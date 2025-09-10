Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

Российские беспилотники не отклонились от курса, а намеренно были направлены в Польшу.

Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером воздушное пространство Польши 19 раз нарушали беспилотники российского производства. По нашей оценке, они не сбились с курса, а были намеренно нацелены на нашу территорию. Польша, ЕС и НАТО не поддадутся запугиванию и будут продолжать поддерживать мужественный народ Украины. Пришло время руководству России понять, что попытка возродить последнюю империю Европы обречена на провал", - подчеркнул он.

Читайте: В Польше нашли уже 16 российских дронов

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Также читайте: Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны