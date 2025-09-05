УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
3 872 40

Путін запросив Зеленського до Москви не для того, щоб прийняти капітуляцію, - Пєсков

У Кремлі прокоментували запрошення Зеленського до Москви

Російський диктатор Путін запросив президента Володимира Зеленського до Москви не для того, щоб прийняти капітуляцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не щоб прийняти капітуляцію", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Читайте: Пєсков про розмову Трампа і Путіна: Наразі немає напрацювань

 

Зеленський Володимир (25372) Пєсков Дмитро (1745) путін володимир (24761) капітуляція (31)
Топ коментарі
+11
Хоче поговорити про новий сезон "Сватів"?
показати весь коментар
05.09.2025 08:35 Відповісти
+10
Так переговори по - кацапськи - це і є капітуляція України - знову *******
показати весь коментар
05.09.2025 08:32 Відповісти
+8
Кацапське розуміннят переговорів - ви зробите все, що ми хочемо, а хочемо ми все
показати весь коментар
05.09.2025 08:34 Відповісти
Так переговори по - кацапськи - це і є капітуляція України - знову *******
показати весь коментар
05.09.2025 08:32 Відповісти
Просто за щоку хотів взяти)
показати весь коментар
05.09.2025 08:33 Відповісти
Лєнка не дозволить...
показати весь коментар
05.09.2025 08:40 Відповісти
До чого тут лєнка. Там все в руках (чи в іншому) дєрьмака🥴
показати весь коментар
05.09.2025 08:51 Відповісти
Кацапське розуміннят переговорів - ви зробите все, що ми хочемо, а хочемо ми все
показати весь коментар
05.09.2025 08:34 Відповісти
Хоче поговорити про новий сезон "Сватів"?
показати весь коментар
05.09.2025 08:35 Відповісти
Та, мабуть, ні... Я так думаю - для захоплення та арешту... Бо він же, для кацапів - "клятвапреступник"!!! Пообіцяв, у Омані, підготувать Україну до окупації, а сам свою обіцянку, не виконав... Бо домовляться кацапи не з тим почали... Треба було, з народом України, вести переговори, а не з "Блазнем" та "блазенським Кварталом"...
показати весь коментар
05.09.2025 08:41 Відповісти
Не вірю, що Шашличному, хоч щось загрожує у ВВХ - будуть показово вилизувати на публіку, але гнути свою лінію. Чаю не запропонують
показати весь коментар
05.09.2025 08:49 Відповісти
Пригожину теж нічого не загрожувало. Навіщо він почав гратися гранатою на борту літака?
І Качинському теж нічого не загрожувало.
показати весь коментар
05.09.2025 08:57 Відповісти
Різні речі.
показати весь коментар
05.09.2025 09:06 Відповісти
Ти хочеш сказати, що Качинського не путін вбив?
показати весь коментар
05.09.2025 09:09 Відповісти
Я хочу сказати, що інша ситуація у світі і дійові особи.
показати весь коментар
05.09.2025 09:11 Відповісти
Ні! Кацапам зараз потрібна "сакральна жертва"... Адже треба якось, своєму "бидлу" пояснить, "пачиму вайну ********?" І тут треба "сваевременна перевести стрелки" х Путіна і "кремлёвских", на когось іншого... От для цього їм "Блазень" і буде потрібен... Звалять все на нього, звинувативши у "нарушении дагаварённастей"...
показати весь коментар
05.09.2025 09:05 Відповісти
ВВХ не зважає на Трампа, але боїться Сі і Моді, яким такий розвиток подій не сподобається, тому вони є гарантією безпеки для Шашличного, а не Трамп з Макроном.
показати весь коментар
05.09.2025 09:08 Відповісти
Ну якщо маршрут літака прокладуть через Смоленськ, то є варіанти
Все залежить від того, що на думку путлєра зараз вигідно: свій чурбачок у владі чи розкол суспільства в середині країни. Якщо перше - то будуть вилизувати, якщо друге - не долетить або туди, або звідти...
показати весь коментар
05.09.2025 09:19 Відповісти
Схоже вони думають, що цю пропозицію Зе точно відхилить і агент трамп зможе звинуватити Україну в зриві перемовин!?
показати весь коментар
05.09.2025 08:37 Відповісти
Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
05.09.2025 08:39 Відповісти
він готовий поїхати за одно перевіре свої московіські активи
показати весь коментар
05.09.2025 08:40 Відповісти
10 кві́тня 2010 ро́ку поляки теж до путіна летіли
показати весь коментар
05.09.2025 08:41 Відповісти
Кацапи постійно генерують абсурд знаючи, що весь світ в ньому потоне. Поки що їх надії виправдовуються.
показати весь коментар
05.09.2025 08:42 Відповісти
***** за абсурдністю далеко до Деменція...
показати весь коментар
05.09.2025 09:14 Відповісти
Для приниження України... Мов погляньте но, я вбиваю, гвалтую українців і воно до мене біжить аж спотикається
показати весь коментар
05.09.2025 08:42 Відповісти
Якiсь язичницькi звичаi на тiм кладовищi всих часiв та народiв(червонiй площi). Пам`ятаете мацквабад 1500-х рокiв, коли треба було до хана з чолобитною впасти бiля його нiг... i ось цю роль пиня втюрюе найвеличнiшому...
показати весь коментар
05.09.2025 08:46 Відповісти
У відповідь голобородько просто зобов'язаний запросити ху#ло до Гааги. Для переговорів, звісно.
показати весь коментар
05.09.2025 08:47 Відповісти
Запросіть Путіна до Тернополя. Гарне озеро. Гарне місто
показати весь коментар
05.09.2025 08:47 Відповісти
сценарій запрошення польського президента Качинського
показати весь коментар
05.09.2025 08:47 Відповісти
кацапы е кацапы все по методычке - ботоферма строче
показати весь коментар
05.09.2025 08:52 Відповісти
Краще хай оба прилітають до Варшави.
показати весь коментар
05.09.2025 08:52 Відповісти
Так запрошуємо ***** разом із піськовим до Києва для переговорів. Але не для того, щоб заарештувати і віддати під трибунал.
показати весь коментар
05.09.2025 08:53 Відповісти
Отже вручити ультиматум. Яка, власне, різниця?
показати весь коментар
05.09.2025 08:54 Відповісти
Нічого дивного, Z-найвеличніший має поїхати на поклон і царь прийме рішення про зупинку війни. Ну що ж два барани непоступливі поклали сотні тисяч загинувших з обох сторін. Заради миру , потрібно приймати рішення , на то ї їх обрали. Навіть Ісус пішов на жертву, для людства, так поступали святі, які заради Христа віддавали себе у жертву.
показати весь коментар
05.09.2025 08:54 Відповісти
А ти третій баран!!!
показати весь коментар
05.09.2025 09:02 Відповісти
рашистські потвори: ви хотіли в Київ, давай- в Бучі вас тварюк "приймуть" люди але ж ви тільки з екрана "сміливі" Щоб ви мразі всі до одного-закобзонились: на століття- будьте прокляті💀💀💀
показати весь коментар
05.09.2025 08:55 Відповісти
А чого не в століці одной із "областей" рф - Запоріжжі чи Херсоні !?
Або у "визволених" Бахмуті чи Торецьку !?
Гаагу не розглядав? Ми готові там, навіть, розкатати червону доріжку....
показати весь коментар
05.09.2025 08:56 Відповісти
Замість Зеленського в моцкву полетять Фламінго. Надіюсь. Поки ***** і моцквичі не почнуть срати в штани по ночам ніякого завершення війни не буде. І всі ваші мирні плани це лише підготовка до наступного ще більш страшнішого етапу війни. ***** вже про це натякнув, супротивом введення в Україну миротворців.
показати весь коментар
05.09.2025 08:57 Відповісти
ДЛЯ ТОГО! ДЛЯ ТОГО...щоб прийня ти капітуляцію України. Яку обговорили в Омані і готові були підписати в Стамбулі... В час інтернету важко заховати свої злочини. УСІ ВСЕ ЗНАЮТЬ!
показати весь коментар
05.09.2025 09:02 Відповісти
А чому б і зєльонскаму не запросити #уйла до Києва? Ми ж підписали Римський статут, нє?
показати весь коментар
05.09.2025 09:05 Відповісти
..ну, так нехай Путін приїде до Києва, в чому справа?
показати весь коментар
05.09.2025 09:10 Відповісти
Запросив на болота, бо сцить виїхати в люди, бо знає, що вбивця і крадій!
показати весь коментар
05.09.2025 09:14 Відповісти
Путін запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не щоб прийняти капітуляцію", - сказав він. Історія переговорів з рашистами - папірці ,котрі ніколи не були рашистами виконані.Більш брехливих.лицемірних покидьків на світі не знайти....
показати весь коментар
05.09.2025 09:15 Відповісти
 
 