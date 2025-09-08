РУС
Антиукраинские заявления в Словакии
3 837 31

В партии Фицо заявили, что война в Украине - такой же "спровоцированный конфликт", как когда Палестина напала на Израиль

фіцо

Заместитель председателя словацкой провластной партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сравнил Украину с палестинской группировкой ХАМАС, которая в 2023 году совершила нападение на Израиль.

Об этом сообщает Aktuality.sk, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, премьер-министр Роберт Фицо неоднократно называл полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушением международного права, но в то же время намекал, что Москва якобы имела свои причины для агрессии. Эту позицию в телепрограмме подтвердил Гашпар, заявив, что война - "спровоцированный конфликт".

"Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом", - сказал депутат.

Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка резко возразил такую аналогию, напомнив, что ХАМАС убил более тысячи мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин "выразил заинтересованность" во встрече с Зеленским за пределами Москвы, - Фицо

Автор: 

Фицо Роберт (233) война в Украине (6015)
Топ комментарии
+25
08.09.2025 12:28 Ответить
08.09.2025 12:28 Ответить
+18
Ага. Вторгнення радянських танків у Чехословаччину в 1968 теж було "спровокованим".
08.09.2025 12:36 Ответить
08.09.2025 12:36 Ответить
+15
Чи потрібно коментувати те, що каже путінський холуй? Звичайно, що це риторичне запитання...
08.09.2025 12:31 Ответить
08.09.2025 12:31 Ответить
08.09.2025 12:28 Ответить
08.09.2025 12:28 Ответить
А владна партія у Словаччині - це фашисти, які мають бути знесені та знищені!
08.09.2025 12:29 Ответить
08.09.2025 12:29 Ответить
Чуваки десь роздобули триметрову лопату і закопуються нею в лайно...
08.09.2025 12:30 Ответить
08.09.2025 12:30 Ответить
Чи потрібно коментувати те, що каже путінський холуй? Звичайно, що це риторичне запитання...
08.09.2025 12:31 Ответить
08.09.2025 12:31 Ответить
Так виявляється Україна напала на кацапів чим спровокувала війну?
08.09.2025 12:33 Ответить
08.09.2025 12:33 Ответить
Не зовсім. Україна погрожувала кацапам своїм вступом до НАТО, а НАТО не підкорислоь вимогам ***** "зібрати манатки" та відкотитись до кордонів десь 1985 р.
08.09.2025 12:38 Ответить
08.09.2025 12:38 Ответить
І навіть сам Фіцо чомусь не хоче виходити з НАТО, щоб воно відкочувалося до кордонів 1985 року...
08.09.2025 12:55 Ответить
08.09.2025 12:55 Ответить
Ага. Вторгнення радянських танків у Чехословаччину в 1968 теж було "спровокованим".
08.09.2025 12:36 Ответить
08.09.2025 12:36 Ответить
Бо Словаччина в 1968 в Чехословаччині - вилитий ХАМАС! Ще й Фіцо в трусіках...
08.09.2025 12:50 Ответить
08.09.2025 12:50 Ответить
Цікаво, що відповів би комуняка фіцо?
08.09.2025 12:56 Ответить
08.09.2025 12:56 Ответить
Те саме, що і Орбан про 1956 рік - намагається не згадувати.
08.09.2025 13:49 Ответить
08.09.2025 13:49 Ответить
У 1968 Словаччина була на боці Варшавського договору.
Як у 1938 на боці стран Осі - німців та мадьяр.
08.09.2025 15:53 Ответить
08.09.2025 15:53 Ответить
Це так вас, дебілів ,псевдоісторик мединський навчив? Відчуваються його бредні.
08.09.2025 12:39 Ответить
08.09.2025 12:39 Ответить
Тож, цей словацький ************, якому дуже ситно і комфортно живеться за спиною України, натякає, що українців чекає та сама участь, що і арабський народ Палестини - повна руйнація їх території та винищення з депортацією в інші країни.
Ха-ха. Дурна овечка - Україна розбереться з пітьмою та візьметься за таких фіцо-орбанів.
08.09.2025 12:40 Ответить
08.09.2025 12:40 Ответить
Нарожали і не топлять.
08.09.2025 12:45 Ответить
08.09.2025 12:45 Ответить
Ну у Фіцо всі дружньо лайно покидали...

А тепер згадайте скільки наших довбойобів-фріпалістайнерів несе ту ж саму *****, прирівнюючи дії Ізраїлю до дій РФ.
08.09.2025 12:46 Ответить
08.09.2025 12:46 Ответить
До..ойоб
08.09.2025 12:47 Ответить
08.09.2025 12:47 Ответить
Тібор Гашпар - дебіл.
Важливо! Вважати це не образою, а діагнозом.
08.09.2025 12:54 Ответить
08.09.2025 12:54 Ответить
А Фіцо словак якого походження?
08.09.2025 12:56 Ответить
08.09.2025 12:56 Ответить
Газу ровняют с землей. Через пару лет никакой Палестины не будет.
08.09.2025 12:57 Ответить
08.09.2025 12:57 Ответить
І що в цьому поганого?
08.09.2025 13:38 Ответить
08.09.2025 13:38 Ответить
Я щось не пам'ятаю коли це Україна напала на Сосію і вирізала декілька тисяч дітей як це зробив любимий кацапський ХАМАС? Чому не можна подавати в суд на цих брехунів і фашистів типу Фріцо і Орбана? Чи це і є Європейські цінності де наклеп і брехня є нормою
08.09.2025 12:59 Ответить
08.09.2025 12:59 Ответить
Здається, куля пошкодила мозок
08.09.2025 13:13 Ответить
08.09.2025 13:13 Ответить
У 1968 словаки самі спровокували ввід радянських військ до тодішньої Чехословакії. Радянський союз ніколи ні на кого не нападав, але словацькі провокатори самі винні в тому, що були введені окупаційні війська, які контролювали територію словаччинидо 1991-го року.
08.09.2025 13:15 Ответить
08.09.2025 13:15 Ответить
На шо натяк, кацапи такi тупi , як i палестинцi, не вдуплили , шо отомсть буде найжорсткiшою, та непереможною? Кацапи , як тi лохи, ведуться на провокацii, якi несуть iм загрозу розвалу краiни?
08.09.2025 13:49 Ответить
08.09.2025 13:49 Ответить
08.09.2025 14:14 Ответить
08.09.2025 14:14 Ответить
Фіцо головного мозку...
08.09.2025 14:54 Ответить
08.09.2025 14:54 Ответить
Капловуха голова ідіота. Прокремлівського.
08.09.2025 15:20 Ответить
08.09.2025 15:20 Ответить
 
 