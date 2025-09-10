У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів", - опитування

Фонд Res Futura проаналізував коментарі в польському сегменті соцмереж після нещодавнього нальоту російських безпілотників на територію Польщі.

Результати показали, що 38% користувачів вважають відповідальною за інцидент Україну, ще 34% покладають провину на Росію, а 15% - на польську владу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що такі настрої свідчать про зростання впливу російської пропаганди та намагання перекласти відповідальність за агресію Кремля на жертву війни.

