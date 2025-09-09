Европарламент принял резолюцию по Украине: ключевые месседжи

Петр Порошенко, который находится в Страсбурге, сообщил о ключевых месседжах в только что принятой Резолюции Европейского парламента. Речь идет об увеличении помощи на производство оружия, открытии вступительных переговоров и поддержке демократии в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европарламент убедительным большинством одобрил Резолюцию по отчетам Европейской Комиссии за 2023-2024 годы о прогрессе Украины на пути реформ в контексте расширения. Европейские партнеры стоят бок о бок в нашей борьбе с агрессором. Европа уже поддержала Украину военной помощью на сумму 50 миллиардов евро и призывает предоставить Украине больше оружия и боеприпасов до завершения любых переговоров, существенно усилить обмен разведданными с Украиной; призывает снять все ограничения на использование западных систем вооружения, предоставленных Украине против военных целей на территории России. ЕС настаивает на интеграции Украины в оборонные инициативы и поощряет развитие совместных проектов по производству оружия с партнерами Евросоюза и НАТО", - сообщил Порошенко.

"В вопросе открытия вступительных переговоров позиция Европарламента является четко проукраинской и заключается в необходимости быстрого открытия переговорного кластера "Основы" для Украины и Молдовы", - сообщил лидер "ЕС".

"Европарламент предоставил честную, объективную и дружественную оценку состояния дел в Украине с эффективностью демократических институтов, верховенством права и независимостью правосудия. Резолюция прямо фиксирует "слабые" места нашей демократии и реформ, без прогресса в которых переговоры о членстве не ускорить.

Первое: верховенство права и судебная система. ЕП бьет тревогу из-за паралича Конституционного Суда и уязвимости судебной власти к политическому влиянию. Это вопрос доверия к государству.

Второе: независимость и эффективность антикоррупционной архитектуры. Резолюция поддерживает НАБУ и САП и требует их защиты от любого политического влияния, усиления АРМА, перезапуска ГБР и решения вопроса с отбором судей ВАКС. Это сигнал Банковой: любые попытки "ручного управления" антикоррупционными органами - это прямой удар по евроинтеграции", - констатировал Порошенко.

"Третье - демократия и парламентский плюрализм. ЕП призывает воздержаться от политически мотивированных судебных разбирательств и санкций против представителей оппозиции, а также поддерживать парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде, снять ограничения на международную парламентскую дипломатию.

Четвертое: свобода медиа и гражданское общество. ЕП подчеркивает недопустимость монополизации эфира и давления на независимые медиа", - отметил политик.

