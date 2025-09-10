11 553 157
В Польше часть общества обвиняет Украину в атаке "шахедов", - опрос
Фонд Res Futura проанализировал комментарии в польском сегменте соцсетей после недавнего налета российских беспилотников на территорию Польши.
Результаты показали, что 38% пользователей считают ответственной за инцидент Украину, еще 34% возлагают вину на Россию, а 15% - на польские власти, сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что такие настроения свидетельствуют о росте влияния российской пропаганды и попытке переложить ответственность за агрессию Кремля на жертву войны.
Топ комментарии
+47 lammer ya
показать весь комментарий10.09.2025 16:51 Ответить Ссылка
+31 Phoenix Triple Seven
показать весь комментарий10.09.2025 16:52 Ответить Ссылка
+27 Eco Earth
показать весь комментарий10.09.2025 16:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чим конкретно, відрізняється Гундосий популіст від Якуновіча? Ну окрім того, шо лох втік, а нелох ні?
Русня Макс Иванов #597883 э ідеї?
Може Вікторіано Уерта?
Абдала Букарам?
Русня є думки?
Ідіоти його бачили Голобородьком, а розумні - торпедою у напрямку державності України. Торпеда досягла своєї цілі, а тепер ідіоти прозрівають і скулять серед уламків і пожежі. Але вже занадто піздно.
Макс Иванов #597883 русня нагадай, коли була закрита липецька фабрика?
Земленський, звичайно, мародер, наркоман, їбанько і нікчема, але хто поставив 13,5 мільйони позначок навпроти його прізвища в бюлетені?
Макс Иванов #597883 ти?
Риторичне запитання: а вона є з-за чинної зедебільної влади?
Подобається це комусь чи ні, але Європа демонструє слабкість. Європа панічно боїться війни з Росією. Європа має своє чудове няшне життя і категорично не хоче його втрачати.
Емоціями я їх навіть розумію, а от логікою... Перепрошую, мою логіку безповоротно відрехували об зруйновані стіни Бахмуту і Вугледару.
Моя оця логіка говорить, що невдовзі станеться новий наліт російських дронів на Польщу - і знову їх буде збивати вся авіація НАТО, аж до голландської. А потім знову. І знову. І щоразу Європа буде активувати 4-ту статтю, дискутувати, надувати щоки. А потім.
А потім ударні дрони прилетять в країни Балтії. А за ними - вал артилерії і ракет. А за ними - рій ФПВ-дронів, які влітатимуть в кожне вікно. А за ними - штурмові групи російської десантури, руки якої по лікті в крові жінок і дітей Авдіївки та Волновахи.
Спитайте самі себе, де стабілізується фронт, поки країна НАТО будуть збирати конференції, висловлювати протести і приймати спільні рішення? Часом не по східному кордону Польщі?
Мені зараз фантазії бракує уявити який жах переживають мешканці країн Балтії коли бачать оце все. Бо мусять розуміти, наступні - вони. Хоча б для того, аби Путін подарував своїм горлорізам бодай якусь "перемогу" перед тим як неоковирно замиритися з Україною (про формати замирення - розмова окрема).
Що робити військовому керівництву країн Балтії? Як на мене - робити їм лише три кроки.
Перший - об'єднати зусилля і створити єдине командування (можливо вони вже - не знаю). Другий - їхати до Києва і вмовляти наше керівництво аби між Україною і країнами Балтії була встановлена взаємодія, аби якщо раптом з нашого фронту почнуть забирати сили (а Москва інакше не зможе, аби атакувати Балтію) ми не розслаблялися а давили ворога - аби не переводив. Аби Москва справді мусила обирати, що їй робити - залишити все як є, чи атакувати Балтію і здобути прорив фронту на Донбасі?
Усвідомлюєте наші реалії? Аби забезпечити свою безпеку країни Балтії мусять домовлятися не з керівництвом НАТО, а з Україною! Бо ми можемо воювати - а вони ні. Вибачте за патетику бо в нас кров козаків та гайдамаків - жива й кипить, а в них кров гренадерів і піратів - глибоко спить. Це - реальність.
І третє - керівникам країн Балтії треба їхати до Мерца, оаписувати все це і благати - допоможіть чим можете... Україні! Бо Україна, що б'ється зараз - головний бастіон оборони Європи.
Чому до Мерца? Бо він у цьому дітсадочку єдиний дорослий. Єдиний хто розуміє міру загрози з боку Московської орди ім. Путін-хана.
А це означає, що Мерц має зібрати керівників країн НАТО і сказати їм: "Нам потрібна Україна". Бо Україна здатна воювати. Вони - багаті і мають багато технологій потрібних нам. Ми - войовничі і ми готові драти Орду. Ми потрібні одне одному.
Саме оце Москва щойно показала Європі. Якою буде реакція Європи? Скажу так, доки є Мерц, Стармер та Мелоні у них, і Порошенко у нас, мій оптимізм - незламний.
Залетіли з - білорусі
Винна - Україна.
блокуйте й надалі силами жлобів-імбецилів вантажі на кордоні Україна-Польща, допомагайте своєму ***** та й не плачтеся, коли ру-бловий прибуток стане менше очикуваного на порядки...
наука дебільного Даунбасу нічому кретинів не навчила..
Дальше можна не читати.
Data rejestracji 6 listopada 2024 r.
Beneficjenci rzeczywiści Michał Paweł Fedorowicz
Rada Fundacji Piotr Orłowski
Цікаво, чому всі поважні українські змі так активно почали тиражувати висосану з пальця аналітику невідомого нікому фонду, свіжозліпленого на коліні двома кацапами?
Простий пошук по "Res Futura" = https://inkorr.com/socmerezi-polsi-fiksuut-zrostanna-negativu-sodo-ukrainskih-bizenciv-260006 08.04.2025Соцмережі Польщі фіксують зростання негативу щодо українських біженців
У проаналізованій базі переважали коментарі про те, що допомогу Україні потрібно припинити і таким чином закінчити війну (32%). Своєю чергою 28% стосувалися необхідності усунути українських воєнних мігрнатів з публічного простору Польщі, а ще 25% - загрози злочинності внаслідок їх присутності.
Українцям у Польщі найчастіше закидають крадіжки, напади та загалом зростання злочинності (41% коментарів), зловживання системою соціальних виплат (29%), відбирання в поляків роботи і витіснення їх із публічного простору (21%), а також брак вдячності та вибагливість (9%).
до порівняння зі сьогоднішнім "аналізом"
Я не знаю хто то пише , можливо й не справжні поляки , може кацапня . Але ж поляки їм піддакують .!!