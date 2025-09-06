РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Путин "выразил заинтересованность" во встрече с Зеленским за пределами Москвы, - Фицо

Фицо заявил, что Путин согласен на встречу с Зеленским не в Москве

Российский диктатор Владимир Путин якобы "выразил заинтересованность" во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, цитирует издание Teraz, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи с ним Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским "где угодно".

Зеленский на переговорах со словацким премьером 5 сентября также якобы дал понять, что готов к такой встрече.

В то же время Фицо признает, что эта встреча не принесет "много политической пользы", потому что, мол, "Путина не оценят россияне".

"Но оба (президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - добавил премьер Словакии.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Зеленский Владимир (21856) путин владимир (32162) Фицо Роберт (232)
Топ комментарии
+6
можно у Гаазі.
06.09.2025 22:33 Ответить
+3
В Пхеньяні !
06.09.2025 22:46 Ответить
+3
Фіцо ти клоун в цьому випадку
06.09.2025 22:51 Ответить
можно у Гаазі.
06.09.2025 22:33 Ответить
фіцо стидобливо забув уточнити, що ***** мав на увазі ново-огарьово
06.09.2025 22:47 Ответить
шо путя, грошенят в тебе обмаль ****** ти московська?
06.09.2025 22:36 Ответить
"де завгодно"... - є таке мальовниче місто - Гаага...
06.09.2025 22:36 Ответить
путлєра не оцінять кацапи - шо його оцінювати - ввійде в історію як вбивця
06.09.2025 22:37 Ответить
Чим більше ударів по кацапських НПЗ - тим більша "зацікавленість" ...?
06.09.2025 22:37 Ответить
Потрібно зустрітися, щоб зняти підозри з агента Т. (К?) в США.
06.09.2025 23:29 Ответить
Дешеві понти від ***** у виконанні фіцо
***** нікуди, окрім мінська, пекіна та пхеньяна не поїде, тупо засцить
хіба до свого рудого друга у Штати, але за умови червоної доріжки та американських вояків раком при його зустрічі
06.09.2025 22:45 Ответить
В Пхеньяні !
06.09.2025 22:46 Ответить
швидше у тебе,словацька хвойда, зацікавленність продовжувати смоктати у *****
06.09.2025 22:46 Ответить
В "МАТЕРЕ ГОРОДОВ РУССКИХ", в Києві. Слабо, великий стратег?
06.09.2025 22:47 Ответить
Фіцо ти клоун в цьому випадку
06.09.2025 22:51 Ответить
Фіцов вирішив відібрати хліб у пєскова. глашатаєм ***** замазався🤡
06.09.2025 22:53 Ответить
...та, мабуть краще вже, коли неповоротні втрати "нєфтянки" бензоколонки №404 стануть десь 51% (плюс) - тоді вже можна і зутрічати ***** "з шарфОм на шиї чи з табакеркою у голові" з кайданками будь-де, а краще вже на міжнародному виїзному суді у Маріуполі..
06.09.2025 23:00 Ответить
Реальные мотивы Путина и россиян - это отменить парад суверенитетов и вернуть СССР для возвращения Величия. Посмотри на ютуб канале Дугина видео про Сталина там в топе его видео. А все другое, что они говорят - это пыль в глаза и стеб. Они считают Украину своей землей. И считают, что Ельцин совершил преступление, когда в Беловежской Пущи подписал развал союза и затем еще и внутренний сепаратизм развел, когда в Татарстане сказал, что берите столько суверенитета - сколько сможете. И Татарстан и Якутия в другие в свои конституции начали независимость вписывать, а Чечня полную независимость начала проводить и война ж потом началась. Это он суверенитеты раздавал, чтобы выборы выиграть, а потом выиграл и понял, что если любишь, то отпусти и твое от тебя не уйдет - не сработало и внатуре начали все отсоединяться. И они ж войной загасили Чечню. А в 2017 году Путин переделывал конституции, чтобы у них в местных не было упоминаний про свои суверенитеты и у Дугина это там в лекции и он там рассказывает геополитику и про холодную войну с США. И Путин же говорил считает главной катастрофой века развал СССР. Он хочет собрать земле обратно и сделать Россию великой. Вот и все. А вы что то понять пытаетесь мотивы россиян. Дугин его философ любимый и он всю их политику рассказывает в МГУ лекции в ютубе. Ленина прочитайте - Путин говорил, что он Ленинист. А Ленин писал, что высший уровень капитализма - это Империализм. Российский Империализм заключается в постоянном захвате земель и ресурсов и людей, чтобы за счет ресурсов становиться богаче, а за счет новых людей пополнять армию для новых захватов земель и ресурсов и людей - это бесконечный цикл. Только Украина не сдастся и истощит Россию экономически и это приведет к восстаниям в России и тогда мы вспоминает прецедент с парадом суверенитетов Ельцина и тут та и начнется с восстаниями парад суверенитетов. Сунь Цзы - Искусство войны - затяжная война истощает государство и приводит к недовольству народа к центральной власти. А Украина может воевать, как Израиль бесконечно ибо Украина на тыловом обеспечении Европы и Украина гарант безопасности Европы. И Украина будет только наращивать удары по России и рушить экономику России физически дополнительно - по сравнению с СССР, который холодной войной истощили падением цен на нефть и гонкой вооружений и война в Афгане. Только Украина по сравнению с Афганом может делать и беспилотники и ракеты и обладает кучей вооружений и своих и запада. Китай будет России помогать - Китай получит санкции и будет перекрываться рынок для ширпотреба Китая и Китай тоже самое получит - огромные убытки и холодную войну и истощение и тоже может развалиться на кучи провинций. Если рынки закрыть Запада для Китая, то Китай рухнет экономически.
06.09.2025 23:02 Ответить
Фріцо валяє дурня, все ради того щоб Україна не била по НПЗ і нафтопроводу Недружба. Наші ж лохи роззявили роти і слухають чергове виверження лайна замість того щоб нарощувати удари по рашистській енергетиці. Бо як бачимо це для ***** виявилось болючіше ніж відсутність прогресу на фронтах.
06.09.2025 23:16 Ответить
в цікаво?
фіЦо це :.
він, воно , чи вона ?
бо щось смутні думки на голову приходять..
06.09.2025 23:19 Ответить
Запустили Берлагу. 😁
06.09.2025 23:25 Ответить
У недострєльонного, від страху потекла діарея, що виїхав з московії без чаю на доріжку….
06.09.2025 23:40 Ответить
Хайлуша ссыт в уши этим идиотам, а они заодно еще и умываются с полосканием рта этой мочей, дерьмо не то шо ложкой жрут, а лопатой!
06.09.2025 23:47 Ответить
 
 