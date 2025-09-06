РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
4 842

Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: Я не могу поехать в столицу этого террориста. Пусть приезжает в Киев

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен ехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот город не является приемлемым для переговоров.

Об этом он заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Зеленский.

Путин "понимает это", убежден глава государства.

Также читайте: По меньшей мере 7 стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - МИД

По словам Зеленского, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы "отложить встречу".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не будет приемлемо для меня или для других", - заметил Зеленский.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Автор: 

Зеленский Владимир (21856) путин владимир (32162)
06.09.2025 07:46 Ответить
А що, ви пропонуєте, Зеленський має до москви поїхати і поклонитися *****? Ці заяви що від *****, що від Зеленського всього лиш політична гра
06.09.2025 07:36 Ответить
***** террористом назвав. Трампон буде розчарований. Адже доріжку червону стелив.😱
06.09.2025 07:32 Ответить
Дійсно, нехай згадає бурхливу молодість, членограй
06.09.2025 09:03 Ответить
Могла б не шкрябати, і лише мама б знала, що доця в неї..ну ти зрозуміла
06.09.2025 09:03 Ответить
Ти про Оксану?)
06.09.2025 09:07 Ответить
А на червоній площі стояв і розказував про брацькі народи
06.09.2025 09:18 Ответить
красній))
06.09.2025 09:34 Ответить
саме так. гра, тролінг і т.д. і Вава тут мав сказати чітко, що всі прекрасно розуміють, що ні ху йло не приїде до Києва, ні я не приїду до мацкви у час гарячої війни. це теж саме якби сралін колись їздив на переговори до гітлера у Берлін чи гітлер приїхав би до мацкви під час війни. це ж абсурд. а серйозні політики не мають займатися абсурдом. тому зустріч така очевидно, що має відбутися на нейтральній території. Ось приблизно так Вова мав би зробити цю заяву. а то несе маячню типу нехай ху йло приїжджає до Києва..
06.09.2025 09:40 Ответить
Хай їде до ***** в москву і не вийопується?
06.09.2025 07:37 Ответить
Я спробував цього літа - мене не не пустили з білоруським паспортом через польский кордон. Смерть рідного батька - недостатня підстава.
06.09.2025 08:41 Ответить
співчуваю..
06.09.2025 09:08 Ответить
дякую...
06.09.2025 10:29 Ответить
знайшлась жена харківського чиновника який вкрав кошти з фортифікацій
у Монако знайшлась, виходила з шикарного готелю ісідала в шикарний і мабуть кілька сот тисяч доларовой спорткар
ну а зебіли як, досі кохають зеленського ?
06.09.2025 08:33 Ответить
Не кохають, а *******..бо кохати зе - то вже взагалі збочення, й ср@ка повинна в нього горіти)))
06.09.2025 09:09 Ответить
кохають, бо нічим іншим як закоханістю пояснити не можна
06.09.2025 09:33 Ответить
06.09.2025 07:46 Ответить
Небуло 73%. Це фігня від його штабу. Вчіть математику й статистику, а не постіть дурню.

За оце проголосувало макс - 40-43%.
06.09.2025 09:11 Ответить
100 чоловік,явка 61%,тобто для 39 доля країни по боку,відносяться до ідіотів.61х0.73=44.5.Складаємо ідіотів і фанатичних ідіотів 44+39=83 ідіотів зі 100.
Виходячи на вулицю є велика вірогідність що мене оточують одні дебіли .
На рахунок 73% ніяка не фігня.
06.09.2025 09:35 Ответить
Рубік, кубік..позоду ви зкурили й статистику й математематику..це капець..які дебіли вас вчили..
06.09.2025 09:38 Ответить
Де помилка в підрахунку??Там лише пів людини не враховано .
06.09.2025 09:43 Ответить
Згадав 2019- рік і згоден з Вами на всі 100500%! )
06.09.2025 09:42 Ответить
Стільки моїх знайомих з усмішкою говорили,що мій барига-Порошенко не пройшов,а зараз язики в жопі і деякі забули,що голосували за ЗЕ
06.09.2025 09:47 Ответить
Пані Марино, то ж ви кажете про відсоток від загальної кількості виборців. Але, уявіть собі картину, що голосувати пішли всі 100%. Ви думаєте, що за Зе було б меньше ніж 73%? А я думаю, що навіть більше.
Згідно з "законом Парето", їх могло бути до 80%, бо ті, хто не ходить на вибори, це в більшості ті, кому "какая разніца", "оні виберут кого надо", "від моєво голосу нічєго не помєняєцца" і які, потім, гучніше за всіх скиглять, якщо щось стало не по їхньому. Ви думаєте, що в 2019-му ті інфузорії проголосували б за Пороха? )))
06.09.2025 09:38 Ответить
Почнемо - всі 100% від кого.. насипайте. Поясню після.
06.09.2025 09:40 Ответить
Там же ж написано - "... від загальної кількості виборців". Що Ви мені хочете пояснити? )
06.09.2025 09:45 Ответить
Те, що з 2019 року були усунені від виборів інваліди - юзайте статистику.

До 2019 комісії по домівках ходили.

Голосували в'язні.. думаєте не під примусом?

Голосами не махлювали?? Наївний.
06.09.2025 09:59 Ответить
На чию пользу махлювали? То все Ваші припущення. По Україні, кількість виборців, яки прийняли участь у голосуванні (в другому турі) була - 61,37% (як і написав пан Rybik). Чи інваліди переломили б результати виборів? Чи якби ходили по домівках, то виграв би Порошенко? Не смішить людей.
П.С. Не можу зрозуміти, з чим саме Ви не згодні? З результатами виборів-2019 чи з кількістю баранів серед виборців України? )
06.09.2025 10:23 Ответить
багато було чисто протестних голосів
бо порошенко нікого не посадив
владі бариг довіри нема то виберемо блазня...
ну така логіка
06.09.2025 10:43 Ответить
Сідай на "Фламінга" і лети з Богом.
06.09.2025 07:34 Ответить
Историческая база для раскола РФ никуда не исчезла.
Республиканские конституции 1990-х часто до сих пор содержат «следы» тех суверенитетных норм (например, упоминание о народе как носителе власти, приоритет законов республики, право на самоопределение). Хотя Москва заставила почти все переписать в унисон с Конституцией РФ, в архивах и правовых текстах сохранились версии, где эти права были закреплены. Это юридическая память, на которую можно ссылаться.
Прецедент «Ельцинского обещания».
Ельцин, как первый президент России, легитимировал право республик «брать суверенитет». То есть был публичный политический договор: «Вы можете быть хозяевами у себя». Это историческая «квитанция», к которой республики могут апеллировать в будущем.
Сегодня Москва всё зачистила, но не навсегда.
Путин выстроил жёсткую «вертикаль власти»:
ликвидированы отдельные договоры (например, Татарстан потерял «особый статус» в 2017 г.),
конституции республик подогнаны под федеральную,
ресурсы и финансы централизованы.
Но это держится на силе центра.
Возможность будущего распада.
Если Москва ослабнет (экономический кризис, поражение в войне, внутренний конфликт элит), то республики вполне могут снова достать свои старые конституционные нормы и сказать:
«У нас записано право на суверенитет, и даже Ельцин сам разрешал».
Это даст им легитимную базу для выхода или расширения автономии.
Вывод:
Сегодня эти обещания Ельцина работают как «замороженный актив» для внутренних республик. Пока Кремль силён - он подавил их. Но если Россия ослабеет, именно эти тексты и исторические обещания станут юридической и политической основой для нового парада суверенитетов, как в 1991-1992 гг.
06.09.2025 07:37 Ответить
якщо раніше були президенти республік, то зараз просто глави, як у звичайних областях.
Конституції вже давно переписали, там немає натяку на незалежність.
06.09.2025 08:43 Ответить
Можна в Покровську зустріч провести,або у Херсоні.Це справді міста-герої,а не столиця окупантів.
06.09.2025 07:38 Ответить
Або в Маріку...
06.09.2025 09:41 Ответить
Ось в Маріку не треба! Марік зараз - велика потьомкінська дєрєвня окупації - намальовані "красиві" фасади, намальовані "щасливі" люди, які навіть в розмовах з далекими друзями по телефону розповідають, як гарно та багато вони стали жити "в росії"! Ви вірите? Я ні.
Вчора один знайомий, російський німець, сказав: "Та навіщо їхати у ті Дубаї?! Тільки зайві гроші витрачати! Їдь у Грозний - там навіть ще краще!". Отакої...
06.09.2025 10:29 Ответить
А що ви пропонуєте,їхати?
06.09.2025 07:51 Ответить
"Сойтісь по сєрєдінє " (С) Ze/
06.09.2025 08:29 Ответить
А він же не лох , правда ?
06.09.2025 08:30 Ответить
Це десь в районі Покровська виходить...
06.09.2025 08:53 Ответить
последствия знаменитого заявления Бориса Ельцина «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это было сказано 6 августа 1990 года в Казани во время его визита в Татарстан, когда он выступал перед местной аудиторией. Фраза стала символом политики того времени, направленной на сохранение единства РСФСР в условиях распада СССР, но привела к неожиданным и далеко идущим последствиям.

Ключевые моменты: Контекст заявления: В 1990-1991 годах СССР трещал по швам, союзные республики провозглашали независимость, а внутри РСФСР автономные республики и регионы начали требовать большей самостоятельности. Ельцин, будучи тогда председателем Верховного Совета РСФСР, пытался заручиться поддержкой регионов в противостоянии с центральной властью СССР (Горбачёвым). Его призыв был скорее политическим манёвром, чтобы ослабить союзный центр, но он оказался катализатором для «парада суверенитетов» внутри самой России. Реакция регионов: Татарстан: Провозгласил государственный суверенитет в августе 1990 года. В 1992 году принял собственную конституцию, где закрепил приоритет республиканских законов. В 1994 году подписал с Москвой договор о разграничении полномочий, который фактически дал Татарстану статус «государства, ассоциированного с РФ». Башкортостан: Аналогично Татарстану, провозгласил суверенитет в 1990 году, принял свою конституцию и заключил с Москвой договор в 1994 году. Якутия (Саха): Закрепила суверенитет и особые права на природные ресурсы (алмазы, золото). Также подписала договор с федеральным центром. Чечено-Ингушетия: Заявление Ельцина вдохновило местные элиты. В 1991 году Чечня под руководством Джохара Дудаева провозгласила полную независимость, что привело к Первой чеченской войне (1994-1996). Другие регионы, включая Бурятию, Коми, Карелию, также приняли декларации о суверенитете, хотя их требования были менее радикальными. Итоги «парада суверенитетов»: К середине 1990-х Россия действительно стала напоминать конфедерацию. Регионы получили значительную автономию: многие республики самостоятельно регулировали экономику, налоги, внешние связи. Некоторые (например, Татарстан) даже пытались вести собственную внешнюю политику. Федеральный центр во главе с Ельциным был слаб, что позволяло регионам игнорировать федеральные законы. Например, в некоторых республиках налоги не перечислялись в федеральный бюджет. Чечня стала крайним проявлением этой политики, где стремление к независимости вылилось в вооружённый конфликт. Обратный процесс при Путине: С приходом Владимира Путина в 2000 году началась централизация власти. Были пересмотрены договоры с регионами (последний договор с Татарстаном прекратил действие в 2017 году). Конституции республик привели в соответствие с федеральной, убрав положения о суверенитете и приоритете местных законов. В 2000-х годах была создана «вертикаль власти»: губернаторы стали назначаться из Москвы (до 2004 года они избирались), созданы федеральные округа, усилен контроль за регионами. Чечня была возвращена под контроль Москвы после Второй чеченской войны (1999-2000) и установления лояльного руководства (Рамзан Кадыров). Оценка:

Заявление Ельцина было попыткой удержать регионы в орбите России в условиях кризиса, но оно имело долгосрочные последствия, создав риски для целостности страны. Политика 1990-х годов дала регионам временную свободу, но слабость федерального центра привела к хаосу и конфликтам, особенно в Чечне. При Путине эти процессы были жёстко свёрнуты, и Россия вернулась к жёсткой централизации, что, однако, вызвало недовольство в некоторых регионах, особенно в Татарстане, где до сих пор вспоминают утраченный «особый статус».
06.09.2025 07:44 Ответить
а перед этим СССР развалился и Путин хочет вернуть суверенитет и над СССР и россияне тоже этого хотят. Они хотят вернуть величия. Но в итоге будет кризис и они обнищают и республики внутри РФ достанут свои суверенитеты и РФ развалится и станет еще меньше.
06.09.2025 08:01 Ответить
навіщо їм республіки, це злиденне дно на їхню думку.
06.09.2025 08:44 Ответить
Це як у Золотій Орді колись було. Їхні болотні князьки приїжджали до хана, щоб, стоячи на колінах, отримати ярлик на правління. Ну і данину сплатити. Таке собі подвійне приниження
06.09.2025 07:50 Ответить
Вся активність Тромба з організацією зустрічі із ****** на Алясці є частиною плану з примушування України до капітуляції на умовах пітьми через Зеленського. Якого вже розводили таким чином, граючись на смертельному жаху ВОЗ від загрози смерті, що паралізує волю:
1) легковажний візит в Оман на замануху "архіважливого тет-а-тет" з патрушевим, що виявився пасткою;
2) демонстративне збиття союзником пітьми Іраном пасажирського літака українських авіаліній для залякування османського гостя;
3) здача Зеленським українських інтересів та згода на всі вимоги пітьми з відведення військ і розмінування в обміні на доставку назад в Україну літаком медведчука.
Тож, найближчим часом слід очікувати реалізацію наступного сценарію:
А) організація російсько-американського саміту в москві між ****** і Тромбом, начебто як крок у розвиток зустрічі на Алясці;
Б) вимога Тромба до Зеленського приєднатись в якості третьої особи;
В) якщо ВОЗ відмовиться - відмазка пітьми від санкцій Тромбом та припинення ним допомоги Україні;
Г) якщо ВОЗ погодиться, то дотримування його у москві на кшталт Оману для підписання акту капітуляції України.
06.09.2025 07:51 Ответить
в твоєму висері нема пункта про тотальну корупцію ВОЗа, з 19 року він і його команда так розворовували бюджет, що із стабільних 4% роста економіки ми отримали 10% падіння в рік.
06.09.2025 08:40 Ответить
Сереш тут ти. В для мене це просто прогулянка
06.09.2025 10:08 Ответить
ну гуляй звідси подолярва
06.09.2025 10:11 Ответить
Раніше говорив,що навіть з чортом буде говорити задля миру: тепер саме в пору,але ссить-з папірця,написаного дімоюлітвіним,простіше виголосити промову.
06.09.2025 07:52 Ответить
Ну, приїде... "І ШО?"Кого з ШЕСТИ, пришлють? Тоді, можна, в будь-який момент, визнать підпис " недійсним"" Кацапам вірить - себе не поважать...
06.09.2025 07:55 Ответить
Банкетного пришлють, він абаяшка й бухати може багато..
06.09.2025 08:24 Ответить
Навіщо це обговооювати ? Невже не зрозуміло що це "развод"путіна? Та взагалі, яка може бути зустріч з маньяком- вбивцею ? До речі, всі наші союзники чомусь наполягають на цій зустрічі .Це ж сюрреалістично!
06.09.2025 07:59 Ответить
ЗЕленський,де наше українське "Ласкаво просимо"?Запроси його до Майдану на зустріч з українцями.Вони йому, суці,місцями поміняють яйця з гландами.
06.09.2025 08:01 Ответить
З путіном можна зустрітись хіба що гаазькому трибуналі про яку зустріч і про що говорити ? це злочинець ,вбивця ,найкращий варіант це ліквідація цієї рашиської наволочі.
06.09.2025 08:07 Ответить
Можна і у Києві провести зустріч, але пуйло сцикло.
06.09.2025 08:17 Ответить
мусора - то на кацапії. В нас поліція, доречі - поліціянти теж гинуть. Постійно.

Тому, хлєбало захлопни, ухилянт.
06.09.2025 09:14 Ответить
- Приезжайте к нам на Колыму.
- Нет уж лучше вы к нам.
06.09.2025 08:20 Ответить
не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками." (с)
06.09.2025 08:25 Ответить
Який сміливий лідор став.. шкода що тільки зараз. І тільки для телевізора
06.09.2025 08:25 Ответить
Він дуже боїться закінчення війни, адже тоді настане час сплачувати рахунки.
06.09.2025 08:46 Ответить
Приїжджай, спіймай його.
06.09.2025 09:15 Ответить
Какой Киев, на хер эта падаль в Киеве нужна....разве что вздёрнуть суку...
06.09.2025 08:29 Ответить
"Моя країна"?Царем себе возомнив?!
06.09.2025 08:43 Ответить
Ліхтарі))) як раз на двох))
06.09.2025 09:16 Ответить
Дуркують - до москви до Києва
06.09.2025 08:53 Ответить
У Гаазі треба зустрічатись . Хутин - вбивця і крадій
06.09.2025 09:20 Ответить
Там теж не ок - Хан вже під підозрою за домагання жінки
06.09.2025 09:26 Ответить
Треба було сказати, що з під@расами тільки під@раси розмовляють. А потім стежити, як Трамп шлангом прикидається.
06.09.2025 09:03 Ответить
кацапы какое вам дело до Украины - стоите на коленах у своего ху - ла и жрите свое дерьмо .и нерасписывайтесь за народ Украины. вы никто
06.09.2025 09:06 Ответить
Ось скажіть - чоловік з такою подписью ПРИТОМНИЙ ?
06.09.2025 09:17 Ответить
А це Трамп
що скажуть психіатри ?
06.09.2025 09:18 Ответить
"Забор...пол царства за забор" (с(
06.09.2025 10:03 Ответить
Це щось схоже на піонербол між ху та зе.
06.09.2025 09:39 Ответить
Саме краще місто для зустрічі---це Гаага! Хай путлер туди приїздить, і тоді побачимо, що буде, як постійно каже Трампусік!
06.09.2025 09:41 Ответить
Потім буде жити в Ростові та на гастролі їздити до Москви
06.09.2025 10:15 Ответить
А настоящие причины почему не может - озвучить не потужно?
06.09.2025 10:50 Ответить
Фінни колись їздили , підписувати мир, і нічого , світ не зупинився.
06.09.2025 10:53 Ответить
Взагалі це балачки для лохторату, чотириразовий ухилянт нічого не вирішує, як скажуть великі дяді так воно і буде, хоч у Москві хоч у Києві хоч у гаазі
06.09.2025 11:05 Ответить
 
 