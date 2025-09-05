РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
По меньшей мере 7 стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - МИД

Встреча Зеленского и Путина. Сколько стран могут предоставить площадку?

Предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве является знаком того, что РФ не желает проводить переговоры на уровне лидеров.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Предложение является несерьезным с самого начала. Направленным на блокирование. Мы доносим это до наших партнеров, в частности до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают в принципе возможность встречи, все же является движением в правильном направлении", - пояснил он.

По словам Тихого, нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат.

"Любая география, приемлемая география, а не государство-агрессор. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров Украины и России", - добавил спикер МИД.

Читайте: Путин пригласил Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию, - Песков

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Также читайте: Стубб: Путин не хочет ни прекращения огня, ни мирного соглашения. Его цель - вся Украина

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) МИД (7090) путин владимир (32150) Тихий Георгий (33)
запропонуйте ***** зустріч у Києві - хоч дістане облизня від того, чого не досяг та побачить якої біди воно наробило
Ага, побачить якої біди наробило, впаде на коліна і скаже, прастітє меня пожалуста. Так ти собі уявляєш?
нема що уявляти - ***** на коліна сам не впаде, бо засцить до Києва приїхати
7 країн? Які? Напевно Штати, Туретчина, беларусія, Китай, Індія, Півн. Корея і сама фашистська *********
Венгрия, Швейцария и Австрия,
А мені однаково булоб,коли країна заливається кров'ю
Ну чтоб принять *****, для начала нужно выйти из римского статута.
Если что - США его не принимали, поэтому не обязаны были арестовывать *****
"Будь-яка географія, прийнятна географія, а не держава-агресор." - то чому відмовилися від пропозиції Угорщини зустрітися в Будапешті?
Биба и Боба должны встретится!АКСИОМА!Иначе они полные!!!!
а за будапештсткий меморандум эти "по меньшей мере 7 стран" не хотят напомнить зеленскому и путину?
