В партии Фицо заявили, что война в Украине - такой же "спровоцированный конфликт", как когда Палестина напала на Израиль

Заместитель председателя словацкой провластной партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар сравнил Украину с палестинской группировкой ХАМАС, которая в 2023 году совершила нападение на Израиль.

Об этом сообщает Aktuality.sk, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, премьер-министр Роберт Фицо неоднократно называл полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушением международного права, но в то же время намекал, что Москва якобы имела свои причины для агрессии. Эту позицию в телепрограмме подтвердил Гашпар, заявив, что война - "спровоцированный конфликт".

"Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом", - сказал депутат.

Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка резко возразил такую аналогию, напомнив, что ХАМАС убил более тысячи мирных жителей.

