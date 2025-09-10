Глава МИД Норвегии Эйде об атаке на Польшу: Россия испытывает НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил нарушение воздушного пространства Польши, заявив о намерении России испытать НАТО.

Эйде отметил, что "многое указывает на то, что это может быть попыткой России испытать НАТО в очень напряженной ситуации".

По словам норвежского министра, Польша пришла к выводу, что все указывает на то, что это был преднамеренный акт, а не случайность.

Он добавил, что дроны упали на территорию Польши во время массированного обстрела Украины, но при этом некоторые из них влетели с территории Беларуси: "Это серьезное нарушение польского воздушного пространства, то есть воздушного пространства НАТО".

Что предшествовало?

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

