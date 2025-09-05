Путин пригласил Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию, - Песков
Российский диктатор Путин пригласил президента Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.
"Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию", - сказал он.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
Топ комментарии
Валентин Коваль
05.09.2025 08:32
Перехватчик
05.09.2025 08:35
Вячеслав Crane
05.09.2025 08:34
І Качинському теж нічого не загрожувало.
Все залежить від того, що на думку путлєра зараз вигідно: свій чурбачок у владі чи розкол суспільства в середині країни. Якщо перше - то будуть вилизувати, якщо друге - не долетить або туди, або звідти...
Слава Україні!!
Там на підвал посадили посла з візантії і тримали довгий час.
Або у "визволених" Бахмуті чи Торецьку !?
Гаагу не розглядав? Ми готові там, навіть, розкатати червону доріжку....
А якщо z-еля літаком полетить, то зненадська зенітна ракета потрапить у літак ну як рф з MH-17 зробила, або літаком Польського президента!
Однозначно, москалі z-елю ліквідують бо він дофіга знає.
Україні потрібно, щоб ***** з касапами пішли геть з окупованих територій України включно з Кримом. А цього в переговорах досягнути неможливо.
Там можливо дише досягнути переведення чинної війни в "конфлікт низької інтенсивності" (так правильно по-науковому звучить цей термін); тобто, на зразок того, яка існувала в 2015-21 роках, аж до повномасштабного вторгнення 24/02.22року, в період дії т.зв. мінських домовленостей. Але в Мінську домовилився про ЛБЗ, яка відсікала від України лише 7% нашої території (в т.ч. весь Крим і третину Донбасу); при нових "мінських" (а вони обов'язково будуть в результаті таких "мирних переговорів" до яких нас примушують, примушуватимуть) від України відкорижать 20%, або навть 25%, по чинній на той час переговорів ЛБЗ.