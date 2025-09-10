УКР
Новини
В Німеччині обіцяють Путіну жорстку відповідь за атаку на Польщу: "Росія не готова до дипломатії"

Німеччина обіцяє Росії жорстку відповідь за атаку на Польщу

У Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у москві. Берлін обіцяє дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Зокрема Пісторіус заявив, що атака дронів на Польщу була навмисною. Росіяни спрямували безпілотники на польську територію цілеспрямовано, відтак назвати це навігаційною помилкою неможливо. А Вадефуль додав, що Москва продемонструвала прагнення до ескалації. Тому Путін отримає жорстку відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

"З проникненням дрона до Польщі Росія прийняла ескалацію. Росія не готова до дипломатії, тому ми дамо сильну відповідь", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські "шахеди" залетіли на територію Польщі. Цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні країни Там зазначили, що було піднято авіацію, наземні системи ППО, також було закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт безпілотників в країну. Пізніше Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

Також читайте: Пісторіус про заліт дронів РФ до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

+14
Заборонять директору завода в Єлабузі відвідувати Октоберфест
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
+13
Пусть польская ракета или беспилотники в результате ошибки навигации залетят в москву. Но на это надо иметь яйца, а с этим у союзничков проблемы.
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
+10
На скільки сильне занепокоєння буде на цей раз?
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
На скільки сильне занепокоєння буде на цей раз?
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
Гадаю брифінг буде потужнішою відповіддю
показати весь коментар
10.09.2025 16:52 Відповісти
Ще можуть подарувати нам масштабовану модельку "тауруса", (1:43).
показати весь коментар
10.09.2025 17:00 Відповісти
Берлін обіцяє дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Міжконтинентальну, балістичну і гіперзвукову НОТУ ПРОТЕСТА!
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
Пусть польская ракета или беспилотники в результате ошибки навигации залетят в москву. Но на это надо иметь яйца, а с этим у союзничков проблемы.
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
Заборонять директору завода в Єлабузі відвідувати Октоберфест
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
Скільки вже ультиматумів вони ставили пуйлу...тепер погрожують сильною відповіддю, яка є, на жаль, дешевим блефом для заспокоєння населення.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
не тільки жорстку а й Потужну! 💪
Більше пристрасті !!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Не брешіть. Це гріх.
показати весь коментар
10.09.2025 16:09 Відповісти
ооооо, очень знакомые слова , пуйло членом поводил по губам, а они не заметили
показати весь коментар
10.09.2025 16:10 Відповісти
Германия как пухлый малыш которого хочется пощипать за щечку.
показати весь коментар
10.09.2025 16:12 Відповісти
Проковтнуть, як це робили і раніше. А ще можуть заблокувати фермерами пропускні пункти на кордоні з Україною.
показати весь коментар
10.09.2025 16:12 Відповісти
це персонально від німетчини, чи взагалі від нато? я вже заплутався..яка ж ж нота протесту вагоміша?
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Посла викличите? А він не прийде.
показати весь коментар
10.09.2025 16:15 Відповісти
рішуче занепокоїння!!! ні, ще раз !!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:16 Відповісти
Як звикло 3,14здят
показати весь коментар
10.09.2025 16:20 Відповісти
Почему чиновник это всегда идиот.
показати весь коментар
10.09.2025 16:26 Відповісти
Ніжкою тупнуть? Або пальчиком погрозятся?
показати весь коментар
10.09.2025 18:09 Відповісти
 
 