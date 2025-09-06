Путин "выразил заинтересованность" во встрече с Зеленским за пределами Москвы, - Фицо
Российский диктатор Владимир Путин якобы "выразил заинтересованность" во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, цитирует издание Teraz, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи с ним Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским "где угодно".
Зеленский на переговорах со словацким премьером 5 сентября также якобы дал понять, что готов к такой встрече.
В то же время Фицо признает, что эта встреча не принесет "много политической пользы", потому что, мол, "Путина не оценят россияне".
"Но оба (президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - добавил премьер Словакии.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***** нікуди, окрім мінська, пекіна та пхеньяна не поїде, тупо засцить
хіба до свого рудого друга у Штати, але за умови червоної доріжки та американських вояків раком при його зустрічі
фіЦо це :.
він, воно , чи вона ?
бо щось смутні думки на голову приходять..