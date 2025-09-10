Глава МИД Норвегии Эйде об атаке на Польшу: Россия испытывает НАТО
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил нарушение воздушного пространства Польши, заявив о намерении России испытать НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.
Эйде отметил, что "многое указывает на то, что это может быть попыткой России испытать НАТО в очень напряженной ситуации".
По словам норвежского министра, Польша пришла к выводу, что все указывает на то, что это был преднамеренный акт, а не случайность.
Он добавил, что дроны упали на территорию Польши во время массированного обстрела Украины, но при этом некоторые из них влетели с территории Беларуси: "Это серьезное нарушение польского воздушного пространства, то есть воздушного пространства НАТО".
Что предшествовало?
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
"На кого напали - той більше не в НАТО".
НАТО: - ми так не вважаємо
а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали
НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання
так 19 дронів же ж?
НАТО: - а ми майже всі 4 збили
а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку
НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось
та влучило в будинок же?
НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав
та й авто пошкодило?
НАТО: - а воно застраховане
ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?
НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК