В Германии обещают Путину жесткий ответ за атаку на Польшу: "Россия не готова к дипломатии"

В Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в москве. Берлин обещает дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля.

В частности Писториус заявил, что атака дронов на Польшу была преднамеренной. Россияне направили беспилотники на польскую территорию целенаправленно, поэтому назвать это навигационной ошибкой невозможно. А Вадефуль добавил, что Москва продемонстрировала стремление к эскалации. Поэтому Путин получит жесткий ответ.

"С проникновением дрона в Польшу Россия приняла эскалацию. Россия не готова к дипломатии, поэтому мы дадим сильный ответ", - заявил он.

Напомним, сегодня ночью российские "шахеды" залетели на территорию Польши. Эту информацию подтвердили в воздушном командовании страны Там отметили, что была поднята авиация, наземные системы ПВО, также было закрыто 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете беспилотников в страну. Позже Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

