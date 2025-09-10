В Польше часть общества обвиняет Украину в атаке "шахедов", - опрос

Фонд Res Futura проанализировал комментарии в польском сегменте соцсетей после недавнего налета российских беспилотников на территорию Польши.

Результаты показали, что 38% пользователей считают ответственной за инцидент Украину, еще 34% возлагают вину на Россию, а 15% - на польские власти, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что такие настроения свидетельствуют о росте влияния российской пропаганды и попытке переложить ответственность за агрессию Кремля на жертву войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ