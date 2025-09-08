В партии Фицо заявили, что война в Украине - такой же "спровоцированный конфликт", как когда Палестина напала на Израиль
Заместитель председателя словацкой провластной партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сравнил Украину с палестинской группировкой ХАМАС, которая в 2023 году совершила нападение на Израиль.
Об этом сообщает Aktuality.sk, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, премьер-министр Роберт Фицо неоднократно называл полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушением международного права, но в то же время намекал, что Москва якобы имела свои причины для агрессии. Эту позицию в телепрограмме подтвердил Гашпар, заявив, что война - "спровоцированный конфликт".
"Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом", - сказал депутат.
Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка резко возразил такую аналогию, напомнив, что ХАМАС убил более тысячи мирных жителей.
Як у 1938 на боці стран Осі - німців та мадьяр.
Ха-ха. Дурна овечка - Україна розбереться з пітьмою та візьметься за таких фіцо-орбанів.
А тепер згадайте скільки наших довбойобів-фріпалістайнерів несе ту ж саму *****, прирівнюючи дії Ізраїлю до дій РФ.
Важливо! Вважати це не образою, а діагнозом.