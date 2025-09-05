Путін запросив Зеленського до Москви не для того, щоб прийняти капітуляцію, - Пєсков

Російський диктатор Путін запросив президента Володимира Зеленського до Москви не для того, щоб прийняти капітуляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не щоб прийняти капітуляцію", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

