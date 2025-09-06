Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: Я не могу поехать в столицу этого террориста. Пусть приезжает в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен ехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот город не является приемлемым для переговоров.
Об этом он заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Зеленский.
Путин "понимает это", убежден глава государства.
По словам Зеленского, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы "отложить встречу".
"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не будет приемлемо для меня или для других", - заметил Зеленский.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
у Монако знайшлась, виходила з шикарного готелю ісідала в шикарний і мабуть кілька сот тисяч доларовой спорткар
ну а зебіли як, досі кохають зеленського ?
За оце проголосувало макс - 40-43%.
Виходячи на вулицю є велика вірогідність що мене оточують одні дебіли .
На рахунок 73% ніяка не фігня.
Згідно з "законом Парето", їх могло бути до 80%, бо ті, хто не ходить на вибори, це в більшості ті, кому "какая разніца", "оні виберут кого надо", "від моєво голосу нічєго не помєняєцца" і які, потім, гучніше за всіх скиглять, якщо щось стало не по їхньому. Ви думаєте, що в 2019-му ті інфузорії проголосували б за Пороха? )))
До 2019 комісії по домівках ходили.
Голосували в'язні.. думаєте не під примусом?
Голосами не махлювали?? Наївний.
П.С. Не можу зрозуміти, з чим саме Ви не згодні? З результатами виборів-2019 чи з кількістю баранів серед виборців України? )
бо порошенко нікого не посадив
владі бариг довіри нема то виберемо блазня...
ну така логіка
Республиканские конституции 1990-х часто до сих пор содержат «следы» тех суверенитетных норм (например, упоминание о народе как носителе власти, приоритет законов республики, право на самоопределение). Хотя Москва заставила почти все переписать в унисон с Конституцией РФ, в архивах и правовых текстах сохранились версии, где эти права были закреплены. Это юридическая память, на которую можно ссылаться.
Прецедент «Ельцинского обещания».
Ельцин, как первый президент России, легитимировал право республик «брать суверенитет». То есть был публичный политический договор: «Вы можете быть хозяевами у себя». Это историческая «квитанция», к которой республики могут апеллировать в будущем.
Сегодня Москва всё зачистила, но не навсегда.
Путин выстроил жёсткую «вертикаль власти»:
ликвидированы отдельные договоры (например, Татарстан потерял «особый статус» в 2017 г.),
конституции республик подогнаны под федеральную,
ресурсы и финансы централизованы.
Но это держится на силе центра.
Возможность будущего распада.
Если Москва ослабнет (экономический кризис, поражение в войне, внутренний конфликт элит), то республики вполне могут снова достать свои старые конституционные нормы и сказать:
«У нас записано право на суверенитет, и даже Ельцин сам разрешал».
Это даст им легитимную базу для выхода или расширения автономии.
Вывод:
Сегодня эти обещания Ельцина работают как «замороженный актив» для внутренних республик. Пока Кремль силён - он подавил их. Но если Россия ослабеет, именно эти тексты и исторические обещания станут юридической и политической основой для нового парада суверенитетов, как в 1991-1992 гг.
Конституції вже давно переписали, там немає натяку на незалежність.
Вчора один знайомий, російський німець, сказав: "Та навіщо їхати у ті Дубаї?! Тільки зайві гроші витрачати! Їдь у Грозний - там навіть ще краще!". Отакої...
Ключевые моменты: Контекст заявления: В 1990-1991 годах СССР трещал по швам, союзные республики провозглашали независимость, а внутри РСФСР автономные республики и регионы начали требовать большей самостоятельности. Ельцин, будучи тогда председателем Верховного Совета РСФСР, пытался заручиться поддержкой регионов в противостоянии с центральной властью СССР (Горбачёвым). Его призыв был скорее политическим манёвром, чтобы ослабить союзный центр, но он оказался катализатором для «парада суверенитетов» внутри самой России. Реакция регионов: Татарстан: Провозгласил государственный суверенитет в августе 1990 года. В 1992 году принял собственную конституцию, где закрепил приоритет республиканских законов. В 1994 году подписал с Москвой договор о разграничении полномочий, который фактически дал Татарстану статус «государства, ассоциированного с РФ». Башкортостан: Аналогично Татарстану, провозгласил суверенитет в 1990 году, принял свою конституцию и заключил с Москвой договор в 1994 году. Якутия (Саха): Закрепила суверенитет и особые права на природные ресурсы (алмазы, золото). Также подписала договор с федеральным центром. Чечено-Ингушетия: Заявление Ельцина вдохновило местные элиты. В 1991 году Чечня под руководством Джохара Дудаева провозгласила полную независимость, что привело к Первой чеченской войне (1994-1996). Другие регионы, включая Бурятию, Коми, Карелию, также приняли декларации о суверенитете, хотя их требования были менее радикальными. Итоги «парада суверенитетов»: К середине 1990-х Россия действительно стала напоминать конфедерацию. Регионы получили значительную автономию: многие республики самостоятельно регулировали экономику, налоги, внешние связи. Некоторые (например, Татарстан) даже пытались вести собственную внешнюю политику. Федеральный центр во главе с Ельциным был слаб, что позволяло регионам игнорировать федеральные законы. Например, в некоторых республиках налоги не перечислялись в федеральный бюджет. Чечня стала крайним проявлением этой политики, где стремление к независимости вылилось в вооружённый конфликт. Обратный процесс при Путине: С приходом Владимира Путина в 2000 году началась централизация власти. Были пересмотрены договоры с регионами (последний договор с Татарстаном прекратил действие в 2017 году). Конституции республик привели в соответствие с федеральной, убрав положения о суверенитете и приоритете местных законов. В 2000-х годах была создана «вертикаль власти»: губернаторы стали назначаться из Москвы (до 2004 года они избирались), созданы федеральные округа, усилен контроль за регионами. Чечня была возвращена под контроль Москвы после Второй чеченской войны (1999-2000) и установления лояльного руководства (Рамзан Кадыров). Оценка:
Заявление Ельцина было попыткой удержать регионы в орбите России в условиях кризиса, но оно имело долгосрочные последствия, создав риски для целостности страны. Политика 1990-х годов дала регионам временную свободу, но слабость федерального центра привела к хаосу и конфликтам, особенно в Чечне. При Путине эти процессы были жёстко свёрнуты, и Россия вернулась к жёсткой централизации, что, однако, вызвало недовольство в некоторых регионах, особенно в Татарстане, где до сих пор вспоминают утраченный «особый статус».
1) легковажний візит в Оман на замануху "архіважливого тет-а-тет" з патрушевим, що виявився пасткою;
2) демонстративне збиття союзником пітьми Іраном пасажирського літака українських авіаліній для залякування османського гостя;
3) здача Зеленським українських інтересів та згода на всі вимоги пітьми з відведення військ і розмінування в обміні на доставку назад в Україну літаком медведчука.
Тож, найближчим часом слід очікувати реалізацію наступного сценарію:
А) організація російсько-американського саміту в москві між ****** і Тромбом, начебто як крок у розвиток зустрічі на Алясці;
Б) вимога Тромба до Зеленського приєднатись в якості третьої особи;
В) якщо ВОЗ відмовиться - відмазка пітьми від санкцій Тромбом та припинення ним допомоги Україні;
Г) якщо ВОЗ погодиться, то дотримування його у москві на кшталт Оману для підписання акту капітуляції України.
Тому, хлєбало захлопни, ухилянт.
- Нет уж лучше вы к нам.
що скажуть психіатри ?