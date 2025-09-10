РУС
Шахеды залетели в Польшу
599 8

Гили о залете дронов РФ в Польшу: "Путин вышел на новый уровень враждебности по отношению к Европе"

министр обороны Великобритании Джон Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши является признаком эскалации действий против Европы.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Путин вышел на новый уровень враждебности в отношении Европы. Мы стали свидетелями серьезного нарушения воздушного пространства Польши на восточной границе НАТО, которое было настолько серьезным, что аэропорт Варшавы пришлось закрыть, а самолеты НАТО сбили российские беспилотники", - сказал он.

По словам Гили, это была первая подобная операция с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Обращаемся к Путину: ваша агрессия только укрепляет единство между странами НАТО. Ваша агрессия только укрепляет нашу решимость поддержать Украину. Ваша агрессия напоминает нам, что безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и что безопасность Европы начинается в Украине", - отметил Гили.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Автор: 

Польша (8663) Гилли Джон (67)
Так так, незабаром парашний дрон влетить у купол рейхстага, а другий в Ейфелєву башту, а ви активно почните консультації один з одним. Дуже активно.
10.09.2025 17:13 Ответить
Польщі зараз краще не реагувати, а почекати які росія запропонує варіанти поділу країни.
10.09.2025 17:19 Ответить
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той більше не в НАТО".
10.09.2025 17:16 Ответить
Гілі про повний "заліт" НАТО... Поки ви там "штанці міняєте" Пуйло продовжує засвідчувати безпорадність усього "Демократичного Світу".
10.09.2025 17:16 Ответить
ху * ло вийшов на новий рівень загроз проти ЄС , тому шо , китай підставив свою срину підтримки і дав добро на знищення ЄС та НАТО , вони поспішають , поки трамп при владі ...
10.09.2025 17:18 Ответить
А вони перейшли на новий рівень занепокоєння..
10.09.2025 17:21 Ответить
https://x.com/hashtag/PrayForPoland?src=hashtag_click&f=live PrayForPoland!
10.09.2025 17:24 Ответить
- НАТО, на вас напали!!!

НАТО: - ми так не вважаємо

- а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали

НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання

- так 19 дронів же ж?

НАТО: - а ми майже всі 4 збили

- а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку

НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось

- та влучило в будинок же?

НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав

- та й авто пошкодило?

НАТО: - а воно застраховане

- ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?

НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
10.09.2025 17:31 Ответить
 
 