УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
9 334 139

У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів", - опитування

38% поляків вважають Україну винною в атаці БПЛА

Фонд Res Futura проаналізував коментарі в польському сегменті соцмереж після нещодавнього нальоту російських безпілотників на територію Польщі.

Результати показали, що 38% користувачів вважають відповідальною за інцидент Україну, ще 34% покладають провину на Росію, а 15% - на польську владу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що такі настрої свідчать про зростання впливу російської пропаганди та намагання перекласти відповідальність за агресію Кремля на жертву війни.

Також читайте: В Німеччині обіцяють Путіну жорстку відповідь за атаку на Польщу: "Росія не готова до дипломатії"

Автор: 

опитування (2036) Польща (8814) росія (67621) війна в Україні (6105)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Шахеди з території БІЛОРУСІЇ летіли на територію Польші, а винна Україна.
Л - Логіка.
показати весь коментар
10.09.2025 16:51 Відповісти
+26
😂😂😂 бляха, я думав, що жарти на цю тему можуть бути тільки жартами, але ніт, поляки виявляється ті ще довбні
показати весь коментар
10.09.2025 16:52 Відповісти
+24
Хто Всрав**я???
Невістка!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я досить непогано знаю історію ХХ ст., це моє маленьке хобі. І я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів. Фарук I? Іді Амін? Реза Пахлаві? Реально, навіть ці лузери не були аж такі тупі.
Русня Макс Иванов #597883 э ідеї?
Може Вікторіано Уерта?
Абдала Букарам?
Русня є думки?
показати весь коментар
10.09.2025 18:22 Відповісти
Доречі про Липецьку фабрику ще забув.
показати весь коментар
10.09.2025 18:07 Відповісти
В якій реальності живе ця руснява ЗЄтварина?
Макс Иванов #597883 русня нагадай, коли була закрита липецька фабрика?
Земленський, звичайно, мародер, наркоман, їбанько і нікчема, але хто поставив 13,5 мільйони позначок навпроти його прізвища в бюлетені?
Макс Иванов #597883 ти?
показати весь коментар
10.09.2025 18:25 Відповісти
У Німеччині, в коментарях під новинами, значно більше 50% звинувачують Україну. Таке в мене враження.
показати весь коментар
10.09.2025 17:16 Відповісти
Касапська пропаганда працює. І навіть в Польщі.
показати весь коментар
10.09.2025 17:17 Відповісти
До речі,українська пропаганда там не працює від слова "зовсім".
Риторичне запитання: а вона є з-за чинної зедебільної влади?
показати весь коментар
10.09.2025 17:20 Відповісти
Всі гроші на українську поопаганду вмістилися у Дебіломарахвон і утримання фабрик тролів Подоляка
показати весь коментар
10.09.2025 18:07 Відповісти
Якщо там цілі партії прокацапські
показати весь коментар
10.09.2025 17:48 Відповісти
КГБ--ФСБ десятиліттями займається шпигунством,провокаціями,терором. пропагандою. В цих службах вміють "виховувати"і виконувати вироки Там одиниці зрадникі і то їх знищують А що наші спецслужби--показують відосики,балаболять і піаряться Майже все Сбу Крима перейшло на бік рашки,да і донецькі стали начолі "республік" Я вже не говорю за "лейтенанта" баканова і його оточення. ФСБ повербувало президентів країн,а ми хочемо,щоб тупе бидло не було під впливом пропаганди.
показати весь коментар
10.09.2025 17:17 Відповісти
Бо для більшості СМІЛИВИХ поляків набагато легше воювати з Бандерою!
показати весь коментар
10.09.2025 17:18 Відповісти
цікаво це справді зараз війни буде вигравати телебачення чи це працюют кацапські боти під виглядом поляків?
показати весь коментар
10.09.2025 17:19 Відповісти
Ботів зараз всюди повно, тим біл ше що там ШІ штампує повідомлення
показати весь коментар
10.09.2025 18:15 Відповісти
Волинская резня....
показати весь коментар
10.09.2025 17:19 Відповісти
Цей термін придумали мерзенні кацапи і з величезним задоволенням його використовують...
показати весь коментар
10.09.2025 17:26 Відповісти
Пшеки ненавидять українці як і московіти. Тільки не розуміють, що в разі падіння України, орда буде їх вбивати з ще більшим остервенінням. Катинь була тільки квіточками.
показати весь коментар
10.09.2025 17:21 Відповісти
Як завжди набігло на цю тему кацапні та інших ідіотів . Якщо вірити тим цифрам , що 34% покладають провину на Росію, а 15% - на польську владу, то це приємлимий результат , вважаючи на те , що в Польщі погана протидія кацапській пропаганді , бо ця пропаганда іноді така мила для вух пересічного поляка ...
показати весь коментар
10.09.2025 17:21 Відповісти
Результат того, що замість міжнародного мовлення пліснява витрачає міліарди на зебілмарафон. Чи невтручання в тотальну кацапську пропаганду і є метою?
показати весь коментар
10.09.2025 17:24 Відповісти
Українці, давайте тормозити. Усі прекрасно розумієм, що 38% це пропаганда козломордих зробила, але усі дружно накинулись на поляків. То це не пропаганда заради чвар між нами і Польщею????
показати весь коментар
10.09.2025 17:29 Відповісти
34% адекватів, решта - зомбі. Десь ми таке вже бачили.
показати весь коментар
10.09.2025 17:35 Відповісти
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
показати весь коментар
10.09.2025 17:37 Відповісти
невже всі так потужно вірять владі зеленського ? в Україні орудує моссад цахал,а ці нелюди готові до любих провокацій.потім в цій провокації звинуватять українців - так було завжди.масло в вогонь вічної війни для винищення народу України.
показати весь коментар
10.09.2025 17:40 Відповісти
Не звертайте увагу. В них і так штани мокрі.
показати весь коментар
10.09.2025 17:40 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9335 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Подобається це комусь чи ні, але Європа демонструє слабкість. Європа панічно боїться війни з Росією. Європа має своє чудове няшне життя і категорично не хоче його втрачати.
Емоціями я їх навіть розумію, а от логікою... Перепрошую, мою логіку безповоротно відрехували об зруйновані стіни Бахмуту і Вугледару.
Моя оця логіка говорить, що невдовзі станеться новий наліт російських дронів на Польщу - і знову їх буде збивати вся авіація НАТО, аж до голландської. А потім знову. І знову. І щоразу Європа буде активувати 4-ту статтю, дискутувати, надувати щоки. А потім.
А потім ударні дрони прилетять в країни Балтії. А за ними - вал артилерії і ракет. А за ними - рій ФПВ-дронів, які влітатимуть в кожне вікно. А за ними - штурмові групи російської десантури, руки якої по лікті в крові жінок і дітей Авдіївки та Волновахи.
Спитайте самі себе, де стабілізується фронт, поки країна НАТО будуть збирати конференції, висловлювати протести і приймати спільні рішення? Часом не по східному кордону Польщі?
Мені зараз фантазії бракує уявити який жах переживають мешканці країн Балтії коли бачать оце все. Бо мусять розуміти, наступні - вони. Хоча б для того, аби Путін подарував своїм горлорізам бодай якусь "перемогу" перед тим як неоковирно замиритися з Україною (про формати замирення - розмова окрема).
Що робити військовому керівництву країн Балтії? Як на мене - робити їм лише три кроки.
Перший - об'єднати зусилля і створити єдине командування (можливо вони вже - не знаю). Другий - їхати до Києва і вмовляти наше керівництво аби між Україною і країнами Балтії була встановлена взаємодія, аби якщо раптом з нашого фронту почнуть забирати сили (а Москва інакше не зможе, аби атакувати Балтію) ми не розслаблялися а давили ворога - аби не переводив. Аби Москва справді мусила обирати, що їй робити - залишити все як є, чи атакувати Балтію і здобути прорив фронту на Донбасі?
Усвідомлюєте наші реалії? Аби забезпечити свою безпеку країни Балтії мусять домовлятися не з керівництвом НАТО, а з Україною! Бо ми можемо воювати - а вони ні. Вибачте за патетику бо в нас кров козаків та гайдамаків - жива й кипить, а в них кров гренадерів і піратів - глибоко спить. Це - реальність.
І третє - керівникам країн Балтії треба їхати до Мерца, оаписувати все це і благати - допоможіть чим можете... Україні! Бо Україна, що б'ється зараз - головний бастіон оборони Європи.
Чому до Мерца? Бо він у цьому дітсадочку єдиний дорослий. Єдиний хто розуміє міру загрози з боку Московської орди ім. Путін-хана.
А це означає, що Мерц має зібрати керівників країн НАТО і сказати їм: "Нам потрібна Україна". Бо Україна здатна воювати. Вони - багаті і мають багато технологій потрібних нам. Ми - войовничі і ми готові драти Орду. Ми потрібні одне одному.
Саме оце Москва щойно показала Європі. Якою буде реакція Європи? Скажу так, доки є Мерц, Стармер та Мелоні у них, і Порошенко у нас, мій оптимізм - незламний.
показати весь коментар
10.09.2025 17:40 Відповісти
Фронт стабілізується по Ламаншу. Лондон - це фортеця, яку ворог точно не пройде.
показати весь коментар
10.09.2025 17:55 Відповісти
Дрони - московитські
Залетіли з - білорусі
Винна - Україна.
показати весь коментар
10.09.2025 17:44 Відповісти
та не спіши....ще навіть поляки не робили ніяких заяв про ті дрони - а назвали провокацією.а заголовки газет і хрипіння мара фону - то для дебілів.
показати весь коментар
10.09.2025 17:51 Відповісти
На Заході Україна стала офіціозом. А в iнтернеті мільйони людей єхидно под'**бивающіх владу. У них так прийнято, вважати владу мудаками і брехунами.
показати весь коментар
10.09.2025 17:45 Відповісти
Кацапи - сволота, а поляки.? Поляки як завжди в історії демонструють чи то дурість, чи то свою сутність.
показати весь коментар
10.09.2025 17:53 Відповісти
..полонені головою ідіоти, головне не дивитися у небо - і все у вас, тупорилих дебілів, буде ніштЯк...
блокуйте й надалі силами жлобів-імбецилів вантажі на кордоні Україна-Польща, допомагайте своєму ***** та й не плачтеся, коли ру-бловий прибуток стане менше очикуваного на порядки...
наука дебільного Даунбасу нічому кретинів не навчила..
показати весь коментар
10.09.2025 17:56 Відповісти
"Фонд Res Futura проаналізував коментарі в польському сегменті соцмереж"
Дальше можна не читати.
показати весь коментар
10.09.2025 17:58 Відповісти
Винні бандерівці та Волинська різанина!
показати весь коментар
10.09.2025 17:58 Відповісти
Так он звідкіля навроцькі беруться...
показати весь коментар
10.09.2025 18:05 Відповісти
38 відсотків польських недоумків...
показати весь коментар
10.09.2025 18:05 Відповісти
Анашх ви рахували?
показати весь коментар
10.09.2025 18:11 Відповісти
Більше третини поляків - дегенерати. Чомусь вірю цьому опитуванню, бо це в Раше люди бояться казати свою справжню думку. Але нічого, майже 200 років під російським ярмом полякам було мало. Буде ще
показати весь коментар
10.09.2025 18:05 Відповісти
Если это правда а не фуфло пропагандистское, то мир сошёл с ума. Впрочем, он таки сошёл, даже без этого примера...
показати весь коментар
10.09.2025 18:13 Відповісти
Ще кілька годин тому це сприймалося, як злий анекдот. Пшеки скоро заспівають про союз з наросією проти поганих бандер. Тільки війська побояться вводити.
показати весь коментар
10.09.2025 18:15 Відповісти
А на роцйську ботню у мережах ніхто не покладається?))) одні й ті ж фрази у коментах, то і без АІ ясно , хто то пише
показати весь коментар
10.09.2025 18:20 Відповісти
https://rejestr.io/krs/1136702/fundacja-europejski-kolektyw-analityczny-res-futura

Data rejestracji 6 listopada 2024 r.

Beneficjenci rzeczywiści Michał Paweł Fedorowicz

Rada Fundacji Piotr Orłowski

Цікаво, чому всі поважні українські змі так активно почали тиражувати висосану з пальця аналітику невідомого нікому фонду, свіжозліпленого на коліні двома кацапами?
показати весь коментар
10.09.2025 18:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 