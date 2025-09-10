РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
491 8

Глава МИД Норвегии Эйде об атаке на Польшу: Россия испытывает НАТО

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил нарушение воздушного пространства Польши, заявив о намерении России испытать НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

Эйде отметил, что "многое указывает на то, что это может быть попыткой России испытать НАТО в очень напряженной ситуации".

По словам норвежского министра, Польша пришла к выводу, что все указывает на то, что это был преднамеренный акт, а не случайность.

Он добавил, что дроны упали на территорию Польши во время массированного обстрела Украины, но при этом некоторые из них влетели с территории Беларуси: "Это серьезное нарушение польского воздушного пространства, то есть воздушного пространства НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гилли о залете дронов РФ в Польшу: "Путин вышел на новый уровень враждебности по отношению к Европе"

Что предшествовало?

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, - посол США при НАТО Уитакер

Автор: 

НАТО (10287) Норвегия (742) Польша (8663) Шахед (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стаття 5 НАТО:
"На кого напали - той більше не в НАТО".
показать весь комментарий
10.09.2025 17:14 Ответить
ВЖЕ ВИПРОБОВАЛА, нато це гурток піонерів а сша була вожатим.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:15 Ответить
пора вже і блоку НАТО випробувати росію... в цю гру потрібно грати вдвох.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:16 Ответить
Тобто "засудження" Вам вже мало? Вы хочете страшної "стурбованості"?
показать весь комментарий
10.09.2025 17:23 Ответить
Почалося!
показать весь комментарий
10.09.2025 17:20 Ответить
НАТО, на вас напали!!!

НАТО: - ми так не вважаємо

а чого ж літаки F-16, F-35, AWACS, Stratotanker піднімали

НАТО: - а то так, тренувальний виліт, навчання

так 19 дронів же ж?

НАТО: - а ми майже всі 4 збили

а в тих дронах польські SIM-картки для 4G з'вязку

НАТО: - а то випадково, бо українських не знайшлось

та влучило в будинок же?

НАТО: - а там нікого не було і ніхто не постраждав

та й авто пошкодило?

НАТО: - а воно застраховане

ну а уламки від десятків дронів по полям лежать же?

НАТО: - а то просто контрабанда, сигарети в Польщу перекидають, або вибухівку для польського ВПК
показать весь комментарий
10.09.2025 17:26 Ответить
Що там випробовувати? Міф про "5 статтю НАТО" розвіяно.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:52 Ответить
Да! Нарушили границы НАТО..Хорош базарить - начинай войну против России - весомый повод...Постой, неужели памперсы мешают?....
показать весь комментарий
10.09.2025 18:33 Ответить
 
 