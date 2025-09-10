Европа должна защитить воздушное пространство Украины, - евродепутат Айе

РУС
Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши, страны НАТО, лишь подтвердил, что безопасность Украины - это безопасность всего ЕС. Европа должна делать больше, чтобы защитить украинское воздушное пространство.

Об этом глава группы в Европарламенте Renew Валери Айе заявила во время дебатов о состоянии дел в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стоим перед экзистенциальной угрозой. Россия на наших границах. Война против Украины - это момент истины для Европы, и в вопросе гарантий безопасности мы смогли ответить на вызов, но должны сделать больше", - подчеркнула Айе.

Евродепутат убеждена, что Украине нужно предоставить все необходимое для защиты, а также защитить украинское небо.

"То, что произошло сегодня утром в Польше с российскими дронами, лишь подтверждает: безопасность Украины - это и наша безопасность. Защитим украинское воздушное пространство", - призвала она.

А для того, чтобы противостоять агрессору, необходимо вести также культурную войну, говорит Айе.

"Не только силой мы будем сдерживать агрессоров... Это культурная война, война за ценности. Наш образ жизни, наши ценности, наша свобода и наша независимость под угрозой. Европа сейчас является последним бастионом демократии и свободы. Мы должны иметь сильный голос в мире в условиях таких международных вызовов", - добавила она.

Вона свій захистити не може. Про що ви?
10.09.2025 16:57 Ответить
Як не прикро, але Європа і її лідери, це не Турція і Єрдоган!!
Але маємо надію, що здоровий глузд та память про жертв концтаборів гітлєра-сраліна, нацистів і комуністів, розставлять акценти для вжиття дієвих заходів щодо спільного Захисту країни Європи, від московитів-убивць!
10.09.2025 17:00 Ответить
Що? Ви в себе гуртом ледь спромоглись збити 4 з 23-х. А проти 700 - 800 запущених по Україні не вистачить всієї натівської авіації. Мовчали б уже...
10.09.2025 17:04 Ответить
"Європа повинна захистити повітряний простір України", бо це найперша та єдина вітальня Європи для друзів зі Сходу чи то пекло для ворогів тієї ж самої Європи.., якщо заспані еуропейці ще й досі не роздуплилися..
10.09.2025 17:12 Ответить
ще до них не дійшло, що війна не так далеко від європейської хати. і давно вже потрібно було дати далекобійну зброю та дозвіл роздовбати всю військову інфраструктуру а саме фабрики, заводи . НПЗ включно з аєродромами та літаками. при цьому не забувати завітати до кремля
10.09.2025 17:13 Ответить
Щось я скрізь сторок бачу -Україна повинна захистити повітрянний простір європи
10.09.2025 17:16 Ответить
Он воно як тепер заспівали.

А українці мають таку тенденцію як закінчуватися.

Куди тікати будемо?
Іспанія вже в поляках.

"Шо дєлать шо дєлать? кабилі ..уй прідєлать" - оце вони хочуть від українців
10.09.2025 17:52 Ответить
Європа повинна допомогти поміняти лідора 🤡 ...на адекватну людину в Україні політичного профі , бо з зеленським, таки да ,прийдеться ще і Заходу відмахуватися від китайськомосковського війська ...
10.09.2025 17:55 Ответить
 
 