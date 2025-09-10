В Німеччині обіцяють Путіну жорстку відповідь за атаку на Польщу: "Росія не готова до дипломатії"

У Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у москві. Берлін обіцяє дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Зокрема Пісторіус заявив, що атака дронів на Польщу була навмисною. Росіяни спрямували безпілотники на польську територію цілеспрямовано, відтак назвати це навігаційною помилкою неможливо. А Вадефуль додав, що Москва продемонструвала прагнення до ескалації. Тому Путін отримає жорстку відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

"З проникненням дрона до Польщі Росія прийняла ескалацію. Росія не готова до дипломатії, тому ми дамо сильну відповідь", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські "шахеди" залетіли на територію Польщі. Цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні країни Там зазначили, що було піднято авіацію, наземні системи ППО, також було закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт безпілотників в країну. Пізніше Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

Також читайте: Пісторіус про заліт дронів РФ до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ