По меньшей мере 7 стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - МИД

Предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве является знаком того, что РФ не желает проводить переговоры на уровне лидеров.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Предложение является несерьезным с самого начала. Направленным на блокирование. Мы доносим это до наших партнеров, в частности до американской стороны, демонстрируя, что Россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают в принципе возможность встречи, все же является движением в правильном направлении", - пояснил он.

По словам Тихого, нужна именно встреча лидеров - трехсторонний или двусторонний формат.

"Любая география, приемлемая география, а не государство-агрессор. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров Украины и России", - добавил спикер МИД.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

