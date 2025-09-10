У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів", - опитування
Фонд Res Futura проаналізував коментарі в польському сегменті соцмереж після нещодавнього нальоту російських безпілотників на територію Польщі.
Результати показали, що 38% користувачів вважають відповідальною за інцидент Україну, ще 34% покладають провину на Росію, а 15% - на польську владу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що такі настрої свідчать про зростання впливу російської пропаганди та намагання перекласти відповідальність за агресію Кремля на жертву війни.
Топ коментарі
+41 lammer ya
показати весь коментар10.09.2025 16:51 Відповісти Посилання
+26 Phoenix Triple Seven
показати весь коментар10.09.2025 16:52 Відповісти Посилання
+24 Eco Earth
показати весь коментар10.09.2025 16:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Русня Макс Иванов #597883 э ідеї?
Може Вікторіано Уерта?
Абдала Букарам?
Русня є думки?
Макс Иванов #597883 русня нагадай, коли була закрита липецька фабрика?
Земленський, звичайно, мародер, наркоман, їбанько і нікчема, але хто поставив 13,5 мільйони позначок навпроти його прізвища в бюлетені?
Макс Иванов #597883 ти?
Риторичне запитання: а вона є з-за чинної зедебільної влади?
Подобається це комусь чи ні, але Європа демонструє слабкість. Європа панічно боїться війни з Росією. Європа має своє чудове няшне життя і категорично не хоче його втрачати.
Емоціями я їх навіть розумію, а от логікою... Перепрошую, мою логіку безповоротно відрехували об зруйновані стіни Бахмуту і Вугледару.
Моя оця логіка говорить, що невдовзі станеться новий наліт російських дронів на Польщу - і знову їх буде збивати вся авіація НАТО, аж до голландської. А потім знову. І знову. І щоразу Європа буде активувати 4-ту статтю, дискутувати, надувати щоки. А потім.
А потім ударні дрони прилетять в країни Балтії. А за ними - вал артилерії і ракет. А за ними - рій ФПВ-дронів, які влітатимуть в кожне вікно. А за ними - штурмові групи російської десантури, руки якої по лікті в крові жінок і дітей Авдіївки та Волновахи.
Спитайте самі себе, де стабілізується фронт, поки країна НАТО будуть збирати конференції, висловлювати протести і приймати спільні рішення? Часом не по східному кордону Польщі?
Мені зараз фантазії бракує уявити який жах переживають мешканці країн Балтії коли бачать оце все. Бо мусять розуміти, наступні - вони. Хоча б для того, аби Путін подарував своїм горлорізам бодай якусь "перемогу" перед тим як неоковирно замиритися з Україною (про формати замирення - розмова окрема).
Що робити військовому керівництву країн Балтії? Як на мене - робити їм лише три кроки.
Перший - об'єднати зусилля і створити єдине командування (можливо вони вже - не знаю). Другий - їхати до Києва і вмовляти наше керівництво аби між Україною і країнами Балтії була встановлена взаємодія, аби якщо раптом з нашого фронту почнуть забирати сили (а Москва інакше не зможе, аби атакувати Балтію) ми не розслаблялися а давили ворога - аби не переводив. Аби Москва справді мусила обирати, що їй робити - залишити все як є, чи атакувати Балтію і здобути прорив фронту на Донбасі?
Усвідомлюєте наші реалії? Аби забезпечити свою безпеку країни Балтії мусять домовлятися не з керівництвом НАТО, а з Україною! Бо ми можемо воювати - а вони ні. Вибачте за патетику бо в нас кров козаків та гайдамаків - жива й кипить, а в них кров гренадерів і піратів - глибоко спить. Це - реальність.
І третє - керівникам країн Балтії треба їхати до Мерца, оаписувати все це і благати - допоможіть чим можете... Україні! Бо Україна, що б'ється зараз - головний бастіон оборони Європи.
Чому до Мерца? Бо він у цьому дітсадочку єдиний дорослий. Єдиний хто розуміє міру загрози з боку Московської орди ім. Путін-хана.
А це означає, що Мерц має зібрати керівників країн НАТО і сказати їм: "Нам потрібна Україна". Бо Україна здатна воювати. Вони - багаті і мають багато технологій потрібних нам. Ми - войовничі і ми готові драти Орду. Ми потрібні одне одному.
Саме оце Москва щойно показала Європі. Якою буде реакція Європи? Скажу так, доки є Мерц, Стармер та Мелоні у них, і Порошенко у нас, мій оптимізм - незламний.
Залетіли з - білорусі
Винна - Україна.
блокуйте й надалі силами жлобів-імбецилів вантажі на кордоні Україна-Польща, допомагайте своєму ***** та й не плачтеся, коли ру-бловий прибуток стане менше очикуваного на порядки...
наука дебільного Даунбасу нічому кретинів не навчила..
Дальше можна не читати.
Data rejestracji 6 listopada 2024 r.
Beneficjenci rzeczywiści Michał Paweł Fedorowicz
Rada Fundacji Piotr Orłowski
Цікаво, чому всі поважні українські змі так активно почали тиражувати висосану з пальця аналітику невідомого нікому фонду, свіжозліпленого на коліні двома кацапами?