Европа должна защитить воздушное пространство Украины, - евродепутат Айе
Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши, страны НАТО, лишь подтвердил, что безопасность Украины - это безопасность всего ЕС. Европа должна делать больше, чтобы защитить украинское воздушное пространство.
Об этом глава группы в Европарламенте Renew Валери Айе заявила во время дебатов о состоянии дел в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы стоим перед экзистенциальной угрозой. Россия на наших границах. Война против Украины - это момент истины для Европы, и в вопросе гарантий безопасности мы смогли ответить на вызов, но должны сделать больше", - подчеркнула Айе.
Евродепутат убеждена, что Украине нужно предоставить все необходимое для защиты, а также защитить украинское небо.
"То, что произошло сегодня утром в Польше с российскими дронами, лишь подтверждает: безопасность Украины - это и наша безопасность. Защитим украинское воздушное пространство", - призвала она.
А для того, чтобы противостоять агрессору, необходимо вести также культурную войну, говорит Айе.
"Не только силой мы будем сдерживать агрессоров... Это культурная война, война за ценности. Наш образ жизни, наши ценности, наша свобода и наша независимость под угрозой. Европа сейчас является последним бастионом демократии и свободы. Мы должны иметь сильный голос в мире в условиях таких международных вызовов", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але маємо надію, що здоровий глузд та память про жертв концтаборів гітлєра-сраліна, нацистів і комуністів, розставлять акценти для вжиття дієвих заходів щодо спільного Захисту країни Європи, від московитів-убивць!
А українці мають таку тенденцію як закінчуватися.
Куди тікати будемо?
Іспанія вже в поляках.
"Шо дєлать шо дєлать? кабилі ..уй прідєлать" - оце вони хочуть від українців