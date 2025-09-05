Щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч Зеленського та Путіна, - МЗС
Пропозиція Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві є знаком того, що РФ не бажає проводити переговори на рівні лідерів.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
"Пропозиція є несерйозною з самого початку. Спрямованою на блокування. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема до американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають в принципі можливість зустрічі, все ж є рухом у правильному напрямку", - пояснив він.
За словами Тихого, потрібна саме зустріч лідерів - тристоронній чи двосторонній формат.
"Будь-яка географія, прийнятна географія, а не держава-агресор. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів України та Росії", - додав речник МЗС.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.
Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.
