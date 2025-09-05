УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч Зеленського та Путіна, - МЗС

Зустріч Зеленського та Путіна. Скільки країн можуть надати майданчик?

Пропозиція Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві є знаком того, що РФ не бажає проводити переговори на рівні лідерів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Пропозиція є несерйозною з самого початку. Спрямованою на блокування. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема до американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають в принципі можливість зустрічі, все ж є рухом у правильному напрямку", - пояснив він.

За словами Тихого, потрібна саме зустріч лідерів - тристоронній чи двосторонній формат.

"Будь-яка географія, прийнятна географія, а не держава-агресор. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів України та Росії", - додав речник МЗС.

Читайте: Путін запросив Зеленського до Москви не для того, щоб прийняти капітуляцію, - Пєсков

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Також читайте: Стубб: Путін не хоче ані припинення вогню, ані мирної угоди. Його мета - вся Україна

Зеленський Володимир (25372) МЗС (4263) путін володимир (24761) Тихий Георгій (33)
запропонуйте ***** зустріч у Києві - хоч дістане облизня від того, чого не досяг та побачить якої біди воно наробило
показати весь коментар
05.09.2025 15:40 Відповісти
Ага, побачить якої біди наробило, впаде на коліна і скаже, прастітє меня пожалуста. Так ти собі уявляєш?
показати весь коментар
05.09.2025 16:04 Відповісти
нема що уявляти - ***** на коліна сам не впаде, бо засцить до Києва приїхати
показати весь коментар
05.09.2025 16:18 Відповісти
7 країн? Які? Напевно Штати, Туретчина, беларусія, Китай, Індія, Півн. Корея і сама фашистська *********
показати весь коментар
05.09.2025 15:42 Відповісти
Венгрия, Швейцария и Австрия,
показати весь коментар
05.09.2025 15:47 Відповісти
А мені однаково булоб,коли країна заливається кров'ю
показати весь коментар
05.09.2025 15:42 Відповісти
Ну чтоб принять *****, для начала нужно выйти из римского статута.
Если что - США его не принимали, поэтому не обязаны были арестовывать *****
показати весь коментар
05.09.2025 15:43 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 16:07 Відповісти
"Будь-яка географія, прийнятна географія, а не держава-агресор." - то чому відмовилися від пропозиції Угорщини зустрітися в Будапешті?
показати весь коментар
05.09.2025 16:08 Відповісти
Биба и Боба должны встретится!АКСИОМА!Иначе они полные!!!!
показати весь коментар
05.09.2025 16:34 Відповісти
 
 