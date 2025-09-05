РУС
6 385 59

Путин пригласил Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию, - Песков

В Кремле прокомментировали приглашение Зеленского в Москву

Российский диктатор Путин пригласил президента Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

"Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию", - сказал он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Зеленский Владимир (21830) Песков Дмитрий (1993) путин владимир (32150) капитуляция (31)
Топ комментарии
+21
Так переговори по - кацапськи - це і є капітуляція України - знову *******
05.09.2025 08:32 Ответить
05.09.2025 08:32 Ответить
+21
Хоче поговорити про новий сезон "Сватів"?
05.09.2025 08:35 Ответить
05.09.2025 08:35 Ответить
+12
Кацапське розуміннят переговорів - ви зробите все, що ми хочемо, а хочемо ми все
05.09.2025 08:34 Ответить
05.09.2025 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так переговори по - кацапськи - це і є капітуляція України - знову *******
05.09.2025 08:32 Ответить
05.09.2025 08:32 Ответить
Та чому? Як на мене хай найвеличніший їде на поклон до царя. Зараз мета недопустити продовження війни і зберегти країну від руйнації ,за вдяки квартальщиків та рашистів! За те найвеличніший стане героєм. Колись Ісус пішов на жертву за ради народу! Тому для нього є приклад. І тоді дійсно стане найвеличнішим і найпотужнішим.
05.09.2025 10:14 Ответить
05.09.2025 10:14 Ответить
Ця найвеличнішість уже майже зруйнувала країну, знищила державність і сотні тисяч українців. Скільки мільйонів українців ще треба, щоб це непорозуміння совкокацапних виборців стало героєм?
05.09.2025 10:23 Ответить
05.09.2025 10:23 Ответить
Просто за щоку хотів взяти)
05.09.2025 08:33 Ответить
05.09.2025 08:33 Ответить
Лєнка не дозволить...
05.09.2025 08:40 Ответить
05.09.2025 08:40 Ответить
До чого тут лєнка. Там все в руках (чи в іншому) дєрьмака🥴
05.09.2025 08:51 Ответить
05.09.2025 08:51 Ответить
Кацапське розуміннят переговорів - ви зробите все, що ми хочемо, а хочемо ми все
05.09.2025 08:34 Ответить
05.09.2025 08:34 Ответить
Хоче поговорити про новий сезон "Сватів"?
05.09.2025 08:35 Ответить
05.09.2025 08:35 Ответить
Та, мабуть, ні... Я так думаю - для захоплення та арешту... Бо він же, для кацапів - "клятвапреступник"!!! Пообіцяв, у Омані, підготувать Україну до окупації, а сам свою обіцянку, не виконав... Бо домовляться кацапи не з тим почали... Треба було, з народом України, вести переговори, а не з "Блазнем" та "блазенським Кварталом"...
05.09.2025 08:41 Ответить
05.09.2025 08:41 Ответить
Не вірю, що Шашличному, хоч щось загрожує у ВВХ - будуть показово вилизувати на публіку, але гнути свою лінію. Чаю не запропонують
05.09.2025 08:49 Ответить
05.09.2025 08:49 Ответить
Пригожину теж нічого не загрожувало. Навіщо він почав гратися гранатою на борту літака?
І Качинському теж нічого не загрожувало.
05.09.2025 08:57 Ответить
05.09.2025 08:57 Ответить
Різні речі.
05.09.2025 09:06 Ответить
05.09.2025 09:06 Ответить
Ти хочеш сказати, що Качинського не путін вбив?
05.09.2025 09:09 Ответить
05.09.2025 09:09 Ответить
Я хочу сказати, що інша ситуація у світі і дійові особи.
05.09.2025 09:11 Ответить
05.09.2025 09:11 Ответить
Ні! Кацапам зараз потрібна "сакральна жертва"... Адже треба якось, своєму "бидлу" пояснить, "пачиму вайну ********?" І тут треба "сваевременна перевести стрелки" х Путіна і "кремлёвских", на когось іншого... От для цього їм "Блазень" і буде потрібен... Звалять все на нього, звинувативши у "нарушении дагаварённастей"...
05.09.2025 09:05 Ответить
05.09.2025 09:05 Ответить
ВВХ не зважає на Трампа, але боїться Сі і Моді, яким такий розвиток подій не сподобається, тому вони є гарантією безпеки для Шашличного, а не Трамп з Макроном.
05.09.2025 09:08 Ответить
05.09.2025 09:08 Ответить
Ну якщо маршрут літака прокладуть через Смоленськ, то є варіанти
Все залежить від того, що на думку путлєра зараз вигідно: свій чурбачок у владі чи розкол суспільства в середині країни. Якщо перше - то будуть вилизувати, якщо друге - не долетить або туди, або звідти...
05.09.2025 09:19 Ответить
05.09.2025 09:19 Ответить
Гадаю, гундоса шмаркля зараз і намагається реабілітуватися за Оман, повільно, але надійно знищуючи Україну з середини. Скоро депопуляція завдяки геноциду від ***** с зелупою стане критична, і нація буде приречена на зникнення.
05.09.2025 09:20 Ответить
05.09.2025 09:20 Ответить
А зеленський крім сватів поговорити в інших темах не рубає дупля. .
05.09.2025 09:34 Ответить
05.09.2025 09:34 Ответить
Схоже вони думають, що цю пропозицію Зе точно відхилить і агент трамп зможе звинуватити Україну в зриві перемовин!?
05.09.2025 08:37 Ответить
05.09.2025 08:37 Ответить
Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти!!
Слава Україні!!
05.09.2025 08:39 Ответить
05.09.2025 08:39 Ответить
Нам пощастило, що в ЄС зараз більшість не дурні. Але це може змінитися через деякий час, якщо також ультраправих навибирають.
05.09.2025 10:20 Ответить
05.09.2025 10:20 Ответить
він готовий поїхати за одно перевіре свої московіські активи
05.09.2025 08:40 Ответить
05.09.2025 08:40 Ответить
10 кві́тня 2010 ро́ку поляки теж до путіна летіли
05.09.2025 08:41 Ответить
05.09.2025 08:41 Ответить
Кацапи постійно генерують абсурд знаючи, що весь світ в ньому потоне. Поки що їх надії виправдовуються.
05.09.2025 08:42 Ответить
05.09.2025 08:42 Ответить
***** за абсурдністю далеко до Деменція...
05.09.2025 09:14 Ответить
05.09.2025 09:14 Ответить
Для приниження України... Мов погляньте но, я вбиваю, гвалтую українців і воно до мене біжить аж спотикається
05.09.2025 08:42 Ответить
05.09.2025 08:42 Ответить
Якiсь язичницькi звичаi на тiм кладовищi всих часiв та народiв(червонiй площi). Пам`ятаете мацквабад 1500-х рокiв, коли треба було до хана з чолобитною впасти бiля його нiг... i ось цю роль пиня втюрюе найвеличнiшому...
05.09.2025 08:46 Ответить
05.09.2025 08:46 Ответить
Де хто пам*ятає яким чином митрополія і патріархат кацапським став.
Там на підвал посадили посла з візантії і тримали довгий час.
05.09.2025 09:31 Ответить
05.09.2025 09:31 Ответить
У відповідь голобородько просто зобов'язаний запросити ху#ло до Гааги. Для переговорів, звісно.
05.09.2025 08:47 Ответить
05.09.2025 08:47 Ответить
Запросіть Путіна до Тернополя. Гарне озеро. Гарне місто
05.09.2025 08:47 Ответить
05.09.2025 08:47 Ответить
сценарій запрошення польського президента Качинського
05.09.2025 08:47 Ответить
05.09.2025 08:47 Ответить
кацапы е кацапы все по методычке - ботоферма строче
05.09.2025 08:52 Ответить
05.09.2025 08:52 Ответить
Краще хай оба прилітають до Варшави.
05.09.2025 08:52 Ответить
05.09.2025 08:52 Ответить
А чьо не на Аляску? Думаете обох Трамп також в три шиi прогонить?
05.09.2025 10:39 Ответить
05.09.2025 10:39 Ответить
Так запрошуємо ***** разом із піськовим до Києва для переговорів. Але не для того, щоб заарештувати і віддати під трибунал.
05.09.2025 08:53 Ответить
05.09.2025 08:53 Ответить
Отже вручити ультиматум. Яка, власне, різниця?
05.09.2025 08:54 Ответить
05.09.2025 08:54 Ответить
рашистські потвори: ви хотіли в Київ, давай- в Бучі вас тварюк "приймуть" люди але ж ви тільки з екрана "сміливі" Щоб ви мразі всі до одного-закобзонились: на століття- будьте прокляті💀💀💀
05.09.2025 08:55 Ответить
05.09.2025 08:55 Ответить
А чого не в століці одной із "областей" рф - Запоріжжі чи Херсоні !?
Або у "визволених" Бахмуті чи Торецьку !?
Гаагу не розглядав? Ми готові там, навіть, розкатати червону доріжку....
05.09.2025 08:56 Ответить
05.09.2025 08:56 Ответить
Замість Зеленського в моцкву полетять Фламінго. Надіюсь. Поки ***** і моцквичі не почнуть срати в штани по ночам ніякого завершення війни не буде. І всі ваші мирні плани це лише підготовка до наступного ще більш страшнішого етапу війни. ***** вже про це натякнув, супротивом введення в Україну миротворців.
05.09.2025 08:57 Ответить
05.09.2025 08:57 Ответить
ДЛЯ ТОГО! ДЛЯ ТОГО...щоб прийня ти капітуляцію України. Яку обговорили в Омані і готові були підписати в Стамбулі... В час інтернету важко заховати свої злочини. УСІ ВСЕ ЗНАЮТЬ!
05.09.2025 09:02 Ответить
05.09.2025 09:02 Ответить
А чому б і зєльонскаму не запросити #уйла до Києва? Ми ж підписали Римський статут, нє?
05.09.2025 09:05 Ответить
05.09.2025 09:05 Ответить
..ну, так нехай Путін приїде до Києва, в чому справа?
05.09.2025 09:10 Ответить
05.09.2025 09:10 Ответить
Запросив на болота, бо сцить виїхати в люди, бо знає, що вбивця і крадій!
05.09.2025 09:14 Ответить
05.09.2025 09:14 Ответить
Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не щоб прийняти капітуляцію", - сказав він. Історія переговорів з рашистами - папірці ,котрі ніколи не були рашистами виконані.Більш брехливих.лицемірних покидьків на світі не знайти....
05.09.2025 09:15 Ответить
05.09.2025 09:15 Ответить
піськов: ху...ло вирішив організувати новий вид зустрічі, зустріч на валізах, у бункері, з двійником. А він обслуговуватиме дві валізи. Валізи будуть надані приймаючою стороною
05.09.2025 09:21 Ответить
05.09.2025 09:21 Ответить
А чого ж Торчіль не поїхав у рідні пенати, звідки ця мразота й вилізла? Сходив би на могилку Маслякова, потусив би в сауні з Кіркоровим. Що не так?
05.09.2025 09:23 Ответить
05.09.2025 09:23 Ответить
Нехай їде клоун-боксер у Москву,принаймні,зелохторат буде тішитись відосиком,як він боксує путіна в його кремл.кабінеті,як це тішився з того,як боксував Т.в його овальному.
05.09.2025 09:24 Ответить
05.09.2025 09:24 Ответить
А для того, щоб ліквідувати, ну так, якось ненароком вийшло, мовляв - дорожні роботи й самоскид сам врізався.
А якщо z-еля літаком полетить, то зненадська зенітна ракета потрапить у літак ну як рф з MH-17 зробила, або літаком Польського президента!
Однозначно, москалі z-елю ліквідують бо він дофіга знає.
05.09.2025 09:25 Ответить
05.09.2025 09:25 Ответить
не треба нервуватися ...поки шо , все буде так як трамп з ху* лом хоче ,поки трамп при владі , а 🤡 президент України , це такий політичний пінг- понг...ці троє дЄрмак з 🤡 , ху* ло та трамп ,вже давно могли Україну під московію покласти ,але є ще українці та ЗСУ , тому слово за народом україни...
05.09.2025 09:36 Ответить
05.09.2025 09:36 Ответить
Який профіцит Україні буде за те, що ***** піде на переговори? - ТА НІЧОГО!

Україні потрібно, щоб ***** з касапами пішли геть з окупованих територій України включно з Кримом. А цього в переговорах досягнути неможливо.

Там можливо дише досягнути переведення чинної війни в "конфлікт низької інтенсивності" (так правильно по-науковому звучить цей термін); тобто, на зразок того, яка існувала в 2015-21 роках, аж до повномасштабного вторгнення 24/02.22року, в період дії т.зв. мінських домовленостей. Але в Мінську домовилився про ЛБЗ, яка відсікала від України лише 7% нашої території (в т.ч. весь Крим і третину Донбасу); при нових "мінських" (а вони обов'язково будуть в результаті таких "мирних переговорів" до яких нас примушують, примушуватимуть) від України відкорижать 20%, або навть 25%, по чинній на той час переговорів ЛБЗ.
05.09.2025 09:59 Ответить
05.09.2025 09:59 Ответить
Надо было Зе ответить зеркально: предлагаю провести переговоры в Киеве, согласны на все требования, только приезжайте
05.09.2025 10:16 Ответить
05.09.2025 10:16 Ответить
Все эти переговоры о мире это обсуждение условий капитуляции.
05.09.2025 10:16 Ответить
05.09.2025 10:16 Ответить
 
 