Гили о залете дронов РФ в Польшу: "Путин вышел на новый уровень враждебности по отношению к Европе"

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши является признаком эскалации действий против Европы.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Путин вышел на новый уровень враждебности в отношении Европы. Мы стали свидетелями серьезного нарушения воздушного пространства Польши на восточной границе НАТО, которое было настолько серьезным, что аэропорт Варшавы пришлось закрыть, а самолеты НАТО сбили российские беспилотники", - сказал он.

По словам Гили, это была первая подобная операция с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Обращаемся к Путину: ваша агрессия только укрепляет единство между странами НАТО. Ваша агрессия только укрепляет нашу решимость поддержать Украину. Ваша агрессия напоминает нам, что безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и что безопасность Европы начинается в Украине", - отметил Гили.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

