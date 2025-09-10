РУС
В Германии обещают Путину жесткий ответ за атаку на Польшу: "Россия не готова к дипломатии"

Германия обещает России жесткий ответ за атаку на Польшу

В Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в москве. Берлин обещает дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля.

В частности Писториус заявил, что атака дронов на Польшу была преднамеренной. Россияне направили беспилотники на польскую территорию целенаправленно, поэтому назвать это навигационной ошибкой невозможно. А Вадефуль добавил, что Москва продемонстрировала стремление к эскалации. Поэтому Путин получит жесткий ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ: "Объекты для поражения на территории Польши не планировались"

"С проникновением дрона в Польшу Россия приняла эскалацию. Россия не готова к дипломатии, поэтому мы дадим сильный ответ", - заявил он.

Напомним, сегодня ночью российские "шахеды" залетели на территорию Польши. Эту информацию подтвердили в воздушном командовании страны Там отметили, что была поднята авиация, наземные системы ПВО, также было закрыто 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете беспилотников в страну. Позже Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

Также читайте: Писториус о залете дронов РФ в Польшу: Вижу "постоянную угрозу" со стороны РФ

Автор: 

Германия (7261) россия (97131) Писториус Борис (255) война в Украине (6059) Вадефуль Иоганн (60)
Топ комментарии
+12
Пусть польская ракета или беспилотники в результате ошибки навигации залетят в москву. Но на это надо иметь яйца, а с этим у союзничков проблемы.
10.09.2025 16:05 Ответить
+12
Заборонять директору завода в Єлабузі відвідувати Октоберфест
10.09.2025 16:05 Ответить
+9
На скільки сильне занепокоєння буде на цей раз?
10.09.2025 16:02 Ответить
Гадаю брифінг буде потужнішою відповіддю
10.09.2025 16:52 Ответить
Ще можуть подарувати нам масштабовану модельку "тауруса", (1:43).
10.09.2025 17:00 Ответить
Берлін обіцяє дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Міжконтинентальну, балістичну і гіперзвукову НОТУ ПРОТЕСТА!
10.09.2025 16:04 Ответить
Скільки вже ультиматумів вони ставили пуйлу...тепер погрожують сильною відповіддю, яка є, на жаль, дешевим блефом для заспокоєння населення.
10.09.2025 16:07 Ответить
не тільки жорстку а й Потужну! 💪
Більше пристрасті !!!
10.09.2025 16:07 Ответить
Не брешіть. Це гріх.
10.09.2025 16:09 Ответить
ооооо, очень знакомые слова , пуйло членом поводил по губам, а они не заметили
10.09.2025 16:10 Ответить
Германия как пухлый малыш которого хочется пощипать за щечку.
10.09.2025 16:12 Ответить
Проковтнуть, як це робили і раніше. А ще можуть заблокувати фермерами пропускні пункти на кордоні з Україною.
10.09.2025 16:12 Ответить
це персонально від німетчини, чи взагалі від нато? я вже заплутався..яка ж ж нота протесту вагоміша?
10.09.2025 16:14 Ответить
Посла викличите? А він не прийде.
10.09.2025 16:15 Ответить
рішуче занепокоїння!!! ні, ще раз !!!!
10.09.2025 16:16 Ответить
Як звикло 3,14здят
10.09.2025 16:20 Ответить
Почему чиновник это всегда идиот.
10.09.2025 16:26 Ответить
 
 