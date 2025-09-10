РУС
В Польше часть общества обвиняет Украину в атаке "шахедов", - опрос

38% поляков считают Украину виновной в атаке БПЛА

Фонд Res Futura проанализировал комментарии в польском сегменте соцсетей после недавнего налета российских беспилотников на территорию Польши.

Результаты показали, что 38% пользователей считают ответственной за инцидент Украину, еще 34% возлагают вину на Россию, а 15% - на польские власти, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что такие настроения свидетельствуют о росте влияния российской пропаганды и попытке переложить ответственность за агрессию Кремля на жертву войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ

опрос (2911) Польша (8663) россия (97131) война в Украине (6059)
+47
Шахеди з території БІЛОРУСІЇ летіли на територію Польші, а винна Україна.
Л - Логіка.
10.09.2025 16:51
+31
😂😂😂 бляха, я думав, що жарти на цю тему можуть бути тільки жартами, але ніт, поляки виявляється ті ще довбні
10.09.2025 16:52
+27
Хто Всрав**я???
Невістка!!!
10.09.2025 16:51
Зовсім без популізму необходиться жоден політик але заявляти таке за Пороха - треба бути або ідіотом, або кацапом, що взагалі то однаково...
10.09.2025 17:29
10.09.2025 17:42
Макс Иванов #597883 земленський проросійський кандидат,статки заробив в росії,оточення в нього з бувших регіоналів, з ОПЗЖ, голови областних адміністрацій, взагалі колаборанти і фігуранти антикорупційних розслідувань. Але ж то другоє..
А чим конкретно, відрізняється Гундосий популіст від Якуновіча? Ну окрім того, шо лох втік, а нелох ні?
10.09.2025 17:51
Вам нагадати хто був в числі співзасновників "партії регіонів", а при януковощі віце-прем'єром з економіки в Уряді азарова? А фамілії Медведчук, Грановський, Кононенко, Свинарчуки, Гонтарєва, Розенблат вам ні про що не говорять?
10.09.2025 18:06
Я досить непогано знаю історію ХХ ст., це моє маленьке хобі. І я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів. Фарук I? Іді Амін? Реза Пахлаві? Реально, навіть ці лузери не були аж такі тупі.
Русня Макс Иванов #597883 э ідеї?
Може Вікторіано Уерта?
Абдала Букарам?
Русня є думки?
10.09.2025 18:22
Віслюк-це дуже правильний нік.
10.09.2025 18:41
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496 https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%BA+%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sca_esv=c720b8cb6c2b7949&sxsrf=AE3TifOI3kguveQL1mS5IGXVtLF_rZH_Kg%3A1757519484940&ei=fJ7BaOmGObPIwPAP9N2y2Qc&oq=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%BA&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGdCa0L7RgNC-0*******************************************************************************************************************************************************-AEC-******************************************************************&sclient=gws-wiz-serp король віслюк зеленський
Ідіоти його бачили Голобородьком, а розумні - торпедою у напрямку державності України. Торпеда досягла своєї цілі, а тепер ідіоти прозрівають і скулять серед уламків і пожежі. Але вже занадто піздно.
10.09.2025 18:54
Доречі про Липецьку фабрику ще забув.
10.09.2025 18:07
В якій реальності живе ця руснява ЗЄтварина?
Макс Иванов #597883 русня нагадай, коли була закрита липецька фабрика?
Земленський, звичайно, мародер, наркоман, їбанько і нікчема, але хто поставив 13,5 мільйони позначок навпроти його прізвища в бюлетені?
Макс Иванов #597883 ти?
10.09.2025 18:25
У Німеччині, в коментарях під новинами, значно більше 50% звинувачують Україну. Таке в мене враження.
10.09.2025 17:16
Касапська пропаганда працює. І навіть в Польщі.
10.09.2025 17:17
До речі,українська пропаганда там не працює від слова "зовсім".
Риторичне запитання: а вона є з-за чинної зедебільної влади?
10.09.2025 17:20
Всі гроші на українську поопаганду вмістилися у Дебіломарахвон і утримання фабрик тролів Подоляка
10.09.2025 18:07
Якщо там цілі партії прокацапські
10.09.2025 17:48
КГБ--ФСБ десятиліттями займається шпигунством,провокаціями,терором. пропагандою. В цих службах вміють "виховувати"і виконувати вироки Там одиниці зрадникі і то їх знищують А що наші спецслужби--показують відосики,балаболять і піаряться Майже все Сбу Крима перейшло на бік рашки,да і донецькі стали начолі "республік" Я вже не говорю за "лейтенанта" баканова і його оточення. ФСБ повербувало президентів країн,а ми хочемо,щоб тупе бидло не було під впливом пропаганди.
10.09.2025 17:17
Бо для більшості СМІЛИВИХ поляків набагато легше воювати з Бандерою!
10.09.2025 17:18
цікаво це справді зараз війни буде вигравати телебачення чи це працюют кацапські боти під виглядом поляків?
10.09.2025 17:19
Ботів зараз всюди повно, тим біл ше що там ШІ штампує повідомлення
10.09.2025 18:15
Волинская резня....
10.09.2025 17:19
Цей термін придумали мерзенні кацапи і з величезним задоволенням його використовують...
10.09.2025 17:26
Пшеки ненавидять українці як і московіти. Тільки не розуміють, що в разі падіння України, орда буде їх вбивати з ще більшим остервенінням. Катинь була тільки квіточками.
10.09.2025 17:21
Як завжди набігло на цю тему кацапні та інших ідіотів . Якщо вірити тим цифрам , що 34% покладають провину на Росію, а 15% - на польську владу, то це приємлимий результат , вважаючи на те , що в Польщі погана протидія кацапській пропаганді , бо ця пропаганда іноді така мила для вух пересічного поляка ...
10.09.2025 17:21
Результат того, що замість міжнародного мовлення пліснява витрачає міліарди на зебілмарафон. Чи невтручання в тотальну кацапську пропаганду і є метою?
10.09.2025 17:24
Українці, давайте тормозити. Усі прекрасно розумієм, що 38% це пропаганда козломордих зробила, але усі дружно накинулись на поляків. То це не пропаганда заради чвар між нами і Польщею????
10.09.2025 17:29
34% адекватів, решта - зомбі. Десь ми таке вже бачили.
10.09.2025 17:35
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
10.09.2025 17:37
невже всі так потужно вірять владі зеленського ? в Україні орудує моссад цахал,а ці нелюди готові до любих провокацій.потім в цій провокації звинуватять українців - так було завжди.масло в вогонь вічної війни для винищення народу України.
10.09.2025 17:40
Не звертайте увагу. В них і так штани мокрі.
10.09.2025 17:40
https://t.me/dragonspech/9335 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Подобається це комусь чи ні, але Європа демонструє слабкість. Європа панічно боїться війни з Росією. Європа має своє чудове няшне життя і категорично не хоче його втрачати.
Емоціями я їх навіть розумію, а от логікою... Перепрошую, мою логіку безповоротно відрехували об зруйновані стіни Бахмуту і Вугледару.
Моя оця логіка говорить, що невдовзі станеться новий наліт російських дронів на Польщу - і знову їх буде збивати вся авіація НАТО, аж до голландської. А потім знову. І знову. І щоразу Європа буде активувати 4-ту статтю, дискутувати, надувати щоки. А потім.
А потім ударні дрони прилетять в країни Балтії. А за ними - вал артилерії і ракет. А за ними - рій ФПВ-дронів, які влітатимуть в кожне вікно. А за ними - штурмові групи російської десантури, руки якої по лікті в крові жінок і дітей Авдіївки та Волновахи.
Спитайте самі себе, де стабілізується фронт, поки країна НАТО будуть збирати конференції, висловлювати протести і приймати спільні рішення? Часом не по східному кордону Польщі?
Мені зараз фантазії бракує уявити який жах переживають мешканці країн Балтії коли бачать оце все. Бо мусять розуміти, наступні - вони. Хоча б для того, аби Путін подарував своїм горлорізам бодай якусь "перемогу" перед тим як неоковирно замиритися з Україною (про формати замирення - розмова окрема).
Що робити військовому керівництву країн Балтії? Як на мене - робити їм лише три кроки.
Перший - об'єднати зусилля і створити єдине командування (можливо вони вже - не знаю). Другий - їхати до Києва і вмовляти наше керівництво аби між Україною і країнами Балтії була встановлена взаємодія, аби якщо раптом з нашого фронту почнуть забирати сили (а Москва інакше не зможе, аби атакувати Балтію) ми не розслаблялися а давили ворога - аби не переводив. Аби Москва справді мусила обирати, що їй робити - залишити все як є, чи атакувати Балтію і здобути прорив фронту на Донбасі?
Усвідомлюєте наші реалії? Аби забезпечити свою безпеку країни Балтії мусять домовлятися не з керівництвом НАТО, а з Україною! Бо ми можемо воювати - а вони ні. Вибачте за патетику бо в нас кров козаків та гайдамаків - жива й кипить, а в них кров гренадерів і піратів - глибоко спить. Це - реальність.
І третє - керівникам країн Балтії треба їхати до Мерца, оаписувати все це і благати - допоможіть чим можете... Україні! Бо Україна, що б'ється зараз - головний бастіон оборони Європи.
Чому до Мерца? Бо він у цьому дітсадочку єдиний дорослий. Єдиний хто розуміє міру загрози з боку Московської орди ім. Путін-хана.
А це означає, що Мерц має зібрати керівників країн НАТО і сказати їм: "Нам потрібна Україна". Бо Україна здатна воювати. Вони - багаті і мають багато технологій потрібних нам. Ми - войовничі і ми готові драти Орду. Ми потрібні одне одному.
Саме оце Москва щойно показала Європі. Якою буде реакція Європи? Скажу так, доки є Мерц, Стармер та Мелоні у них, і Порошенко у нас, мій оптимізм - незламний.
10.09.2025 17:40
Фронт стабілізується по Ламаншу. Лондон - це фортеця, яку ворог точно не пройде.
10.09.2025 17:55
Дрони - московитські
Залетіли з - білорусі
Винна - Україна.
10.09.2025 17:44
та не спіши....ще навіть поляки не робили ніяких заяв про ті дрони - а назвали провокацією.а заголовки газет і хрипіння мара фону - то для дебілів.
10.09.2025 17:51
На Заході Україна стала офіціозом. А в iнтернеті мільйони людей єхидно под'**бивающіх владу. У них так прийнято, вважати владу мудаками і брехунами.
10.09.2025 17:45
Кацапи - сволота, а поляки.? Поляки як завжди в історії демонструють чи то дурість, чи то свою сутність.
10.09.2025 17:53
..полонені головою ідіоти, головне не дивитися у небо - і все у вас, тупорилих дебілів, буде ніштЯк...
блокуйте й надалі силами жлобів-імбецилів вантажі на кордоні Україна-Польща, допомагайте своєму ***** та й не плачтеся, коли ру-бловий прибуток стане менше очикуваного на порядки...
наука дебільного Даунбасу нічому кретинів не навчила..
10.09.2025 17:56
"Фонд Res Futura проаналізував коментарі в польському сегменті соцмереж"
Дальше можна не читати.
10.09.2025 17:58
Винні бандерівці та Волинська різанина!
10.09.2025 17:58
Так он звідкіля навроцькі беруться...
10.09.2025 18:05
38 відсотків польських недоумків...
10.09.2025 18:05
Анашх ви рахували?
10.09.2025 18:11
Більше третини поляків - дегенерати. Чомусь вірю цьому опитуванню, бо це в Раше люди бояться казати свою справжню думку. Але нічого, майже 200 років під російським ярмом полякам було мало. Буде ще
10.09.2025 18:05
Если это правда а не фуфло пропагандистское, то мир сошёл с ума. Впрочем, он таки сошёл, даже без этого примера...
10.09.2025 18:13
Ще кілька годин тому це сприймалося, як злий анекдот. Пшеки скоро заспівають про союз з наросією проти поганих бандер. Тільки війська побояться вводити.
10.09.2025 18:15
А на роцйську ботню у мережах ніхто не покладається?))) одні й ті ж фрази у коментах, то і без АІ ясно , хто то пише
10.09.2025 18:20
https://rejestr.io/krs/1136702/fundacja-europejski-kolektyw-analityczny-res-futura

Data rejestracji 6 listopada 2024 r.

Beneficjenci rzeczywiści Michał Paweł Fedorowicz

Rada Fundacji Piotr Orłowski

Цікаво, чому всі поважні українські змі так активно почали тиражувати висосану з пальця аналітику невідомого нікому фонду, свіжозліпленого на коліні двома кацапами?
10.09.2025 18:23
Чому "невідомого нікому фонду," ?
Простий пошук по "Res Futura" = https://inkorr.com/socmerezi-polsi-fiksuut-zrostanna-negativu-sodo-ukrainskih-bizenciv-260006 08.04.2025Соцмережі Польщі фіксують зростання негативу щодо українських біженців

У проаналізованій базі переважали коментарі про те, що допомогу Україні потрібно припинити і таким чином закінчити війну (32%). Своєю чергою 28% стосувалися необхідності усунути українських воєнних мігрнатів з публічного простору Польщі, а ще 25% - загрози злочинності внаслідок їх присутності.

Українцям у Польщі найчастіше закидають крадіжки, напади та загалом зростання злочинності (41% коментарів), зловживання системою соціальних виплат (29%), відбирання в поляків роботи і витіснення їх із публічного простору (21%), а також брак вдячності та вибагливість (9%).

до порівняння зі сьогоднішнім "аналізом"
10.09.2025 19:07
В згадайте-но який відсоток населення України на початок 2019 був впевнений, що саме тодішня українська влада винувата в тому, що в Україні війна? Вони ж обрали президентом того, що активно повторював ці звинувачення. ху@ло та роzіяни були не винуваті.
10.09.2025 18:29
Щоб знати думку поляків, потрібно питати думку поляків, наприклад на вулицях польських міст. В не читати коменти невідомо кого в інтернеті.
10.09.2025 18:32
Хто на вулицях відповідає чесно? На камери? А анонімно в інтернеті з людей випирає все го*но і божевільна тваринна сутність.
10.09.2025 18:46
Знаєте чому у Зеленського такі високі рейтинги? Тому що його ненавидять кацапи. А чому вони його ненавидять. Тому що прийшовши до влади він розгромив всю медведчуківську шваль і прийняв багато антикацапських законів від яких кацапов досі рве кров'ю.
10.09.2025 19:08
Ні трішки не здивований . Почитайте польські соцмережі , це ж пць !! І не тільки сьогодні , цькування України там йде вже років зо два , і тільки посилюється . Все почалося ще аж з блокування кордонів . Головна до України претензія - Бандера , УПА , і не визнання волинських подій геноцидом . Це те що найбільше їх гнівить . А ще - ви невдячні бандерівці , ви повинні нам кланятися в ноги бо ми вас врятували , нехай вас кацапи ******** ви заслуговуєте і тд і пт ,, які при цьому звучать епітети , я вже промовчу . Таке майже в кожному другому коментарі . Всі комплекси - старшого брата присутні як і у кацапні .
Я не знаю хто то пише , можливо й не справжні поляки , може кацапня . Але ж поляки їм піддакують .!!
10.09.2025 18:32
12 відсотків поляків , готові захищати країну .
10.09.2025 18:37
В Україні більше?
10.09.2025 18:40
жертва корупції завжди буде в програші
10.09.2025 18:41
Навіть якщо замість новини буде чиста сторінка, диванний спецназ буде сратися просто так.
10.09.2025 18:43
таку Європу можно забрати без єдиного пострілу, десь в сторонці знервовано курить Адік гітлер
10.09.2025 18:52
Стокгольмський синдром в дії... сумно
10.09.2025 18:54
