Путин "выразил заинтересованность" во встрече с Зеленским за пределами Москвы, - Фицо

Российский диктатор Владимир Путин якобы "выразил заинтересованность" во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, цитирует издание Teraz, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи с ним Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским "где угодно".

Зеленский на переговорах со словацким премьером 5 сентября также якобы дал понять, что готов к такой встрече.

В то же время Фицо признает, что эта встреча не принесет "много политической пользы", потому что, мол, "Путина не оценят россияне".

"Но оба (президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - добавил премьер Словакии.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.