Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: Я не могу поехать в столицу этого террориста. Пусть приезжает в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен ехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот город не является приемлемым для переговоров.

Об этом он заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Зеленский.

Путин "понимает это", убежден глава государства.

По словам Зеленского, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы "отложить встречу".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не будет приемлемо для меня или для других", - заметил Зеленский.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.