демократию", - сказала Мецола.

"Сегодня работаем в Страсбурге. Здесь стартовал новый политический сезон. Начался с минуты молчания по Андрею Парубию, народному депутату от "Европейской Солидарности". Это признание его роли в борьбе за свободу Украины и наше общее европейское будущее", - написал лидер "ЕС" Петр Порошенко.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.