Путин пригласил Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию, - Песков

Российский диктатор Путин пригласил президента Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы принять капитуляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

"Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию", - сказал он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

