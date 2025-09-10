РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

Российские беспилотники не отклонились от курса, а намеренно были направлены в Польшу.

Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером воздушное пространство Польши 19 раз нарушали беспилотники российского производства. По нашей оценке, они не сбились с курса, а были намеренно нацелены на нашу территорию. Польша, ЕС и НАТО не поддадутся запугиванию и будут продолжать поддерживать мужественный народ Украины. Пришло время руководству России понять, что попытка возродить последнюю империю Европы обречена на провал", - подчеркнул он.

Читайте: В Польше нашли уже 16 российских дронов

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Также читайте: Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО, - польское Минобороны

беспилотник (4223) Польша (8663) Сикорский Радослав (460) Шахед (1446)
Топ комментарии
+3
Цікаво, чи перекриють польські рольнікі український кордон в знак протесту проти російських дронів?
10.09.2025 23:53 Ответить
+1
Tut kacapi bjut po logistiki vojenoj pomoci dlia Ukraini.Drugix celej netu
11.09.2025 00:10 Ответить
+1
Якщо вони дісно не мали вибухівки (хоча про це в офіційних джерелах я ніде не бачив), то це можна легко пояснити промацуванням червоних ліній. ***** нінафіг не треба, шоб НАТО зірвалося з ланцюга і покусало кацапів. А так дрон-пустишка ніби і не зброя. Зараз зковтнуть, то наступного разу буде з вибухівкою.
11.09.2025 00:23 Ответить
10.09.2025 23:53 Ответить
Миша Дюжик-Миша Дюжик
Тяг до рота чужий вужик....
Болячку підхопив и слег...
****.лой был- ****.лой сдох. - Тримай нового вірша,додман
11.09.2025 00:15 Ответить
браво,капітан *очевидность*,19 дронів збились з курсу-це маячня
10.09.2025 23:57 Ответить
Польський президент, прем'єр і МЗС - лебідь, рак і щука.
11.09.2025 00:09 Ответить
11.09.2025 00:10 Ответить
Жоден з дронів не мав вибухових речовин. І тут відразу багато питань. Як мінімум-навіщо Російські дрони пустушкою летіли.
11.09.2025 00:14 Ответить
Eto kak preduprezdenija,takze budet i Ruminiji.Eto izza postavok voruzenija Ukraine, cerez ixnije teritoriji.Ja tak ponimaju sto kacapi eto xoteli skazat
11.09.2025 00:19 Ответить
Без Трампа відповіді не буде. І з Трампом відповіді не буде. Ось така ху*ня малята
11.09.2025 00:19 Ответить
Pri Baidene takogo bi nebylo,kak teper pri Trampe
11.09.2025 00:24 Ответить
11.09.2025 00:23 Ответить
Ну це може бути "розвідкою боєм"... Вирахувати розташування ПВО, подивитися на реакцію НАТО, на швидість реагування згідно протоколів і так далі.. Скоріш за все, це лише початок.
11.09.2025 00:28 Ответить
Оголтєлая русофобія!
11.09.2025 00:20 Ответить
Незабаром і ракети не відхиляться
11.09.2025 00:41 Ответить
 
 